الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جنوب إفريقيا تدعو لتفكيك المستوطنات الإسرائيلية وتنفيذ حل الدولتين

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المستوطنات الإسرائيلية

دعا ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إلى تفكيك كل المستوطنات الإسرائيلية، وتنفيذ حل الدولتين.

وبحسب قناة "إن بي أو 1" الهولندية، قال ممثل جنوب أفريقيا في كلمته، خلال جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن بلاده لا يمكنها تجاهل نظام الفصل العنصري الحالي، الذي ينفذ ويطبق منذ وقت طويل مشيرًا إلى أن"الاحتلال للأراضي الفلسطينية استمر 65 عاما".

وأضاف أن"الأمم المتحدة لفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بمثابة انتهاك عميق للقانون الدولي ومئات القرارات الأممية"، مبينا أن هناك نية متعمدة في تصفية عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وتابع "هناك 33 ألفًا استشهدوا في الأشهر الماضية فقط، متى يمكن مساءلة إسرائيل حول هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي؟!"، مؤكدا أن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي بعنفها ووحشيتها وهجماتها على القطاع".

وأشار إلى أن"القضية الفلسطينية مهمة لجنوب إفريقيا، فهي تذكرنا بالمعاناة ضد نظام الفصل العنصري والقمع والذل، لقد مررنا بهذا من قبل ونتذكر في عام 1998 التجربة المأساوية في تاريخنا والتي مكنتنا من المساهمة في حماية القانون الدولي".

وأكد أن السلطات الإسرائيلية أصبحت أكثر عنفا وعدوانية، مستشهدًا بالمستوطنات والمستعمرات التي تبنى في الضفة الغربية وعلى الأراضي الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وافتتحت المحكمة أمس الاثنين الجلسات بالاستماع إلى مرافعة دولة فلسطين، ومن المقرر أن تستمر 6 أيام بين 19 و26 شباط الحالي، تستمع خلالها إلى إحاطات من 52 دولة إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

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ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم، لإحاطات من 11 دولة، هي جنوب إفريقيا والسعودية والجزائر وبنجلاديش وبلجيكا وهولندا وبليز وكندا والبرازيل وبوليفيا وتشيلي.

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