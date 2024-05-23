الرمثا يئن تحت وطأة 40 شكوى محلية.. نجوم يتألقون في "البترا"

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

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سارة أبو صباح تسجل 38 هدفا وتحتفل بكأس الاتحاد الألماني

احتفلت نجمة المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم سارة أبو صباح، بفوز فريقها يونيون برلين بكأس الاتحاد الألماني.



ورفعت المحترفة الأردنية في ألمانيا، كأس البطولة بعد أن لعبت دورا مهما في قيادة الفريق لتحقيق هذا النصر، بعد أن سجلت 38 هدفا، متصدرة قائمة هدافات البطولة.



وأكدت أبو صباح علو كعبها في كرة القدم، من خلال تألقها في بطولات ألمانيا التي عادة ما تشهد قوة وإثارة، الأمر الذي ينعكس على المنتخب الوطني للسيدات الذي يستعد لمنافسات خارجية قوية، أملا في تحقيق إنجازات في المرحلة المقبلة.



رؤساء أندية المحترفين يضعون شروطا للمشاركة في الموسم المقبل

وضع رؤساء أندية المحترفين، شروطا أمام اتحاد الكرة، للمشاركة في منافسات الموسم الكروي المقبل.



ووفق المعلومات فإن شروط الأندية تتمثل في ضرورة إيجاد شركة راعية للموسم الكروي المقبل، بعد غياب الرعاية عن الموسم الحالي.

كما يشترط رؤساء الأندية أجندة واضحة وثابتة غير قابلة للتأجيل، كما يطالب رؤساء الأندية بضرورة تغيير آلية استدعائهم للتحقيق أو إيقاع العقوبات بهم، خاصة وأن الرؤساء يعتبرون قامات رياضية وطنية تستحق تعاملا يليق بمكانتهم.



نجوم يتألقون في "البترا"

تألق نجوم في كرة القدم والإعلام، في المباراة الاستعراضية التي أقيمت في صالة جامعة البترا، على هامش مباراة نهائي كليات الجامعة التي فاز فيها فريق الأداب والعلوم بعد تغلبه على فريق العلوم الإدارية والمالية.



وشهدت المباراة الاستعراضية تواجدا لنجوم في الإعلام والكرة أمثال أحمد هايل ويوسف العموري وهشام عبدالمنعم وليث مبيضين ومحمد الأمير وعثمان الحسنات ورائد عصفور، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البترا يتقدمهم القائد الدكتور إياد الملاح عميد شؤون الطلبة، الذي يواصل الكشف عن مواهبة الكروية المتميزة من خلال المباريات التي يشارك فيها.



المباراة الاستعراضية شهدت لمسات كروية كشفت عن مواهب تحتاج فقط إلى اللياقة البدنية، وهو ما أظهره الزميل ليث مبيضين صاحب اللمسات الساحرة، والمدافع محمد الأمير المتألق دوما في إيقاف المهاجمين.



وفي ختام المباراة حرص رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، على تتويج الفائزين، وسط إشادة رياضية واسعة بجامعة البترا لدورها المميز في تنشيط الحركة الرياضية من خلال استضافة البطولات، ناهيك عن دورها الأكاديمي المميز.



الرمثا يئن تحت وطأة 40 شكوى محلية مرشحة للارتفاع

يئن نادي الرمثا تحت وطأة حوالي 40 قضية محلية للاعبين ومدربين، يطالبون بمستحقات مالية متأخرة تصل تقريبا على حوالي 230 ألف دينار.



ورغم نجاح الرمثا في إغلاق ملف 17 قضية، من خلال الاتفاق مع أصحابها على آلية سداد محددة، إلا النادي ما يزال يئن تحت وطأة 40 قضية تلاحق الرمثا الذي يعاني أصلا من أزمة مالية خانقة.



وما يزال نادي الرمثا يعاني من قضايا حديثة وقديمة، لدرجة أن المدرب العراقي الأسبق لفريق الرمثا عادل يوسف، ما يزال يتقاضى قسطا شهريا من النادي وفق قرار سابق للمحكمة.



توقعات بإلغاء غرامة الـ25 ألفا عن الرمثا

توقع مطلعون أن تذهب اللجنة التنفيذية في اتحاد الكرة في وقت لاحق، لإصدار قرار يلغي عقوبة اللجنة التأديبية المتمثلة بفرض غرامة مالية على نادي الرمثا قيمتها 25 ألف دينار، بسبب تناقص لاعبيه خلال مباراة الحسين إربد، والتي جاءت بسبب ظروف المباراة التي شهدت وفاة أحد مشجعي الرمثا.

الرمثا تلقى رسائل مطمئنة بهذا الشأن، بانتظار تحديد الوقت المناسب لإلغاء العقوبة، التي جاءت بسبب موقف إنساني يتوجب على المعنيين تفهمه.





اللاعبة سارة أبو صباح تحمل كأس الاتحاد الألماني - (من المصدر)