الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتج لذيذ يعزز الطاقة

الشوكلاته
الشوكلاته
يمكن الحصول على الإندورفين - مجموعة مواد مسؤولة عن تحسين الحالة المزاجية والطاقة لدى الإنسان من بعض المنتجات الغذائية.

وتشير الدكتورة سفيتلانا تروفيموفا إلى أنه يمكن للشخص بفضل تناول منتجات محتوية على الإندورفين التأثير في مزاجه، لأن احتواء هذه المنتجات على نسبة عالية من هذه الناقلات العصبية في الجسم يساعد على التخلص من التوتر وتعزيز المناعة وتحسين النوم والذاكرة.اضافة اعلان

ووفقا لها، يمكن أن تؤثر "الشوكولاتة الداكنة" في الحالة العاطفية لأنها تحتوي على نسبة عالية من مادة أنانداميد (Anandamide) التي تساعد على إنتاج الإندورفين (Endorphin). كما تحتوي هذه الشوكولاتة على نسبة عالية من الكاكاو ونسبة قليلة من السكر والمواد المضافة الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة فينيثيلامين، وهي مادة يتم إنتاجها في الدماغ خلال حالة الحب، لذلك فإن تناول هذه الشوكولاتة بكميات قليلة يؤدي إلى تراكم هذه المادة في الجسم، وتؤثر إيجابيا في الحالة المزاجية.RT
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