الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدولار يتراجع وبتكوين ترتفع

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

انخفض الدولار في آسيا اليوم الخميس وسط ترقب المتعاملين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وقفزت عملة بتكوين إلى 46400 دولار قرب أعلى مستوى في عامين مع ترحيب المستثمرين بموافقة أمريكية طال انتظارها لإنشاء صناديق تداول فوري للعملة المشفرة.
ويتيح هذا الإجراء المجال أمام الشراء المؤسسي. وكان الإجراء متوقعا منذ أشهر مما أدى إلى ارتفاع العملة 70 بالمئة منذ منتصف أكتوبر.

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وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.3 بالمئة إلى 0.6721 دولار و0.6294 دولار على التوالي، إلا أن التحركات ظلت ضمن نطاق ضيق قبيل بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة عند الساعة 13.30 بتوقيت غرينتش.


وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0979 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2767 دولار. وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 102.23.


وبعد مكاسب حادة أمس الأربعاء، انخفض الدولار 0.3 بالمئة إلى 145.39 ينا.


وساعد تراجع الدولار اليوان الصيني على التعافي من أدنى مستوى في شهر إلى 7.1621 للدولار، وفق رويترز.

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