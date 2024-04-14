التونسي الحديدي يصل لقيادة "طائرة" الفئات و"الشاطئية" تعسكر بالعقبة

مصطفى بالو

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عمان- من المنتظر أن يصل المدير الفني لمنتخبات الفئات العمرية لكرة الطائرة التونسي فاهم الحديدي اليوم، بعد أن أعلن اتحاد الكرة الطائرة التعاقد معه رسميا مؤخرا، ليتولى مهمة الإشراف على المنتخبات السنية للذكور والإناث، والتي تنتظرها استحقاقات مهمة عربية وإقليمية خلال الفترة المقبلة.وقال نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات في رده على استفسارات "الغد": "تعاقدنا مع التونسي فاهم الحديدي بعد أخذ موافقة اللجنة الأولمبية لاستقدامه، والوقوف على السيرة الذاتية المشرفة له، من خلال مسيرته الطويلة في العمل لدى العديد من الأندية والمنتخبات التونسية والعربية، في ميدان الفئات السنية التي تحتاج إلى خبرة العمل، والجهد الكبير لتكون النتائج وفيرة، ومتناسقة مع الخطط الموضوعة، والأهداف المرصودة في هذا السياق".وتابع: "لدينا كفاءات وطنية من المدربين أصحاب الخبرة والشباب، والتي تعمل حاليا في قيادة الفئات العمرية السنية للجنسين، وتبذل جهودا كبيرة ومشكورة، ولا سميا كل من المدربين: حسين سويلم، فايز الدعجة، زياد حبش، يعقوب القهوجي، وسلام دراغمة، والتي ستكمل مسيرة العمل مع التونسي الحديدي، وتحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني هيثم الوسلاتي، الذي سيعود بوم غد من تونس، بعد قضاء إجازة عيد الفطر السعيد مع الأهل في تونس".وزاد: "أردنا توحيد مدرسة العمل الفني، سواء في منتخبات الرجال والسيدات، والفئات السنية للجنسين، والمدرسة التونسية معروفة في عراقتها، وحضور أنديتها ومنتخباتها عربيا وقاريا وعالميا، ولمسنا نتائج إيجابية مع تولي الوسلاتي مهمة المدير الفني للمنتخبات الوطنية، ويبذل جهودا كبيرة ويملك خبرات مميزة، انعكست على مسار تحقيق أهداف خطة العمل، وبمساعدة الكوادر التدريبية الوطنية، وينفذ تدريجيا وبسلاسة كبيرة فكرته في الإحلال والتجديد، وتقديم منتخبات وطنية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في المستقبل القريب".على صعيد متصل، أكد المدرب الوطني إسماعيل توفيق، مواصلة منتخبات الكرة الطائرة للرجال والسيدات، التدريبات بعد إجازة عيدالفطر السعيد مباشرة، على ملاعب الأميرة آية الشاطئية بمدينة الحسين للشباب، منوها أن المنتخبات دخلت مرحلة التحضير الثانية، بهدف رفع الجاهزية مع بدء العد التنازلي، لاستضافة بطولتي غرب آسيا والعربية خلال شهر أيار (مايو) المقبل.وأضاف: "نملك في منتخبي الرجال والسيدات، خامات مميزة من الخبرة وحيوية الشباب، حيث يتدرب في منتخب الرجال كل من: ياسر عثمان، خالد أبومشرف، أحمد العواملة، عبدالله سعيفان، فيما تتدرب في منتخب السيدات كل من: نانسي عياش، فرح العطوط، رهف حيمور، رغد حيمور، وغيداء العشوش، ونمضي في تنفيذ البرنامج التدريبي الذي وضعه المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، وراضيين في الجهاز الفني عن التحضيرات، وارتفاع مؤشر الجاهزية البدنية والفنية والتكتيكية لدى اللاعبين واللاعبات".وأوضح توفيق: "تقدم المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، بطلب إقامة معسكر تدريبي لمنتخبي الرجال والسيدات في العقبة، قبل موعد إقامة البطولتين، والذي يهدف إلى وضع اللمسات الفنية والتكيتية الأخيرة في تحضير اللاعبين واللاعبات، والتأقلم مع أجواء العقبة التي ستستيف المنافسات، وتعزيز الجاهزية النفسية والذهنية ورفع المعنويات في الفريق، بهدف المنافسة بقوة للوقوف على منصات التتويج في بطولتي غرب آسيا والعربية للكرة الطائرة الشاطئية".