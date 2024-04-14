" 100Jordan " أول شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالاتها الهندسية

تتميز منتجات #100jordan بتصاميم خاصة و بطرق تصنيعية حديثة و تتداول بها عدة تقنيات و خبرات و تستخدم مواد جديدة و مميزة بمواصفات عالمية و حيث أن شركة 100Jordan حصلت على شهادات الايزو 9001 و شهادة البيئة 14001 و شهادة التصنيع الجيد GMP و منتجاتها ضمن أعلى المواصفات و المقاييس العالمية.

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︎كما أن صناعة منتجات تعنتي باهدافك . حيث أن المنتجات تأتي حسب الغاية من الاستعمال و يتم التصميم و بناء المنتج حسب المتطلبات اللازمة للاستخدامات .





و تعمل الشركة 100jordan بتاسيس منطقة خدمية متكاملة.. في كل موقع ضمن فكرة #

TOURISM_ZONE



فيما من أهم مميزات منتجات شركة #100Jordan من المباني الجاهزة الحاصلة على شهادات الجودة ضمن المواصفات و المقاييس العالمية و صديقة للبيئة و التصنيع الجيد و المميزات:



-حلول مميزة :

︎ توفير الغرف الفندقية المتنقلة أو الثابتة بأقل تكلفة و أعلى جودة و سرعة للانجاز في حال زيادة عدد الزوار المقيمين في الأردن.



-︎ مباني صديقية للبيئة و تستعمل الطاقة الخضراء و الحلول البيئة .

-︎ توفير خدمات في أكثر المواقع صعوبة للبناء من غابات أو مواقع أثرية

-︎ استقطاب المستثمرين للمواقع التي سيتم العمل عليها لتطوير العمل فيها و تصبح -فرصة استثمارية مشجعة وتساعد على التشغيل و التطوير و التشجيع للاستثمارات.

هي مباني معدنية جاهزة ... قابلة للنقل و موفرة بالتكاليف و سريعة بالإنجاز.



استخدامات المباني :

* مطاعم و مقاهي و استراحات

* شقق فندقية و شاليهات

* مرافق عامة و مكاتب و خدمات

* مراكز استقبال و استعلام و ترويج

* فنادق و مباني موتيل و فنادق مميزة

* محلات تجارية و أسواق تجارية بديلة للمباني

*عيادات طبية و مراكز طبية و علاجية

* قاعات المعارض و المؤتمرات و الفعاليات

Road to 2030



#نضال_ملوالعين