بعمر الـ44.. بطلة المسلسل التركي "نور" ترزق بمولودها الأول

رزقت النجمة التركية سونجول أودين (44 عاماً)، بمولودها الأول من زوجها رجل الأعمال أرمان بيشيكجي، وقامت بتسمية طفلتها سونا لارين.

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جدير بالذكر أن سونجول أودان هي ممثلة تركية اشتهرت عربيًا من خلالها بطولتها في مسلسل نور ومهند، حيث كان من أوائل المسلسلات التركية التي انتشرت في الوطن العربي وحقق نجاحًا كبيرًا.



وتوالت أعمال سونجول أودان وحققت الكثير من النجاحات ومنها دورها في مسلسل نساء حائرات.

وسونجول أودان لم تكتفي بالأعمال التركية فقط، بل شاركت كضيفة شرف في أحد الأعمال المصرية وهو مسلسل تحت الأرض، أمام النجم أمير كرارة. -وكالات

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