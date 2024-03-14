الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لأول مرة في تاريخه.. طن الكاكاو يتجاوز 7000 دولار

الكاكاو
الكاكاو

قفزت العقود المستقبلية في الكاكاو إلى مستوى قياسي جديد خلال جلسات التداول، حيث تجاوز سعر الطن 7 آلاف دولار في بورصة نيويورك للمرة الأولى، بعدما أدت المخاوف بشأن الإمدادات إلى ارتفاع متواصل في الأسعار، وهو ما قد يؤرق صانعي الشوكولاتة لفترة طويلة.

اضافة اعلان

 

وقفز العقد الأكثر تداولاً للكاكاو بنسبة 5.5 % تقريباً، إلى 7096 دولاراً الثلاثاء، وصعد منذ بداية العام وحتى الآن بحوالي 68 %.

وأدى ارتفاع التكاليف إلى الضغط على صانعي الشوكولاتة، مع استمرار تراجع الإنتاج لدى كبار المزارعين في ساحل العاج وغانا، وسط سوء الأحوال الجوية، والمخاوف الهيكلية في القطاع، مثل شيخوخة ومرض الأشجار. لا يزال عدد الوافدين إلى موانئ ساحل العاج أقل بـ 30 % تقريباً، مقارنة بمستويات العام الماضي، ومن غير المتوقع أن يوفر موسم حصاد نصف المحصول الذي يبدأ في أبريل المقبل أخباراً جيدة، كما يأمل المزارعون.


وتتوقع هيئة تنظيم القطاع الزراعي في البلاد، أن يتراوح إجمالي حصاد نصف المحصول بين 400 و500 ألف طن، حسبما ذكرت بلومبرغ، يوم الخميس الماضي، مقارنة بـ 600 إلى 620 ألف طن في العام السابق.


وقال محللو «سيتي ريسيرش»، بمن فيهم أكاش دوشي، في فبراير، إن العقود المستقبلية للكاكاو في بورصة نيويورك، قد تُتداول في نطاق يتراوح بين 7000 و10000 دولار للطن، إذا استمر تراجع الإمدادات من دول غرب أفريقيا، دون حدوث انخفاض كبير في الطلب. وأضاف المحللون أنه إذا ما تحقق هذا السيناريو، قد لا تقل الأسعار حتى النصف الثاني من عام 2025، نقلا عن بلومبرغ.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"نعتقد أن سعر 2500 دولار هو احتمال وارد".

"جي بي مورغان" يتوقع وصول الذهب إلى مستوى 2500 دولار

منذ 57 دقيقة
الذهب

تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

منذ1 ساعة
النفط

ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات المخزونات الأمريكية

منذ2 ساعة
image_145986613

الدولار يستقر مع استيعاب الأسواق لارتفاع التضخم

13 آذار 2024
النفط

أسعار النفط ترتفع بفضل الطلب الأميركي القوي

13 آذار 2024
بوينغ

طائرات بوينغ في "ورطة كبيرة".. فما هو السبب؟

13 آذار 2024
افكار و مواقف

الميناء..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

رمضان شاهد على القهر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قلق مشروع

سلامة الدرعاوي |اليوم

تنظيم السلوك الإنفاقي في رمضان

رعد التل |اليوم

تنمية المحافظات.. من جديد

سميح المعايطة |اليوم

عن سؤال الوزير شحادة: من هو الرئيس القادم؟

مالك العثامنة |اليوم

نساء الأرض وبشائر النور

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات | منذ13 ساعة
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات | منذ13 ساعة
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy
 
 