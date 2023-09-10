حساسية الخريف...أعراضها وطرق للتعامل معها

مع اقتراب موعد فضل الخريف في 21 من أيلول ، يعاني الكثير من الناس من الحساسية الموسمية، وهي حالة تتميز بتفاعل جهاز المناعة مع المواد المثيرة للحساسية، والتي تسمى مسببات الحساسية.



تزداد أعراض الحساسية عادة في فصلي الربيع والخريف، عندما ترتفع مستويات مسببات الحساسية في الهواء.





أسباب الحساسية في أيلول





أعراض الحساسية





كيفية التعامل مع الحساسية





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هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الحساسية في شهر سبتمبر، ومنها:- ارتفاع درجات الحرارة: تؤدي ارتفاع درجات الحرارة في شهر سبتمبر إلى زيادة نمو النباتات، مما يؤدي بدوره إلى زيادة إنتاج مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح.- الرطوبة العالية: تساهم الرطوبة العالية في الهواء في انتشار مسببات الحساسية، حيث تعمل على تجفيفها وجعلها أسهل في الانتشار.- عودة الأطفال إلى المدارس: يؤدي عودة الأطفال إلى المدارس إلى زيادة اختلاطهم مع الآخرين، مما يزيد من احتمالية تعرضهم لمسببات الحساسية.تختلف أعراض الحساسية من شخص لآخر، ولكن بشكل عام تشمل الأعراض التالية:- العطس- السعال- انسداد الأنف- سيلان الأنف- حكة في الأنف والعينين والحنجرة-احتقان الجيوب الأنفية- صداع الرأس- إدماع العينين-احمرار العينين- احمرار الجلد- طفح جلديهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التعامل مع الحساسية، منها:-تجنب مسببات الحساسية: يعد تجنب مسببات الحساسية أفضل طريقة للتعامل مع الحساسية. يمكن القيام بذلك من خلال:- ارتداء قناع الوجه عند الخروج في الهواء الطلق.- غسل اليدين بانتظام.-التخلص من الغبار والعفن من المنزل.- زراعة النباتات التي لا تنتج حبوب اللقاح.-استخدام الأدوية: يمكن استخدام الأدوية لتخفيف أعراض الحساسية، ومنها:- مضادات الهيستامين: تساعد مضادات الهيستامين على تقليل أعراض الحساسية مثل العطس وسيلان الأنف.-بخاخات الأنف الستيرويدية: تساعد بخاخات الأنف الستيرويدية على تقليل التهاب الأنف.- قطرات العين المضادة للهيستامين: تساعد قطرات العين المضادة للهيستامين على تقليل حكة العين وإحمرارها.-العلاج المناعي: يساعد العلاج المناعي على تقليل استجابة الجهاز المناعي لمسببات الحساسية.

من ينبغي عليهم الحذر من الحساسية الموسمية؟

تزيد الحساسية الموسمية من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، مثل:

- التهاب الشعب الهوائية

- الربو

- التهاب الأذن الوسطى

- التهاب الجيوب الأنفية

- التهاب الملتحمة

- التهاب الجلد التأتبي









نصائح للوقاية من الحساسية





هناك العديد من النصائح التي يمكن من خلالها الوقاية من الحساسية، ومنها:- الحفاظ على النظافة: يساعد الحفاظ على النظافة على تقليل تعرضك لمسببات الحساسية.- تجنب مسببات الحساسية: تجنب مسببات الحساسية قدر المستطاع.- الحصول على قسط كافٍ من النوم: يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على تقوية جهاز المناعة.- ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تقوية جهاز المناعة.اتباع نظام غذائي صحي: يساعد اتباع نظام غذائي صحي على تقوية جهاز المناعة.