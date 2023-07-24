نتنياهو يغادر المستشفى بعد زراعة جهاز ينظم ضربات القلب

اضافة اعلان

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى، اليوم الإثنين، بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب، بحسب ما أعلن مستشفى شيبا بالقرب من تل أبيب.وأكد متحدث باسم المستشفى أن نتنياهو غادر المستشفى صباح اليوم بعدما نقل إليه ليل السبت- الأحد.وأكدت عائلة نتنياهو خروجه من المستشفى.ويستعد المشرعون الإسرائيليون الإثنين للتصويت النهائي على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.وخاض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مساء الأحد، مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة نتانياهو اليمينية المتشددة التي طرحت المشروع.والتقى هرتسوغ نتنياهو الأحد في المستشفى .وقال نتنياهو الأحد في مقطع فيديو نشره مكتبه: “كما ترون، أنا بخير”. وأضاف: “سنواصل جهودنا لاستكمال التشريع والجهود المبذولة لتحقيق ذلك بالاتفاق (مع المعارضة)”.وتابع: “بكل الأحوال أود أن أخبركم بأنني سأنضم صباح غد (الإثنين) إلى أصدقائي في البرلمان”.وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد اقتراح نتنياهو الحد من سلطات القضاة في المشروع الذي يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديموقراطية.-(أ ف ب)