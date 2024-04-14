الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

" 100Jordan " أول شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالاتها الهندسية

pro-RhYwLANO
من الانجازات

تتميز منتجات #100jordan بتصاميم خاصة و بطرق تصنيعية حديثة و تتداول بها عدة تقنيات و خبرات و تستخدم مواد جديدة و مميزة بمواصفات عالمية و حيث أن شركة 100Jordan حصلت على شهادات الايزو 9001 و شهادة البيئة 14001 و شهادة التصنيع الجيد GMP و منتجاتها ضمن أعلى المواصفات و المقاييس العالمية.

اضافة اعلان

 

︎كما أن صناعة منتجات تعنتي باهدافك . حيث أن المنتجات تأتي حسب الغاية من الاستعمال و يتم التصميم و بناء المنتج حسب المتطلبات اللازمة للاستخدامات .


و تعمل الشركة 100jordan بتاسيس منطقة خدمية متكاملة.. في كل موقع ضمن فكرة #

TOURISM_ZONE

 

فيما من أهم مميزات منتجات شركة #100Jordan من المباني الجاهزة الحاصلة على شهادات الجودة ضمن المواصفات و المقاييس العالمية و صديقة للبيئة و التصنيع الجيد و المميزات:


-حلول مميزة :
︎ توفير الغرف الفندقية المتنقلة أو الثابتة بأقل تكلفة و أعلى جودة و سرعة للانجاز في حال زيادة عدد الزوار المقيمين في الأردن.


-︎ مباني صديقية للبيئة و تستعمل الطاقة الخضراء و الحلول البيئة .
-︎ توفير خدمات في أكثر المواقع صعوبة للبناء  من غابات أو مواقع أثرية
-︎ استقطاب المستثمرين للمواقع التي سيتم العمل عليها لتطوير العمل فيها و تصبح -فرصة استثمارية مشجعة وتساعد على التشغيل و التطوير و التشجيع للاستثمارات.
هي مباني معدنية جاهزة ... قابلة للنقل و موفرة بالتكاليف و سريعة بالإنجاز.

 

استخدامات المباني :
* مطاعم و مقاهي و استراحات
* شقق فندقية و شاليهات
* مرافق عامة و مكاتب و خدمات
* مراكز استقبال و استعلام و ترويج
* فنادق و مباني موتيل و فنادق مميزة
* محلات تجارية و أسواق تجارية بديلة للمباني
*عيادات طبية و مراكز طبية و علاجية
* قاعات المعارض و المؤتمرات و الفعاليات
Road to 2030

#نضال_ملوالعين

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Picture1

استراتيجيات مبتكرة من شأنها أن تساعدك على التحسن في التداول

09 نيسان 2024
OIP (3)

بنك الاتحاد ينشر الفرحة في أنحاء الأردن على متن "باص السعادة" خلال رمضان

09 نيسان 2024
Picture1

أفضل أنواع المناديل الورقية: دليلك لاختيار الأمثل

08 نيسان 2024
pro-Px6fCqqg

إعــــــلان صادر عن شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م

07 نيسان 2024
WhatsApp Image 2024-04-04 at 10.05.33 PM

"تفتيش الكويت" تحقق الصدارة في عدد المتابعين والقراء على وسائل التواصل الاجتماعي

07 نيسان 2024
اعلان

دعوة لحضور أكبر معرض للدراسة في الخارج

07 نيسان 2024
افكار و مواقف

الوحدة الوطنية

د. محمد حسين المومني |اليوم

أسماء وإشاعات في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (5)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"هندسة" العقل العربي

موفق ملكاوي |اليوم

تحديات أمام السياحة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من قاع البئر إلى قمة الصمود

تهاني روحي |اليوم

البوتاس ملح البلاد

نضال المجالي |اليوم

التحول في فهم دور الحكومات

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات | منذ21 ساعة
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول
 
 