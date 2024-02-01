الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طبق كوري شعبي يحارب السمنة ودهون البطن

الكيميتشي
طبق الكيميتشي

ذكرت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في جامعة تشونغ إنغ بالعاصمة الكورية الجنوبية، سيول، أن تناول 3 حصص من طبق تقليدي معروف في البلاد، يمكن أن يساعد بشكل جيد في خفض الوزن ومحاربة دهون البطن والوقاية من مرض السكري من النوع الثاني. 

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وأوضحت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، أن الطبق الذي تحدثت عنه الدراسة هو "كيمتشي"، الذي يتكون من الملفوف المخلل أوالفجل المخلل أو البصل المخلل، مع إضافة الثوم والفلفل الأحمر والملح.


ويحفظ الكيمتشي، الذي يعتبر الوجبة الشعبية الأولى في كوريا الجنوبية، في مكان دافئ، فيما يؤكل كنوع من المقبلات أو حتى كطبق رئيسي مع الأرز.

بات الكوريون منزعجين من ادعاءات الصين، أحقيتها في أصل طبق للكيمتشي التقليدي الذي تشتهر به كوريا الجنوبية.

 

وكان فريق الباحثين قد فحص بيانات 115726 شخصا تراوحت أعمارهم بين 40 و 69 عاما في كوريا الجنوبية، لمعرفة الكميات التي يأكلونها بشكل يومي من ذلك الطبق.


وبحسب النتائج، فقد كان الرجال الذين تناولوا ما بين حصة إلى 3 حصص يوميا من "الكيمتشي"، أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 11-12 في المئة، مقارنة بالذين يأكلون أقل من حصة واحدة يوميا.

وفي ذات السياق، فإن الرجال الذين تناولوا كميات أكبر من "كميتشي الملفوف"، تبين أن لديهم احتمالات أقل بنسبة 10 في المئة للإصابة بالسمنة وتشكّل الدهون الزائدة حول المعدة والبطن.


وبشأن النساء، فقد كان خطر الإصابة بالسمنة وتشكل الدهون أقل بنسبة 8 في المئة عند تناول ذلك النوع من طبق "الكيمتشي".


وبالنسبة للرجال والنساء الذين تناولوا كيمتشي الفجل، فقد انخفض لديهم خطر الإصابة بالدهون حول الوسط والبطن بنحو 9 في المئة، نقلا عن الحرة.


ومع ذلك، نصح الباحثون بتناول الكيمتشي بكميات معتدلة بسبب وجود نسبة عالية من الملح في مكوناته، وذلك للحصول على الفوائد المطلوبة وتفادي الأضرار الصحية الأخرى.

 

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