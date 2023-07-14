75 % ارتفاع حركة النقل البحري بين العقبة والنويبع

أحمد الرواشدة

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العقبة - في الوقت الذي تواصل فيه شركة الجسر العربي تنفيذ خططها و برامجها الهادفة لإعادة احياء الخط البري من السعودية ودول الخليج العربي الى العقبة عبر منفذ الدرة الحدودي، ارتفعت حركة النقل البحري عبر خط العقبة- نويبع منذ بداية العام الحالي بنسبة تزيد على 75 % عن العام الماضي.ونقلت القطع البحرية التابعة للجسر العربي (27,600) شاحنة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع (19) ألف شاحنة خلال نفس الفترة من العام 2022.وقال مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة إنه وفي ظل ارتفاع وتيرة النقل المتزايد عبر الخط البحري العقبة – نويبع على حركة الشحن والبضائع يعمل الجسر حالياً على إدخال باخرة شحن جديدة بطاقة استيعابية تصل الى (100) شاحنة في الرحلة الواحدة، ومن المتوقع ان تدخل الباخرة الجديدة الخدمة خلال شهر آب (اغسطس) من العام الحالي.واشار العبادلة أنه تم نقل ما يزيد على (1400) سيارة و(6500) مسافر قادم من منفذ الدرة الحدودي خلال الشهر الماضي، لافتا الى أن الجسر العربي قام خلال الفترة الماضية بطرح أسعار تشجيعية وتقديم حزمة من الخدمات والتسهيلات بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات النقل والسفر بين موانئ العقبة وميناء نويبع المصري، إضافة إلى تقديم خدمات لوجستية أثناء انتقال المسافرين من النقاط الحدودية باتجاه محطة الركاب في ميناء العقبة.وأوضح العبادلة أنه تم نقل ما يزيد على (107) ألف مسافر على متن بواخر الجسر العربي خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك من خلال تقديم الخدمات التكاملية لنقل المسافرين من مختلف المحافظات الأردنية وصولاً الى القاهرة وبالعكس، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة بشكل عام والعقبة بشكل خاص وكذلك على مكاتب السياحة والسفر، وشركات النقل البري، مؤكدا استعداد الجسر العربي حاليا و بكافة كوادره وأسطوله البحري لعودة المصطافين والمدرسين القادمين من السعودية ودول الخليج العربي بصحبة مركباتهم، بعد قضائهم لإجازاتهم في جمهورية مصر العربية.وفيما يتعلق بنشاط الجسر العربي السياحي على خط العقبة- طابا الذي يربط المثلث الذهبي في الأردن (العقبة، وادي رم، البتراء) بالمنتجعات السياحية في سيناء (طابا، دهب، شرم الشيخ)، تم نقل ما يقارب من 10 آلاف سائح خلال الشهر الماضي، حيث تعمل الشركة على تشجيع واستقطاب الأفواج السياحية المتواجدة في سيناء لزيارة العقبة والمدينة الوردية من خلال ما يعرف برحلات اليوم الواحد، بالإضافة الى تنظيم الرحلات السياحية التي تستهدف السوق الأردني وذلك من خلال تقديم أسعار وعمولات تشجيعية بالتعاون مع شركات السياحة والسفر الأردنية، والمنتجعات السياحية في طابا وشرم الشيخ، حيث تم نقل 50 ألف سائح بالاتجاهين خلال النصف الأول من العام الحالي.وأكد العبادلة أن الجسر العربي حقق نجاحاً ملفتا في تنفيذ موسم الحج للعام الحالي حيث تم نقل 4 آلاف حاج على متن (102) حافلة قادمة من جمهورية مصر العربية عبر خط نويبع- العقبة خلال خمسة أيام، مع توفير كافة الخدمات والتسهيلات لنقل حجاج بيت الله الحرام، وعمل الجسر العربي على تجهيز ساحة الحجاج في مدينة العقبة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج، ووفرت كافة الخدمات لهم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في العقبة، وعملت على رفع جاهزية الوحدات البحرية العاملة لديها لنقل الحجاج بكل انسيابية ودون تأخير، وحسب البرامج المعدة مسبقاً لها، وحسب متطلبات الربط الالكتروني مع بوابة الحج، ووزارة الداخلية المصرية.وكشف العبادلة على أن الجسر العربي يعمل حاليا على استهداف فئات جديدة من المسافرين، من خلال تعزيز نشاط الشركة والتوسع داخل السوق المصري والسوق الأردني، حيث تم اتباع سياسات جديدة تهدف الى زيادة عدد نقاط ومنافذ بيع تذاكر الشركة، من خلال تفعيل النشاط الدعائي والاعلاني، ومنح عمولات إضافية وتشجيعية لمكاتب وشركات السياحة والسفر، وتسهيل إجراءات الحجز، وتطوير أنظمة الحجز الالكتروني لبيع التذاكر من خلال المحفظة الإلكترونية، وتفعيل الحجز الالكتروني من خلال موقع الشركة الالكتروني، كما يعمل الجسر على تقديم خدمات نقل تكاملية بالتعاون مع شركات النقل البري لزيادة معدلات النقل على بواخر الشركة.وقال إن الجسر العربي يستهدف أيضاً رفع معدلات التبادل التجاري عبر الخط البحري العقبة-نويبع الذي يربط اسيا العربية بأفريقيا العربية، وذلك من خلال طرح تعرفة نقل منافسة، وتوفير ساحات انتظار وخدمات متكاملة لسائقي الشاحنات، وحل المشاكل التي تواجه التجار وسائقي الشاحنات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بما يضمن رفع تنافسية خط العقبة- نويبع، واستمرارية وانسيابية حركة التبادل التجاري عبر هذا الخط الحيوي.وبين العبادلة أن الجسر العربي يدرس حالياً تشغيل خطوط ملاحية جديدة من خلال تخصيص باخرتين لنقل الركاب والشاحنات بطاقة استيعابية تصل الى (900) راكب و(75) شاحنة بالرحلة الواحدة للعمل على الخط البحري سفاجا- ضبا، وتهدف من ذلك الى استغلال وحدات أسطولها البحري، وتطوير أنشطة وأعمال الجسر.