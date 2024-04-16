الثلاثاء 16 نيسان 2024
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شباب الحسين وعيرا يناقشان موعد انطلاق تحضيراتهما لمنافسات "الطائرة" المحلية

كرة الطائرة
من لقاء شباب الحسين وعيرا خلال مشاركتهما في بطولة الكرة الطائرة العربية -(الغد)
عمان - تناقش إدارتا شباب الحسين وعيرا، موعد انطلاق تحضيرات فريقيهما، استعدادا لمنافسات أندية الدرجة الممتازة للكرة الطائرة للموسم 2024، والتي تنطلق بمسابقة كأس الأردن المقررة في أيار (مايو) المقبل، وتعقبها مباراة كأس الكؤوس في افتتاحية الموسم، فيما ينطلق الدوري الممتاز في شهر آب (أغسطس) المقبل.اضافة اعلان
وكان عدد من المدربين واللاعبين والإداريين، عبروا عن استيائهم عبر تقرير سابق لـ"الغد"، من برمجة أجندة الموسم المحلي 2024، بسبب سبات الأندية الطويل، وتجمعها لأشهر معدودة، خصوصا وأن منافسات الموسم الماضي، انتهت في نهاية تموز (يونيو) الماضي، وبطل الألقاب المحلية شباب الحسين، ووصيفه بالدوري وكأس الأردن فريق عيرا، شاركا عربيا وإقليميا خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين، إلا أنهما توقفا عن التدريبات منذ انتهاء مشاركتهما الخارجية.
ويقول عضو مجلس إدارة شباب الحسين مدير نشاط الكرة الطائرة صالح ذيب: "من المنتظر أن تجتمع إدارة نشاط شباب الحسين يوم بعد غد، ومن أهم النقاط المدرجة على جدول أعمال الجلسة، مناقشة انطلاق استعدادات فريق الكرة الطائرة الأول للموسم الجديد، وتوفير الأجواء المثالية التي تساعد الفريق، على الاحتفاظ بجميع ألقاب الموسم، بعدما توج بالموسم الماضي بألقاب الدوري والسوبر وكأس الأردن وبطولة الأندية للطائرة الشاطئية".
وعن سبب عدم استمرارية تدريبات الفريق بعد انتهاء مشاركته في بطولة الأندية العربية آذار (مارس) الماضي، رد ذيب: "تعاني خزينة الأندية من أزمة مالية خانقة، لذا أوقفنا التدريبات بهدف التوفير، في الوقت الذي ما تزال فيه أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لصالة النادي مستمرة، والتي انتهينا من تجهيزها قبل فترة وجيزة، ومن شأنها أن توفر علينا في حجوزات الصالات التدريبية الخارجية".
وأضاف: "نشكر دعم واهتمام الشركة الراعية لفريق الكرة الطائرة الأول، شركة دار الدواء، والتي أعدت كل ما يلزم ليواصل الفريق هيمنته المحلية، وما يلزم لتأكيد حضوره التنافسي في المشاركات الخارجية، وهذا ما حفزنا في إدارة نادي شباب الحسين، على البدء في استعدادات الفريق خلال الأسبوع المقبل، وسيعقب تحديد الموعد النهائي من قبل مجلس الإدارة، الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين لبحث الاستعدادات وحاجيات الفريق للموسم المقبل، حيث يملك الفريق مزيجا بين الشباب والخبرة، من نجوم الكرة الطائرة المحلية والذين يرفدون صفوف المنتخبات الوطنية، وبالتأكيد سنعزز صفوف الفريق بمحترف على سوية عالية، لمشاركتنا منافسات الدوري الممتاز".
على صعيد متصل، أكد المدير الفني لفريق عيرا إياد توفيق، أن استعدادات وصيف بطل الدوري وكأس الأردن ستنطلق نهاية نيسان (أبريل) الحالي على أبعد تقدير، موضحا: "اتفقنا على التفاصيل كافة، في ظل الاحترام المتبادل بين الجهاز الفني وإدارة النادي من الطرفين، والرغبة في مواصلة حضور فريق عيرا، وتوفير ما يلزم لمعانقة ألقاب المسابقات المحلية".
وتابع: "سيعقد مجلس الإدارة اجتماعه مطلع الأسبوع المقبل، وسيناقش موعد انطلاق تدريبات فريق الكرة الطائرة الأول، وبعدها سنجتمع باللاعبين ونتبادل الحوار حول تحديد موعد التدريبات، والاستماع إلى مطالب اللاعبين، وما يلزم لتحليق "طائرة" عيرا بالألقاب المحلية، حيث يضم الفريق أسماء مميزة على ساحة كرة الطائرة المحلية، وأعمدة رئيسية في صفوف المنتخبات الوطنية، وتقف خلف الفريق جماهير النادي الوفية، في ظل شغف كبير من أبناء عيرا بالكرة الطائرة، واجتهاد مجلس الإدارة لتوفير أشكال الدعم كافة، والتسلح بهمة أبناء المنطقة ومحبي النادي والداعمين، لتحقيق قفزات نوعية على مستوى البنية التحتية، ودفع فرقه نحو تحقيق الإنجازات في مختلف المسابقات الرياضية التي تمارس تحت قبة النادي".
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