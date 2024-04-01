بعد العبث بإنارته.. مدخل منشية الغور بظلام دامس منذ 4 سنوات

علا عبد اللطيف

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الغور الشمالي- ما يزال طريق ومدخل منطقة المنشية في لواء الغور الشمالي، من دون إنارة بعد أن تعرضت أعمدة الكهرباء ولوحات الإنارة للعبث والتخريب قبل حوالي 4 سنوات، في وقت يثير بقاء الحال على ما هو عليه استياء الأهالي، الذين أكدوا لـ"الغد"، أن عدم إنارة المدخل يبقي خطر وقوع الحوادث قائما.ويبدأ طريق مدخل منطقة المنشية من إشارة معاذ بن جبل، ويمتد لغاية المنشية وبداية منطقة وقاص على طوال 12 كلم.وقال مستخدموا الطريق، إن إنارة الطريق يعد أمرا ضروريا كونه طريقا حيويا يعبره عدد كبير من المركبات بمختلف الأحجام، سواء في ساعات النهار أو المساء والليل، لا سيما أن المزارعين يسلكونه بكثافة لنقل محاصيلهم بين وادي الأردن والعاصمة عمان، وكذلك الأمر بالنسبة لزوار مناطق الأغوار القادمين من مختلف مناطق المملكة، مبدين خشيتهم من استمرار الطريق بلا إنارة بعد أن تعرضت إنارته للتخريب من قبل عابثين.ويقول المواطن محمد البشتاوي، إن مواصفات الطريق ممتازة، وإنارتها في السابق ساهمت في تخفيف الحوادث المرورية وحوادث الدهس في المنطقة، إلا أن عمليات العبث بالانارة التي حدثت، أدت إلى عودة الظلام الدامس في المنطقة.وطالب البشتاوي بضرورة العمل على إعادة إنارة الطريق، مشيرا إلى أن ترك مدخل جسر المنشية الواقع ضمن الطريق على حالة من دون إنارة؛ قد يؤدي إلى وقوع العديد من حوادث الدهس، وخصوصا أن المنطقة تشهد حركة سير نشطة.وقال المواطن علي التلاوي إن عدم إنارة الطريق من شأنه أن يكون عاملا أساسيا في وقوع حوادث السير على امتداده، خاصة في الأجواء الاستثنائية خلال فصل الشتاء، مبديا خشيته من بقاء الطريق بلا إنارة أو التأخر في صيانة ما تم تخريبه.ويتفق المواطن خالد الرياحنه مع ما ذهب إليه التلاوي بشأن خطورة الطريق في حال استمرار أو تأخر إنارته، مضيفا أن ذلك مدعاة لوقوع حوادث سير، لا سيما أن الطريق تسلكه الشاحنات والآليات الثقيلة.ويرى المواطن خالد ابو صهيون، أن العديد من شوارع الرئيسة وأخرى تخدم الأحياء السكنية، في المناطق التابعة لبلدية معاذ بن جبل تكاد تخلو من أي وحدات إنارة، وإن وجدت فهي معطلة وتحتاج للصيانة، لافتين إلى ضرورة زيادة وحدات الإنارة بشكل كاف وتبديل المتعطل منها لكي يسهل على المواطنين التنقل خلال ساعات الليل.وأضاف، أنه لولا الإنارة التي يضعها أصحاب المحلات التجارية أمام محالهم، وبالذات في الوسط التجاري في منطقتي المنشية ومداخلها، لانعدمت الإنارة وتحول السوق وشوارعه إلى ظلام دامس، لافتا إلى أن غالبية أصحاب المحال التجارية يضطرون لتعزيز الإنارة أمام محالهم لتعويض النقص الحاصل بوحدات الإنارة التي من المفترض أن توضع بشكل مناسب وكاف على طول الشوارع وبين الأحياء السكنية.وأشار أحمد البشتاوي من سكان منطقة المنشية إلى أن السائر بالمنطقة يلاحظ وبشكل واضح غياب الإنارة رغم أن المنطقة حيوية ويعبرها شارع دولي يربط بين معبرين (وادي الأردن والشيخ حسين)، كما أن المنطقة تعد من مناطق الجذب السياحي، ما يستوجب الاهتمام بها بشكل أكبر ومن بين ذلك تعزيز وحدات الإنارة فيها.ووافقه بالرأي المواطن علي الدبيس، الذي لفت إلى أهمية زيادة وحدات الإنارة في المنطقة، خاصة الشوارع الرئيسة والوسط التجاري، إضافة إلى ضرورة الاستمرار في عمليات صيانة الوحدات التي تتعطل وعدم إهمالها لمدة طويلة قد تمتد لأسابيع.ولفت إلى أن الإنارة الجيدة في الشوارع تجنب المواطنين من التخبط في المسير ليلا، بما يدعو إلى زيادة الوحدات، إلى جانب الاستمرار في صيانتها من خلال تغيير المصابيح التي تتعرض للعطب.بدوره، أكد مصدر من بلدية معاذ بن جبل أن البلدية والبتعاون مع مديرية الأشغال كانت أنهت عملية إنارة وتزين مدخل المنشية في شهر أيلول (سبتمبر) عام 2020، ولكن تعرض المدخل بعد مدة قصير للعبث، وتم سرقة حبال الإنارة والزينة، كما تم الاعتداء على الأعمدة القوسية والعبث بأعمدة الكهرباء أيضا.وفي وقت يقر المصدر أن المدخل ومعه الجسر الواقع على بداية الطريق الممتد باتجاه المنشية يعاني من غياب الإنارة، لم يفصح ما إذا كان هناك أي عمليات صيانة قربية لما تم تخريبه قبل 4 سنوات.