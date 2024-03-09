300 دينار تحدث صدمة عند لاعب معروف.. نضوج الفكر الاحترافي يخفف عدد اللاعبين المدخنين

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

انتهاء عقد مدرب منتخب السيدات.. وجلسة لبحث إمكانية التجديد

تسلم الجهاز الفني لمنتخب السيدات لكرة القدم، بقيادة المدرب ماهر ابو هنطش، كتاب شكر من اتحاد الكرة، بعد انتهاء عقده بنهاية الشهر الماضي.

وحقق أبو هنطش مع المنتخب، بطولة غرب آسيا التي اختتمت أخيرا في السعودية.

ووفق المعلومات فإن عقد المدير الفني أبو هنطش ومدرب حراس المرمى وليد ميخائيل، انتهى بنهاية الشهر الماضي، فيما يمتد عقد المدرب العام حسونة الشيخ لأشهر قادمة.

ويتوقع أن يعقد اتحاد الكرة جلسة مع أبو هنطش وميخائيل، للوقوف على مدى إمكانية تجديد العقود.

إنجاز تسوية بين السلط وخانكان

أنجز نادي السلط عملية التسوية المالية مع المدير الفني السابق لفريق الكرة السوري عماد خانكان، الذي كان يتهيأ لشكوى ضد النادي.

وقام السلط بسداد مستحقات المدرب السوري، وبالتالي إغلاق الملف بعد أن قام السلط بدفع حوالي 15 ألف دينار.

ورغم شح الموارد المالية، إلا أن رئيس نادي السلط خالد عربيات يبذل جهدا كبيرا لتأمين مبالغ مالية للنادي، تساعده على اتمام منافسات دوري المحترفين.

300 دينار تحدث صدمة عند لاعب معروف

تعرض لاعب معروف في الكرة الأردنية، لصدمة عندما تلقى عرضا من أحد أندية المحترفين للعب في صفوف الفريق خلال ما تبقى من الموسم الكروي الحالي مقابل راتب شهري مقداره 300 دينار.

اللاعب الذي دفعته ظروف قاهرة، للتواجد خارج كشوفات الأندية خلال فترة القيد الأخيرة، كان يأمل بالعودة للملاعب في الفترة المقبلة من الدوري، ليتلقى عرضا من أحد الأندية وهو ما أسعد النجم المعروف الذي وافق على العرض مبدئيا، قبل أن يتعرض لصدمة عندما عرض عليه النادي فقط 300 دينار كراتب شهري.

اللاعب ونتيجة الصدمة، أعلن موافقته الشفهية على العرض، لكنه عندما عاد إلى منزله أغلق هاتفه، وفضل الجلوس في المنزل على اللعب بهذا العقد.

الفكر الاحترافي يخفف عدد اللاعبين المدخنين

كشف أكثر من عضو في أجهزة طبية بأندية المحترفين لكرة القدم، أن عدد اللاعبين المدخنين في الفرق تراجع بشكل جيد في الفترة الأخيرة، في ظل شعور اللاعب أنه لاعب محترف، ويحتاج للمحافظة على صحته لمواصلة المضي في عالم الاحتراف، للحفاظ على مصلحته، كون كرة القدم تعد مصدر رزق أساسيا لهم.

أغلب المتحدثين، كشفوا أن نسبة اللاعبين المدخنين تراجعت بشكل ملموس، وبالرغم من ذلك ما تزال النسبة كبيرة، لافتا إلى أن تراجع نسبة اللاعبين المدخنين، يعود لنضوج الفكر الاحترافي عند اللاعبين.

أحد المختصين الطبيين في نادي محترف، اعترف بارتفاع نسبة المدخنين للأرجيلة بين صفوف نجوم الكرة.

المدرب الكيلاني: اتحاد الكرة يدفعنا للمحاكم

أكد مدرب اللياقة البدنية الدكتور غازي الكيلاني، أن اتحاد الكرة ممثلا بلجنتي أوضاع اللاعبين والتأديبية، يدفعان المدرب أو اللاعب للتوجه إلى المحاكم المدنية لتقديم شكاوى ضد الأندية، بسبب المماطلة في البت بالشكاوى المقدمة في الاتحاد.

وأشار الكيلاني في تصريح لـ"الغد"، أنه سبق وأن تقدم بشكوى ضد أحد أندية المحترفين منذ عام وشهرين، ولم يحصل حتى الآن على حقوقه المالية، الأمر الذي يدفعه للتفكير في الذهاب إلى المحكمة في شكوى جديدة ينتظر أن يقدمها قريبا.

وأضاف: في المحكمة المدنية تحصل على حقوقك المالية في مدة لا تزيد على 3 أو 4 أشهر، فيما تحتاج لسنوات للحصول على حقوقك المالية في اتحاد الكرة، الأمر الذي يدفع المشتكي لتبني خيار المحاكم.

وتمنى الكيلاني على اتحاد الكرة، سرعة معالجة هذا الموضوع، من خلال إلزام اللجان في الاتحاد بعقد اجتماعات دورية منتظمة، للبت في الشكاوى المكدسة.

أبو زمع ينتظر لقاء عموتة

ينتظر المدير الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم عبدالله أبو زمع، لقاء المدير الفني للمنتخب الأول الحسين عموتة، لبحث تفاصيل ترتيبات المرحلة المقبلة التي ستشهد تجمعا للمنتخبين، استعدادا للاستحقاقات الرسمية.

