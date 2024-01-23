أطعمة لا تستحق سمعتها بزيادة الوزن

الكثير من الناس قد يتجنبون بعض الأطعمة من أجل إنقاص الوزن واعتقاداً منهم أنها قد تفسد حميتهم. لكن هناك بعض الأطعمة مصنفة على أنها تزيد الوزن ولكنها في الأصل ليست كذلك. تعرف عليها ولا تتجنب تناولها!



غالباً ما يتم الإشارة إلى الكربوهيدرات والسكر على وجه الخصوص، وكذلك الدهون، عند البحث عن السبب وراء زيادة الوزن.

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غير أن بعض الأطعمة قد تلاحقها تهمة التسبب في زيادة الوزن ولكنها ليست كذلك، وفق ما نشر موقع "فوكوس" الألماني.



الفاكهة: جميعنا نعلم أن الفاكهة غنية بالفيتامينات المفيدة للصحة. لكن عادة ما يتم تنبيه أي شخص يريد إنقاص وزنه من تناول الفاكهة، لأنها تحتوي على "الفركتوز" و المعروف بـ "سكر الفواكه"، مما يتسبب في زيادة الوزن.

لكن لا يجب إهمال الفيتامينات الموجودة بالفاكهة. لهذا إذا كنت ترغب في اتباع نظام غذائي منخفض السكر، يمكنك الاعتماد على البطيخ، اليوسفي أو البابايا.

لأن هذه الأنواع من الفاكهة تحتوي على أقل من 1.3غرام من "الفركتوز" لكل 100 غرام وهي غنية بالفيتامينات.



المعكرونة: لا تحظى المعكرونة الكلاسيكية من المطبخ الإيطالي بشعبية لدى من يسعون إلى إنقاص الوزن.

إذ يحتوي طبق السباغيتي على حوالي 200 سعرة حرارية وعلى 45 غراماً من الكربوهيدرات، مما ينفر الكثيرين منها. منتجات الحبوب الكاملة على وجه الخصوص تبقي معدتك ممتلئة لفترة طويلة وتوفر الكثير من الألياف، ما يقلل الإحساس بالجوع ويعزز الشعور بالشبع.

فإذا كنت تشعر بالرغبة في تناول طبق معكرونة، فيمكنك تدليل نفسك بالقليل من معكرونة "بولونيز" بضمير مرتاح.





لا تستحق سمعتها السيئة!

البطاطا: 100 غرام من البطاطس تحتوي على 15 غرام من الكربوهيدرات. ولكن الخبر المفاجىء لك هو أن البطاطا يمكنها مساعدتك على إنقاص الوزن!

تحتوي البطاطس على البوتاسيوم الذي ينظم توازن الماء وضغط الدم ويساعد على نقل النبضات إلى العضلات والأعصاب.تضمن الألياف شعورك بالشبع لفترة طويلة وتمنع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات. كما البروتين عالي الجودة والفيتامينات مثل "ب" و "ج" يكمل مزيج العناصر الغذائية وبالتالي فإن البطاطس توفر الوقود المثالي للجسم.



المكسرات: غالباً ما يتم تجنب المكسرات عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن. البندق، على سبيل المثال، يتكون من 65 في المائة من الدهونو 650 سعرة حرارية لكل 100 غرام..لكن المكسرات لا تستحق هذه السمعة السيئة.

لأنها تحد من الشعور بالجوع وتخفض مستويات السكر في الدم. كما يستفيد نظام القلب والأوعية الدموية وأغشية الخلايا من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تحتوي عليها.

ولهذا تعتبر حفنة من المكسرات وجبة خفيفة صحية أكثر من تناول كيس من رقائق البطاطس.



الأفوكادو: لا تتضاءل شعبية الأفوكادو، على الرغم من بصمتها البيئية السيئة. لكن تلاحقها بشدة تهمة زيادة الوزن والاضرار بشكل الجسم.

تحتوي الفاكهة على 15 غراماً من الدهون و160سعرة حرارية لكل 100 غرام.لكن الدهون النباتية التي تحتوي عليها الفاكهة منها، الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة لها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الأفوكادو على مزيج صحي للغاية من العديد من المواد الحيوية التي يحتاجها الجسم.

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