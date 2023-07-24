الإثنين 24 تموز 2023
النسخة المطبوعة

نتنياهو يغادر المستشفى بعد زراعة جهاز ينظم ضربات القلب

3-64-730x438
نتنياهو يغادر المستشفى بعد زراعة جهاز ينظم ضربات القلب
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى، اليوم الإثنين، بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب، بحسب ما أعلن مستشفى شيبا بالقرب من تل أبيب.اضافة اعلان
وأكد متحدث باسم المستشفى أن نتنياهو غادر المستشفى صباح اليوم بعدما نقل إليه ليل السبت- الأحد.
وأكدت عائلة نتنياهو خروجه من المستشفى.
ويستعد المشرعون الإسرائيليون الإثنين للتصويت النهائي على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.
وخاض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مساء الأحد، مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة نتانياهو اليمينية المتشددة التي طرحت المشروع.
والتقى هرتسوغ نتنياهو الأحد في المستشفى .
وقال نتنياهو الأحد في مقطع فيديو نشره مكتبه: “كما ترون، أنا بخير”. وأضاف: “سنواصل جهودنا لاستكمال التشريع والجهود المبذولة لتحقيق ذلك بالاتفاق (مع المعارضة)”.
وتابع: “بكل الأحوال أود أن أخبركم بأنني سأنضم صباح غد (الإثنين) إلى أصدقائي في البرلمان”.
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد اقتراح نتنياهو الحد من سلطات القضاة في المشروع الذي يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديموقراطية.-(أ ف ب)
mend-730x438-1-730x438

تشريعات جديدة في الكونغرس لتمويل عملية التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية 22 تموز 2023

WhatsApp Image 2023-07-21 at 4.05.41 PM

"حرب الفتيات".. جنود روس يسقطون في "مصائد العسل" 21 تموز 2023

زيلينسكي

إقالة سفير أوكرانيا في لندن واستقالة وزير الثقافة.. ماذا يحدث لزيلينسكي؟ 21 تموز 2023

بوتين

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق أي هدف وسبب خيبة أمل للغرب 21 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
بنيامين-نتنياهو-

نتنياهو: يجب "قمع" طموح الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة

26 حزيران 2023
اقرأ أيضا
محتجون ضد إضعاف القضاء في القدس يغلقون مداخل الكنيست

غليان في "إسرائيل".. وبايدن يدعو نتنياهو لوقف التعديلات القضائية

منذ3 ساعة
wildfires-greece-credit-amna-1

حرائق اليونان تنذر بالصيف "الأسخن" على الإطلاق

23 تموز 2023
مظاهرات إسرائيل

"إسرائيل" تغرق بالاحتجاجات.. ساعات حاسمة في مصير انقسامها

23 تموز 2023
من هو سلوان موميكا محرق القرآن المستمر بالتعدّى على مشاعر المسلمين؟

من هو سلوان موميكا محرق القرآن المستمر بالتعدّى على مشاعر المسلمين؟

22 تموز 2023
تفكيك شبكة اتجار بالبشر خططت لبيع طفلين

تفكيك شبكة اتجار بالبشر لبيع الأطفال في العراق

22 تموز 2023
اوكرانيا

ما هي أبرز نقاط ضعف الجيش الأوكراني؟

22 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

دمشق تتثاقل في علاقاتها مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

اغسلوا الأدمغة.. نمض بالإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إمبراطورية الألم

د.عاصم منصور |اليوم

خبز وأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل أخطأ اتحاد الكرة في "السوبر"؟

خالد خطاطبة |اليوم

الأسد لم يعد مهما!

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات | منذ15 ساعة
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
 