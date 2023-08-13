رونالدو: فخور بأول ألقابي مع النصر السعودي

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عبر كريستيانو رونالدو عن فخره بتحقيق لقبه الأول بقميص النصر، بعد أن قاد الفريق السعودي للفوز بـ10 لاعبين على غريمه المحلي الهلال 2-1 في نهائي كأس الأندية العربية لكرة القدم السبت.وقال المهاجم البرتغالي المخضرم، هداف البطولة العربية برصيد 6 أهداف، عبر «إنستغرام»: «فخور للغاية بمساعدة فريقي في تحقيق هذا اللقب المهم ولأول مرة».وأضاف رونالدو صاحب ثنائية الفوز: «أشكر الجميع في النادي للمساهمة في هذا الإنجاز العظيم، وشكراً لعائلتي وأصدقائي لمؤازرتي دائماً... دعم رائع من الجمهور، هذا اللقب لكم أيضاً»، وأرفق برسالته صورة له وهو يحمل الكأس مبتسماً.وخلال القمة السعودية في الطائف، تقدم الهلال عبر مهاجمه البرازيلي ميشايل الذي قلد طريقة احتفال رونالدو بقفزته الشهيرة في الدقيقة 51، وازدادت متاعب النصر بطرد المدافع عبد الإله العمري في الدقيقة 71.لكن رونالدو لعب دور المنقذ وتعادل بعد ثلاث دقائق من الطرد من متابعة لتمريرة عرضية، ثم حسم الانتصار في الوقت الإضافي من ضربة رأس.وترك رونالدو الملعب في الدقائق الأخيرة بسبب إصابة بسيطة، لكنه احتفل بحماس مع زملائه والجماهير عقب صفارة النهاية.ولم يتمكن أيقونة ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق من تحقيق لقب مع «العالمي» في الموسم الماضي بعد انضمامه في صفقة ضخمة في النصف الثاني، لكنه أظهر استعداد النصر للمنافسة الشرسة في الموسم الجديد مع الهلال والاتحاد والأهلي الذين دعموا صفوفهم بصفقات قوية لنجوم قادمين من أوروبا.ولن يحتفل النصر طويلاً، إذ يدشن وصيف بطل الموسم الماضي مشواره في دوري المحترفين أمام الاتفاق الاثنين.