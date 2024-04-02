عابد فهد ينتقد الدراما السورية في رمضان 2024

شنّ الممثل السوري عابد فهد هجوماً لاذعاً على الأعمال الدرامية السورية المعروضة خلال شهر رمضان الحالي، منتقداً تركيزها على العنف والقسوة وغياب الجانب الإيجابي.



واعتبر عابد فهد خلال ظهوره في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي، أن السباق الرمضاني بشكل عام يُشكل كارثة حقيقية تدفع الكتاب والمنتجين إلى ارتكاب أخطاء، مثل أخطاء في كتابة النصوص وتكرار القصص والأحداث.



وانتقد فهد غياب البطل الإيجابي في الدراما السورية التي تعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، وتسليطها الضوء فقط على الأشخاص الأشرار والقتلة، مؤكداً أن ذلك يخالف قانون الدراما الذي يتوجب عليه تسليط الضوء على جميع جوانب المجتمع.



وقال: "يجب أن نتروى في كتابة الأعمال الدرامية بشكل أكبر ويجب أن يوجد بطل إيجابي وأن تكون الأعمال واقعية ولكن ليس بهذا العمق".

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نقطة انتهى





ويطل النجم السوري عابد فهد على جمهوره خلال شهر رمضان 2024 من خلال العمل السوري اللبناني المشترك "نقطة انتهى"، بشخصية فارس، حيث يجاهد الصيدلي من أجل إخفاء جريمته الأولى التي ارتكبها عن طريق الخطأ بحق شقيق زوجته المراهق، فيما تسعى زوجته إلى كشف حقيقة مقتل شقيقها الوحيد.

المسلسل من إخراج السوري محمد عبدالعزيز ويضم عددا من النجوم جنبا إلى جنب مع عابد فهد، وهم: ندى أبي فرحات، عادل كرم، أنس طيارة، بياريت قطريب وغيرهم من الفنانين.





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