الأحد 25 شباط 2024
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بعد إجراءاتها الرقابية.. بلدية الزرقاء تسترد أكثر من 28 مليون دينار

الزرقاء - (أرشيفية)
الزرقاء - (أرشيفية)

تلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كتابًا من بلدية الزرقاء يفيد بأنها حققت وفرًا ماليًا وحصلت واستردت ما قيمته 28 مليونًا و155 ألف دينار.

جاء ذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة لاتخاذ إجراءات رقابية واستباقية وامتثالًا لمعايير النزاهة الوطنية إضافة إلى إجراءات تصحيحية خلال العامين 2022/2023.

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وأكدّ كتاب البلدية أنها تعتبر مؤشر النزاهة الوطني خارطة طريق لحماية المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن.

كذلك أرفقت البلدية في كتابها كشفًا يمثل الإجراءات التي اتخذتها والتي شملت نظام البصمة الإلكترونية، إنهاء خدمات 210 موظفين غير ملتزمين بالدوام، إيقاع الحجز التحفظي على أموال المكلفين المتخلفين عن دفع التزاماتهم والذمم المالية عليهم، إخلاء عدة مبانٍ مستأجرة من قبل البلدية وإعادة تأهيل الأبنية العائدة لها واستغلالها، تحصيل عوائد تنظيم وضرائب أبنية ومسقفات وعوائد تعبيد وغراماتها التأخيرية، إضافة إلى زيادة عدد لجان التخمين وتزويدها بأجهزة محمولة مربوطة مع الدائرة المعنية في البلدية.

وبيّن كتاب البلدية تفاصيل مجموع المبالغ التي حققت وفرًا وأوقفت هدرًا بأنه يبلغ 3 ملايين و334 ألف دينار، فيما بلغ مجموع ما ساهمت البلدية في استرداده نتيجة إجراءاتها 24 مليونًا و821 ألف دينار.

وثمن مصدر مسؤول في الهيئة الإجراءات التي قامت بها البلدية، معربًا عن أمله بأن تحذو باقي بلديات المملكة حذو بلدية الزرقاء الكبرى.

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