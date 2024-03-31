الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاقتصاد الروسي يدخل قائمة الخمسة الأسرع نموا في مجموعة العشرين

6608ff7f42360465797495e3
الروبل الروسي
دخل الاقتصاد الروسي قائمة الخمسة الأسرع نموا في اقتصادات مجموعة العشرين بواقع 3.6% العام الماضي، معوّضا بذلك نسبة تراجعه التي بلغت 1.2% سنة 2022.اضافة اعلان

وكان الاقتصاد الهندي الأكثر نموا بمعدل ارتفع من 7.2 إلى 7.3%.

وحلت الصين ثانية بنسبة 5.2% بعد 3% قبل عام، وإندونيسيا ثالثة حيث زاد نمو ناتجها بنسبة 5.1% مقارنة بـ5.3% عام 2022، والولايات المتحدة رابعة إلى 2.5%.

أما وتائر نمو الاقتصاد التركي فانخفضت من 5.5% إلى 4.5% العام الماضي.

وبالإضافة إلى روسيا والصين والهند، تسارعت معدلات نمو الناتج المحلي بين دول العشرين في الولايات المتحدة إلى 2.5% عام 2023 من 1.9% عام 2022، واليابان إلى 1.9% من 1%.

أما بقية دول المجموعة فسجلت تباطؤا في نمو ناتجها المحلي وبينها بريطانيا حيث انخفض النمو بواقع 43 مرة إلى 0.1% وإيطاليا 4 مرات إلى 0.9% وفرنسا وكندا 3 مرات إلى 0.9% و1.1% على التوالي.

وتم تسجيل انخفاض لهذه المؤشر أيضا في الأرجنتين بنسبة 1.6% والسعودية 0.8% وألمانيا 0.3%، في أول انخفاض في الناتج المحلي للبلدان الثلاثة منذ عام 2020.

المصدر: روسيا اليوم
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نفط - (تعبيرية)

ارتفاع النفط مع تقييم المستثمرين لبيانات المخزونات الأميركية

28 آذار 2024
منصة ترامب

لماذا ارتفعت القيمة السوقية لمنصة ترامب "تروث سوشل"؟

27 آذار 2024
بيتكوين

"بيتكوين" تتخطى مستويات 70 ألف دولار

26 آذار 2024
الدولار

الدولار يتراجع متأثرا بعمليات بيع أسهم

26 آذار 2024
سبائك الذهب

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

25 آذار 2024
براميل نفط

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات

25 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أنت تشكو والحكومة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

نحو مؤتمر شعبي توحيدي فلسطيني.. هل تتولاه المنظمة؟

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

مشكلة ذات أبعاد

سلامة الدرعاوي |اليوم

ماذا بعد إقرار القانون المعدل للحق في الحصول على المعلومات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"قلبي انمغص" من "قلبي اطمأن" في سد الموجب

نضال المجالي |اليوم

أهو "تحديث" أم مجرد "حديث"؟

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات | منذ14 ساعة
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات | منذ15 ساعة
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
عائلة سودانية نزحت بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مورني في منطقة دارفور بالسودان. (رويترز)

النساء السودانيات بين معاناة النزاع والتهميش السياسي

ترجمات |29 آذار 2024
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات |27 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان
 
 