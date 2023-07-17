الإثنين 17 تموز 2023
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بعدما هددته بفضح عيب كبير.. حسن شاكوش يطلق زوجته غيابياً

حسن شاكوش وطليقته
حسن شاكوش وطليقته
بعد يومين من تهديدها له بفضح عيب كبير، أعلن عن طلاق مغني المهرجانات حسن شاكوش من زوجته ريم طارق غيابيا بعدما حرر محاميه محضرا بقسم الشرطة أثبت فيه انتهاء صلة موكله وريم كزوجين.اضافة اعلان

وقال المحامي محمد أبو العلا، محامي المطرب الشهير، إن حسن شاكوش، قرر طلاق ريم طارق، غيابيًا وبشكلٍ رسمي على يد مأذون، وجرى إثبات ذلك عبر مستند رسمي، لدى نيابة أكتوبر، بحسب ما نقله موقع "إي تي بالعربي".

جاء هذا القرار بعد ظهور ريم طارق في مقطع فيديو عبر حسابها في "انستغرام"، يوم الجمعة، هددت فيه حسن شاكوش بالكشف عن مفاجآت صادمة خلال الفترة المقبلة، من شأنها أن توضح أسباب رغبتها في الطلاق منه.

عيب كبير

كما أكّدت أنّها أقامت ضده دعوى طلاق، بعد اكتشافها عيباً كبيراً لا يمكن لأي زوجة أن تتحمّله، وسوف تكشف عنه فور انفصالها عنه، مثلما كشفت عن حصولها على قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، إلا أنّه يرفض تنفيذه، حسب قولها.

وأشارت إلى أنه منعها من الحصول على متعلقاتها الشخصية وملابسها، مؤكدة أنها أنشأت هذا الحساب حتى تستطيع الرد على الاتهامات التي تطالها، وأنها ستقفله مباشرة بعد انتهاء أزمتها مع حسن شاكوش.

ووجهت رسالة إلى شاكوش: "ركّز في اللي إنت بتعمله عشان عيب، إنت المفروض جيت وقعدت معايا في بيتنا، وأنا عملت لك كل حاجة، قلبت لي مجنون حاولت أعالجك، أنا مقصرتش معاك في حاجة وعمري ما كنت أستوعب الغدر".

وزعمت ريم أن حسن شاكوش هددها بالقتل هي ووالدها، وأنّها طلبت في دعوى طلاقها عرضهما على الطبيب الشرعي، مؤكدة أن لا صُلح بينهما، وأنه كان خياراً خاطئاً بالنسبة لها.

حسن يرد

في المقابل، ظهر حسن شاكوش في لايف هو الآخر على صفحته بـ"فيسبوك"، قبل أيام، بعد انتشار أخبار عن القبض عليه، حيث قال وقتها: "اللايف ده من البيت عندي، أمي وأخواتي عندي النهاردة، ولما بيكونوا معايا في البيت، بحس إن أنا في عيد".

وأضاف حسن شاكوش: "أنا تربيت على ضرورة احترام بنات الناس، عمري في حياتي لا ضايقت ولا زعلت حد ولا عملت مشكلة مع حد.. لو فيه حد طلع قال إني عملت مشكلة مع بنت أو اتعاملت مع بنت معاملة وحشة، يبقى ده بيسوء سمعتي أمام جمهوري"، متابعًا "ربنا شايف كل حاجة.. وربنا ينتقم من الظالم في ميدان عام".

سجدت في حفل الزفاف

يشار إلى أن ريم صادق قد أثارت جدلا واسعا في حفل زفافها على حسن شاكوش، مارس الماضي، حيث فاجأت الحضور في القاعة التي احتضنت الحفل، وقامت بالسجود وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض.

وبعد أقل من شهرين دب الخلاف بين الثنائي، فقامت ريم بتحرير محضر إثبات حالة ضد شاكوش، بعدما طردها من المنزل واستولى على منقولات الزوجية ليتبادل الطرفان الاتهامات وتخرج الفضائح إلى العلن.
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