وأكد اتحاد كرة القدم، أن المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، يفترض أن يصل إلى عمان فجر اليوم الأحد، بعد إجازة خاصة قضاها في المغرب.

وسيبدأ عموتة فور وصوله، بترتيب تجمع المنتخب الوطني، استعدادا للقاء منتخب باكستان يومي 21 و26 الشهر الحالي، في إطار تصفيات كأس العالم.

وينتظر أن يجتمع عموتة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع جهازه المعاون، كما سيلتقي مع أبو زمع الذي كان ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأول خلال المشاركة الأخيرة في كأس آسيا. على صعيد آخر وفي ظل انتهاء عقد مدرب اللياقة البدنية في المنتخب الوطني التونسي كريم مالوش، فإن الاتحاد يستعد لاتخاذ القرار النهائي بشأن تجديد عقده أو تسريحه.

لاعب يتلقى اقتراحا غريبا من ناديه

تلقى أحد نجوم أندية المحترفين لكرة القدم، اقتراحا غريبا من إدارة ناديه، يتمثل في ضرورة الموافقة على الخروج من كشف النادي في الفترة الحالية، للسماح للنادي بتسجيل لاعب جديد في اللحظات الأخيرة من فترة القيد الثانية التي انتهت منتصف ليلة الاربعاء الماضي.

اللاعب المعروف والذي يعتبر من ابناء هذا النادي، أصيب بصدمة نتيجة طلب الإدارة، معتبرا أن تعرضه للإصابة لا يعني أن يقوم النادي بعرض استبعاده من الفريق، لتسجيل لاعب آخر.

اللاعب المصدوم رفض رفضا قاطعا اقتراح النادي، ورشح أكثر من لاعب للقيام بهذه المهمة، قبل أن تتراجع الإدارة عن الاقتراح.

شهران لالتئام كسر قدم الشناينة

شهدت الفترة الأخيرة، تحسنا في حال لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم أمين الشناينة، الذي سبق وأن تعرض لكسر في الساق، خلال مباراة بدوري أبطال آسيا.

وخاض اللاعب فترة تأهيل جيدة بإشراف المعالج شادي العاصي (المعروف بخبرته وتألقه في هذا المجال)، من خلال تدريبات في صالة اللياقة البدنية، وسط تعاون من إدارة النادي الفيصلي التي وفرت للاعب سبل العلاج والتأهيل في خطوة تحسب للنادي. الكسر الذي تعرض له الشناينة، التئم بشكل جزئي، ويحتاج إلى شهرين إضافيين من أجل الالتئام الكامل، ما يعني تأكد غياب اللاعب عن مشاركته مع المنتخب الأولمبي في نهائيات آسيا التي تقام في قطر منتصف الشهر المقبل.

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مدرب اللياقة البدنية الدكتور غازي الكيلاني - (أرشيفية)





كواليس النجوم

• التوقعات ترجح أن يقوم اتحاد كرة القدم، عند اجتماعه في المرة القادمة، بصرف مكافأة للاعبات المنتخب النسوي، بعد الفوز بلقب بطولة غرب آسيا التي اختتمت أخيرا في السعودية.

• مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم قال في تصريح لـ"الغد": " ننتظر بفارغ الصبر انتهاء الموسم الكروي الحالي الطويل والشاق والمرهق".

• نادي الحسين إربد قام بتسديد مستحقات مدرب اللياقة البدنية السابق صابر العياري الذي رحل عن الفريق أخيرا.

• بشأن حديث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال زيارته لـ"الغد"، بأن الحكومة تنتظر رؤية اتحاد الكرة لتطوير اللعبة، فإن الاتحاد مطالب بضرورة وضع الحكومة في التصورات التي يمتلكها بأسرع وقت، لمعرفة ما يمكن للحكومة أن تقدمه.. أحد المتابعين لحديث رئيس الوزراء، طالب الاتحاد بسرعة التنفيذ قبل فتور الهمم.

• مدربون محليون لا يشرفون حاليا على تدريب أي فريق، بدأوا بإجراء عملية الاحماء، استعدادا لتولي مهام جديدة، في ظل الحديث عن تغييرات في الأجهزة الفنية الأسبوع الحالي.

• إدارة نادي الحسين إربد، وعقب وفاة أحد مشجعي نادي الرمثا خلال المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس على ستاد الحسن، طلبت فورا من جماهير النادي التوقف عن الغناء والتشجيع، تعاطفا مع جمهور الرمثا.

• المحترف العماني في فريق الفيصلي حاتم الروشدي، عاد للتدريبات الخفيفة، بعد غيابه عن النادي في الفترة الأخيرة، نتيجة تعرضه لإصابة خلال مباراة الفيصلي أمام شباب العقبة.

• لاعب فريق السلط لكرة القدم عصام السميري، عاد لتدريبات الفريق، بعد أن عدل عن طلبه بفسخ عقده، نتيجة خلافات مع المدير الفني عمار الزريقي.

• اغلب أندية المحترفين لكرة القدم، منحت اللاعبين عدة أيام استراحة، في ظل توقف الدوري حتى نهاية الشهر الحالي.