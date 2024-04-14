الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التونسي الحديدي يصل لقيادة "طائرة" الفئات و"الشاطئية" تعسكر بالعقبة

منتخب الرجال للكرة الطائرة الشاطئية خلال مشاركة عربية سابقة-(الغد)
منتخب الرجال للكرة الطائرة الشاطئية خلال مشاركة عربية سابقة-(الغد)
عمان- من المنتظر أن يصل المدير الفني لمنتخبات الفئات العمرية لكرة الطائرة التونسي فاهم الحديدي اليوم، بعد أن أعلن اتحاد الكرة الطائرة التعاقد معه رسميا مؤخرا، ليتولى مهمة الإشراف على المنتخبات السنية للذكور والإناث، والتي تنتظرها استحقاقات مهمة عربية وإقليمية خلال الفترة المقبلة.اضافة اعلان
وقال نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات في رده على استفسارات "الغد": "تعاقدنا مع التونسي فاهم الحديدي بعد أخذ موافقة اللجنة الأولمبية لاستقدامه، والوقوف على السيرة الذاتية المشرفة له، من خلال مسيرته الطويلة في العمل لدى العديد من الأندية والمنتخبات التونسية والعربية، في ميدان الفئات السنية التي تحتاج إلى خبرة العمل، والجهد الكبير لتكون النتائج وفيرة، ومتناسقة مع الخطط الموضوعة، والأهداف المرصودة في هذا السياق".
وتابع: "لدينا كفاءات وطنية من المدربين أصحاب الخبرة والشباب، والتي تعمل حاليا في قيادة الفئات العمرية السنية للجنسين، وتبذل جهودا كبيرة ومشكورة، ولا سميا  كل من المدربين: حسين سويلم، فايز الدعجة، زياد حبش، يعقوب القهوجي، وسلام دراغمة، والتي ستكمل مسيرة العمل مع التونسي الحديدي، وتحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني هيثم الوسلاتي، الذي سيعود بوم غد من تونس، بعد قضاء إجازة عيد الفطر السعيد مع الأهل في تونس".
وزاد: "أردنا توحيد مدرسة العمل الفني، سواء في منتخبات الرجال والسيدات، والفئات السنية للجنسين، والمدرسة التونسية معروفة في عراقتها، وحضور أنديتها ومنتخباتها عربيا وقاريا وعالميا، ولمسنا نتائج إيجابية مع تولي الوسلاتي مهمة المدير الفني للمنتخبات الوطنية، ويبذل جهودا كبيرة ويملك خبرات مميزة، انعكست على مسار تحقيق أهداف خطة العمل، وبمساعدة الكوادر التدريبية الوطنية، وينفذ تدريجيا وبسلاسة كبيرة فكرته في الإحلال والتجديد، وتقديم منتخبات وطنية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في المستقبل القريب".
على صعيد متصل، أكد المدرب الوطني إسماعيل توفيق، مواصلة منتخبات الكرة الطائرة للرجال والسيدات، التدريبات بعد إجازة عيدالفطر السعيد مباشرة، على ملاعب الأميرة آية الشاطئية بمدينة الحسين للشباب، منوها أن المنتخبات دخلت مرحلة التحضير الثانية، بهدف رفع الجاهزية مع بدء العد التنازلي، لاستضافة بطولتي غرب آسيا والعربية خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
وأضاف: "نملك في منتخبي الرجال والسيدات، خامات مميزة من الخبرة وحيوية الشباب، حيث يتدرب في منتخب الرجال كل من: ياسر عثمان، خالد أبومشرف، أحمد العواملة، عبدالله سعيفان، فيما تتدرب في منتخب السيدات كل من: نانسي عياش، فرح العطوط، رهف حيمور، رغد حيمور، وغيداء العشوش، ونمضي في تنفيذ البرنامج التدريبي الذي وضعه المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، وراضيين في الجهاز الفني عن التحضيرات، وارتفاع مؤشر الجاهزية البدنية والفنية والتكتيكية لدى اللاعبين واللاعبات".
وأوضح توفيق: "تقدم المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، بطلب إقامة معسكر تدريبي لمنتخبي الرجال والسيدات في العقبة، قبل موعد إقامة البطولتين، والذي يهدف إلى وضع اللمسات الفنية والتكيتية الأخيرة في تحضير اللاعبين واللاعبات، والتأقلم مع أجواء العقبة التي ستستيف المنافسات، وتعزيز الجاهزية النفسية والذهنية ورفع المعنويات في الفريق، بهدف المنافسة بقوة للوقوف على منصات التتويج في بطولتي غرب آسيا والعربية للكرة الطائرة الشاطئية".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وفد المنتخب الوطني للجمباز المغادر إلى الدوحة - (من المصدر)

"الجمباز" يباشر تدريباته في "الدوحة" بحثا عن حسم "التأهل الأولمبي"

منذ 22 دقيقة
المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف يوجه اللاعبة راما أبو الرب في بطولة سابقة -(من المصدر)

منتخب التايكواندو يبدأ منافسات بطولة صربيا اليوم

منذ24 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن المصاروة (يسار) خلال اللقاءات الودية في معسكر مصر-(من المصدر)

"الكراتيه" يستأنف تدريباته في معسكر مصر استعدادا للدوري العالمي

منذ24 ساعة
لقطة جامعة للمنتخبات الوطنية لرياضة الكيك بوكسينج - (من المصدر)

"الكيك بوكسينج" يقترب من التعاقد مع مدرب إيطالي ويشارك بـ3 بطولات دولية

منذ24 ساعة
المدرب أحمد الشلبي - (أرشيفية)

الشلبي يقود الجليل بدوري المحترفين خلفا للعبابنة

09 نيسان 2024
لاعبو فريق الرمثا

ماذا فعل لاعبو الرمثا في الملعب بعد التأخر بصرف رواتبهم؟

08 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |منذ 9 دقيقة
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |منذ 10 دقيقة
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول
 
 