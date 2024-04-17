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أورنج الأردن والجامعة الأردنية تطلقان الفوج الخامس من مختبر التصنيع الرقمي في عمان

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اورنج والجامعة الاردنية تطلق مختبر التصنيع الرقمي
أطلقت أورنج الأردن بالتعاون مع الجامعة الأردنية الفوج الخامس من مختبر التصنيع الرقمي في عمان، والذي سيضم 5 من مشاريع التخرج المتمحورة حول عدد من المواضيع التكنولوجية الحديثة مثل الروبوتات والأجهزة الصحية وغيرها.اضافة اعلان

ويهدف التدريب الذي ستحصل عليه مشاريع التخرج المنضمة إلى الفوج الجديد، إلى تنمية مهاراتهم في مجال الابتكار الرقمي وتمكينهم من الالتحاق بعالم ريادة الأعمال من خلال تعزيز مهاراتهم التسويقية وتعريفهم بالجوانب التجارية من إطلاق المشاريع.

 ويتضمن التدريب، الذي سيحصل عليه طلاب الفوج الخامس في مختبر تصنيع الرقمي في عمان، كذلك عدداً من المهارات الرقمية التي تمكنهم من مواكبة تطورات عالم اليوم مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والقطع بالليزر، والتحكم الرقمي باستخدام الحاسوب، والإلكترونيات وغيرها.

وحول إطلاق الدفعة الجديدة من مختبر التصنيع الرقمي في عمان أكدت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة المهندسة رنا الدبابنة أهمية التدريب الذي ستحصل عليه مشاريع التخرج كي تتمكن من ترجمة أفكارها إلى أرض الواقع، بالإضافة إلى اكتساب أهم المهارات التي تشكل مشهد الثورة الرقمية في عالم اليوم.

وأضافت المهندسة الدبابنة بأن أورنج الأردن تحرص على تمكين الطلاب من الالتحاق بسوق العمل بنجاح لذلك فإن التدريب يعد بمثابة دورة تدريبية إعدادية متكاملة قبل الالتحاق بسوق العمل، كما أشادت بالشراكة مع الجامعة الأردنية والتي تصب في جوهر حرص أورنج الأردن على تمكين الشابات والشباب.

من جهته تقدم عميد كلية الهندسة في الجامعة الأردنية الدكتور منور العبادي بالشكر إلى أورنج الأردن لدورها الهام في تمكين الشابات والشباب من أن يكونوا جزءاً فاعلاً من الثورة الرقمية العالمية حيث إن المعرفة هي السبيل الأمثل لتحقيق الأفضل للمجتمعات.

ومن الجدير بالذكر أن مختبرات أورنج للتصنيع الرقمي تمثل مساحة تعليمية لتنمية مهارات الطلاب في التصميم والنمذجة الأوليّة باستخدام الحاسوب، حيث يحصل المتدربون على خبرة عمليّة في التصميم باستخدام أحدث البرمجيّات، والتصنيع باستخدام تقنيات حديثة لبناء نماذجهم الأوّلية.
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