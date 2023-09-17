الأحد 17 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

إطلاق حملة نظفوا العالم من العقبة

إطلاق حملة نظفوا العالم من شواطئ مدينة العقبة
إطلاق حملة نظفوا العالم من شواطئ مدينة العقبة
العقبة- أطلقت جمعية البيئة الأردنية حملة "نظفوا العالم من شواطئ مدينة العقبة"، وذلك ضمن فعاليات أسبوعها البيئي السياحي العاشر الذي تنفذه بمناسبة يوم السياحة العالمي ومبادرتها "سياحتنا وبيئتنا بتستاهل".اضافة اعلان

وأكد مدير الخدمات في سلطة منطقة العقبة المهندس علاء الرواشدة حرص السلطة ومن باب مسؤوليتها الاجتماعية على دعم الحملات والمبادرات التي تنفذها العديد من المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالبيئة والسياحة ومنها جمعية البيئة الرائدة في هذا المجال.

وبين الرواشدة أهمية استمرارية التعاون مع الجمعية وتنفيذ المزيد لمثل هذه الحملات التي تسهم في تعزيز وعي رواد الشواطئ بأهمية الحفاظ عليها نظيفة والمشاركة المجتمعية وتعريف المواطنين بخطر النفايات على الصحة والبيئة والإنسان، مثمنا مبادرة الجمعية وسعيها الدؤوب لتنفيذ الأنشطة والبرامج وإشراك كافة الفئات لتعزيز رسالتها وأهدافها في مجال نشر الوعي البيئي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الصحفي علي عزبي فريحات إن هذه الحملة التي تأتي ضمن الأسبوع البيئي والسياحة تهدف إلى إيجاد ثقافة مجتمعية للحفاظ على نظافة البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص لما لها من أهمية في مدينة العقبة السياحية التي تستقبل آلاف الزوار سنويا.

وبين أهمية استدامة المصادر البيئية للحفاظ على المواقع السياحية والأثرية والإرث الطبيعي للبيئة البحرية ورفع الوعي حول خطر الملوثات والنفايات الصلبة على الأنظمة البيئية وتعزيز التنمية المستدامة، مثمنا دعم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وكافة الشركاء لإنجاح فعاليات هذا الأسبوع وتحقيق رسالته وأهدافه.

وقال رئيس لجنة فرع الجمعية بالعقبة المهندس خالد العضايلة إن الجمعية الأم تحرص على تنفيذ مثل هذه المبادرات سنويا بالتعاون مع فرعها الإقليمي في العقبة بالتعاون مع العديد من المؤسسات وأصحاب المبادرات، إيمانا بأهمية العمل الجماعي الذي يخدم المصلحة العامة.

واشتملت فعاليات الحملة التي شارك بها عبدالله الرفايعة من السلطة والمهندس محمد المعايطة والدكتورة هلا المواجدة وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والعامة في الجمعية الأم وفرعها في العقبة وعدد من المتطوعين واللجان الشبابية والقطاع الخاص ومطعم بيبو لصاحبه وقسم عمليات الشواطئ في مديرية الرقابة ومبادرات احنا قدها واترك أثرا وجواز سفر وعالم إيجابي ورابطة صلعان العقبة وشركة اوربسر على تنظيف الشاطئ الأوسط (الغندور).

يشار إلى أن فعاليات الأسبوع البيئي السياحي تأتي بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وعدد من الشركات والمؤسسات وشركة المدن الصناعية والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (JOTC) وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية  Kemapco ومحطة توليد كهرباء شرق عمان وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وتشتمل على عدد من الأنشطة والبرامج والندوات الحوارية والحملات التطوعية والزيارات لعدد من المؤسسات.
سلطة العقبة: تأثير الغبار يبدأ الليلة ويستمر حتى الخميس

سلطة العقبة: تأثير الغبار يبدأ الليلة ويستمر حتى الخميس 12 أيلول 2023

ميناء العقبة - (أرشيفية)

لا تسرب لغاز الأمونيا في العقبة والإصابات نتيجة الحالة الجوية 12 أيلول 2023

الطيران - طائرة

تدشين جسر جوي سياحي بين العقبة ووارسو البولندية 11 أيلول 2023

1694360810352603000

"مطار الحسين".. 60 حركة جوية أسبوعية من 22 وجهة عالمية 10 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مدينة-العقبة-دليلك-السياحي-المتكامل

عودة ضخ المياه إلى العقبة بعد إصلاح الخط الناقل من الديس

09 أيلول 2023
1694181085300643400

شبكة ريادة الأعمال بالعقبة.. حاضنة للإبداع والمشاريع الابتكارية

08 أيلول 2023
509936_1_1691247523

حل مجلس بلدي القويرة

06 أيلول 2023
ميناء العقبة - (أرشيفية)

العقبة تسجل 100 نوع من الطيور المهاجرة

04 أيلول 2023
اقرأ أيضا
image

البياضي وسليمان يؤديان القسم القانوني مفوضين بسلطة العقبة

منذ 33 دقيقة
محافظة-العقبة-كل-ما-يهمك-وأكثر

مجلس محافظة العقبة يقر موازنته للعام المقبل

منذ22 ساعة
جانب من مدينة العقبة الساحلية-(الغد)

العقبة: مشاريع تنتظر تنفيذها بعد زيادة المخصصات

15 أيلول 2023
ميناء الحاويات في العقبة - (أرشيفية)

بعد حادثة الاختناق.. هل تحتاج "الموانئ" لأجهزة ميدانية لقياس ملوثات الهواء؟

12 أيلول 2023
تفعيل اجراءات الطوارئ في موانئ العقبة بسبب الظروف الجوية

تفعيل اجراءات الطوارئ في موانئ العقبة بسبب الظروف الجوية

12 أيلول 2023
ميناء العقبة - (أرشيفية)

سلطة العقبة: إيقاف العمل بالمنشآت الصناعية بسبب الأحوال الجوية

12 أيلول 2023
افكار و مواقف

عندما يصرح وزير التربية والتعليم العالي: اختلالات التخصصات الطبية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

السفر نحو الشرق

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

إسرائيل تزج بإيران في حسابات الأردن

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

فشل دمج المؤسسات المستقلة

سلامة الدرعاوي |اليوم

منظومة الحماية الاجتماعية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل المطلوب تمرين وهمي أم محاكاة حقيقية؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات | منذ16 ساعة
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات | منذ19 ساعة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 