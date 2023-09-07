الخميس 07 أيلول 2023
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فوائد مذهلة لتناول الشوفان يوميا

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الشوفان
دبي- يستغرق الشوفان المصنوع من الحبوب الكاملة وقتا أطول للطهي، لكنه صحي ومفيد أكثر من الشوفان سريع التحضير المتوافر في الأسواق الذي يتم معالجته بدرجة عالية تفقده بعض خصائصه المهمة. يتم استهلاك الشوفان كوجبة فطور صباحية على شكل عصيدة بعد غليها في الماء الساخن أو الحليب، وفقا لما نشره موقع "The Quint".اضافة اعلان
يستخدم الشوفان أيضا في صنع الكعك والمخبوزات، ويتميز الشوفان بأنه مغذ للغاية بسبب وجود الألياف عالية الجودة، إضافة إلى الأحماض الأمينية، إلى جانب الفوائد الآتية:
- غني بمضادات الأكسدة: يحتوي الشوفان على مضادات الأكسدة، مثل الأفينانثراميدات والبوليفينول وحمض الفيروليك. توفر خصائص الشوفان المضادة للأكسدة تأثيرات مضادة للالتهابات للجسم وتعزز تدفق الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية.
- يقلل من مخاطر أمراض القلب والسكري: يساعد الشوفان على خفض مستويات الكولسترول الضار LDL ويساعد على منع حدوث أمراض القلب. يحتوي الشوفان على البيتا جلوكان، الذي يساعد على زيادة إفراز الصفراء الغنية بالكولسترول، ما يعيق دوران الكولسترول السيئ في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.
- يخفف الإمساك: يساعد محتوى الألياف الموجودة في الشوفان على تخفيف الإمساك. تعمل الألياف بشكل رائع على عملية الهضم وتحسن أيضا من مشاكل الإمساك بسبب تأثيرها الملين الطبيعي. يمتص محتوى الألياف الماء الموجود في الجسم، ما يساعد على إضافة حجم كبير إلى البراز، ما يسرع مروره عبر الجهاز الهضمي.
- تعزيز إنقاص الوزن: يساعد بيتا جلوكان في الشوفان على تأخير الوقت الذي تستغرقه المعدة لإفراغ الطعام، ما يعطي شعورا بالشبع لفترات أطول. يعزز الشوفان إطلاق ببتيد YY، وهو هرمون يتم إنتاجه في الأمعاء عند تناول الطعام. يساعد ببتيد YY على توفير الشعور بالرضا بعد تناول الوجبة، ما يجعل الشخص يستهلك سعرات حرارية أقل وبالتالي يساعد على فقدان الوزن.
- يساعد على العناية بالبشرة: يوجد الشوفان في العديد من العناصر التي تفيد في العناية بالبشرة. يساعد الشوفان المطحون ناعما على حماية البشرة وعلاج الحكة والتهيج في مختلف الأمراض الجلدية، حيث تعمل المنتجات الجلدية التي تحتوي على الشوفان على تحسين أعراض الأكزيما غير المريحة.-(العربية نت)
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