الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الذكاء الاصطناعي يتنبأ باحتمالات إصابة العين بالمياه الزرقاء

TMXtq90z Daniel Haug
التشخيص الذكي
توصلت دراسة علمية نشرت في بريطانيا إلى إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالات الإصابة بمرض المياه الزرقاء في العين (الجلوكوما)، وتحديد الأشخاص الذين تتزايد احتمالات إصابتهم بهذا المرض الذي يمكن أن يؤدي إلى فقد البصر.اضافة اعلان

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورة العلمية البريطانية Journal of Ophthalmology المتخصصة في طب العيون، نجح فريق بحثي من مستشفى جامعة سول الوطنية في كوريا الجنوبية في تطوير ثلاث معادلات خوارزمية خاصة بالذكاء الاصطناعي تستطيع رصد أي مؤشرات مبكرة على احتمالات الإصابة بالمياه الزرقاء التي تؤدي إلى تلف العصب البصري.

وبحسب الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث العلمية، قام الباحثون باستعراض بيانات صحية تخص 12 الف و458 مريضا يشتبه أنهم يعانون من أعراض مبكرة تنذر بإصابتهم بمرض المياه الزرقاء، ثم استخلصوا من بين هذه المجموعة 210 حالات مرضية أصيبت بالفعل بالمرض، و105 حالات لم تظهر عليهم أعراض المرض، مع إجراء فحص دوري كل ستة أشهر لهذه الحالات على مدار سبع سنوات على الأقل.

ورصد الباحثون العلامات المرضية التي تدل على احتمالات الإصابة بالمياه الزرقاء بعد معاينة صور الشبكية لجميع المتطوعين المشاركين في التجربة، مع تغذية هذه البيانات داخل منظومة الذكاء الاصطناعي علاوة على معلومات أخرى تتعلق بالسن والجنس وضغط الدم والوزن وبيانات تخص العصب البصري والقرنية.

واستطاعت المعادلات الخوارزمية رصد مؤشرات الإصابة بالمياه الزرقاء لدى المتطوعين والتنبؤ بسير تطور المرض، بدقة تتراوح نسبتها من 91% إلى 99%.

وخلص الفريق البحثي إلى أن "هذه النتائج تشير إلى إمكانية تطويع الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالات الإصابة بالجلوكوما اعتمادا على صور الشبكية، وإن كان من الضروري تدريب منظومات الذكاء الاصطناعي وتغذيتها بمزيد من قواعد البيانات من أجل تحسين نتائج التشخيص التي تتوصل إليها.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
image

ما العلاقة بين التدخين والسرطان؟

منذ 4 دقيقة
علماء يحذرون من "وباء" قد يكون "الأكثر فتكا" بتاريخ البشرية

علماء يحذرون من "وباء" قد يكون "الأكثر فتكا" بتاريخ البشرية

منذ3 ساعة
walking-backwards-benefits

ماهي فوائد المشي إلى الخلف الصحية؟

منذ20 ساعة
1500490480025102300

دراسة تكشف خطورة الجهد البدني على صحة الدماغ

منذ23 ساعة
milk-and-coffee

كي تشيخ بصحة أكبر تجنب هذه العادات في شرب القهوة

05 تشرين الثاني 2023
high-cell-phone-use-tied-to-low-sperm-count-1440x810

كثرة استخدام الهاتف المحمول تؤثر على خصوبة الرجال

05 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

الأردن يكسر الحصار على غزه

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

إنزال في تل الهوى

ماهر أبو طير |اليوم

الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة

محمود الخطاطبة |اليوم

غزة وما سبق

نادر رنتيسي |اليوم

من هناك تبدأ الحكاية ولا تنتهي

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الغاز للمدن الصناعية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الصراعات الإقليمية والسلع الأولية عالميا

رعد التل |اليوم

تقييد المحكمة الجنائية الدولية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
صحافة عبرية
1699286200396890900

المرحلة التالية في المعركة بقطاع غزة تقترب

صحافة عبرية | منذ14 ساعة
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات | منذ14 ساعة
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات | منذ14 ساعة
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
 