السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مغني الراب دريك يأخذ استراحة من الموسيقى للتركيز على صحته

مغني الراب دريك يأخذ استراحة من الموسيقى للتركيز على صحته

BBC News عربي
دريك
دريك
دريك
Getty Images
مغني الراب يقول إنه يعاني من مشاكل معقدة في المعدة استدعت توقفه عن الغناء
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أعلن مغني الراب دريك أنه سيأخذ استراحة من مسيرته الموسيقية، قائلاً: "أحتاج إلى التركيز على صحتي أولاً وقبل كل شيء".

 

بعد ساعات فقط من إصدار ألبومه الجديد For All The Dogs، قال الفائز بجائزة جرامي إنه يعاني من مشاكل في المعدة منذ سنوات، وقال يوم الجمعة في برنامجه الإذاعي: "ربما لن أتمكن من الاستمرار في إنتاج الموسيقى لفترة قصيرة".

 

وتم تأجيل العديد من عروضه القادمة بعد الإعلان.

 

وقال مغني الراب دريك: "لا يوجد شيء يستدعي القلق، ولكن يجب أن يركز الجميع على صحتهم ليتمتعوا بحياة جيدة، وأنا أعاني من مشاكل معقدة جداً منذ سنوات مع معدتي، لذا سأغلق باب الاستوديو لبعض الوقت".

 

ويضيف: "قد أتوقف لمدة سنة أو شيء من هذا القبيل، أو ربما أطول بقليل."

 

ونشر لاحقاً مقطع فيديو عبر منصة إنستغرام، يقول لمتابعيه البالغ عددهم 143 مليوناً: "أراكم عندما أراكم".

 

ومن المقرر أن يحيي حفلات موسيقية في تورونتو، مسقط رأسه، يومي الجمعة والسبت، وتم تأجيل العروض المقررة في دنفر ونيو أورليانز وناشفيل وكولومبوس، بحسب جدول الجولات الذي نُشر عبر الإنترنت.

 

ينضم دريك إلى العديد من الموسيقيين الذين أخذوا استراحة مؤخراً أو ألغوا مواعيد جولاتهم، بسبب مشاكل صحية.

 

وفي يوليو تموز الكاضي، أعلنت مادونا أنها ستؤجل جولتها لمدة ثلاثة أشهر بعد نقلها إلى المستشفى بسبب عدوى بكتيرية خطيرة.

 

أعلن بروس سبرينغستين الشهر الماضي أنه سيؤجل مواعيد جولته في سبتمبر بسبب إصابته بقرحة في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة.

 

قام ابنه البالغ من العمر خمس سنوات برسم غلاف ألبومه الأخير، والذي ظهر أيضاً في الفيديو الموسيقي للأغنية المنفردة 8AM in Charlotte.

BBC News عربي
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