الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحيفة عبرية تكشف سبب مرافقة سيارة اسعاف متخفية لموكب نيتيناهو

ال نيتنياهو
سيارة اسعاف ترافق موكب نتينياهو
كشف موقع "والا" الإسرائيلي اليوم الخميس أن مركبة طوارئ طبية متخفية كشاحنة مدنية كانت ترافق موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأشهر الأخيرة وتسير في آخر الموكب.اضافة اعلان

ويقول مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء إن هذا إجراء أمني عندما يتحرك "لمسافات طويلة"، فيما كشف الموقع عما قال إنها وثائق تناقض هذا الادعاء.

وبحسب خبر أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أضيفت في الشهور الأخيرة سيارة إسعاف سرية إلى الموكب الأمني لرئيس الوزراء تحسبا لحدوث حالة طبية طارئة، وهكذا اكتشف موقع "والا" الأمر، إذ إن سيارة الإسعاف كانت غير مميزة، وفق ما ذكر.

ونقل الموقع عن مصدرَين وصفهما بالموثوقين والقريبين من نتنياهو قولهما إن مركبة الطوارئ الطبية انضمت إلى موكب رئيس الوزراء بعد إصابته بنوبة قلبية الصيف الماضي، وهي ترافق الموكب عن كثب منذ ذلك الحين.

وأكد مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء للموقع ذاته أنها سيارة إسعاف بالفعل، لكنهم قالوا إن هذا ليس تغييرا في السياسة، بل إجراء أمني لسيارة طوارئ لمرافقة رئيس الوزراء عندما يتحرك للعمل في مسافات بعيدة عن المستشفيات.

ومع ذلك، ذكر موقع "والا" أن لديه وثائق من الأشهر القليلة الماضية تظهر سيارة إسعاف وهي تسير في موكب نتنياهو في قيسارية (جنوب حيفا) وتل أبيب والقدس، وهي ليست مسافات بعيدة عن المستشفيات.

ووفقا للمصدر، تشير المحادثات مع مصادر عدة عملت في مكتب رئيس الوزراء خلال السنوات الأخيرة في عهد نتنياهو ونفتالي بينيت ويائير لبيد إلى أنه في الماضي كانت مركبة الطوارئ تستخدم فقط في حالات استثنائية للغاية ولم تكن جزءا أساسيا من الموكب الروتيني في معظم أنحاء البلاد.

يذكر أن نتنياهو خضع العام الماضي لعمليتين جراحيتين تحت التخدير العام، وفي بداية الشهر الجاري نقل إلى المركز الطبي الجامعي هداسا في عين كارم لإجراء عملية فتق.

وفي يوليو/تموز الماضي أصيب نتنياهو بنوبة قلبية أدخل خلالها مرتين المركز الطبي شيبا في تل هشومير، وزرع في جسده جهاز لتنظيم ضربات القلب.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1715192278075286400

رفح وصفقة المخطوفين

منذ19 ساعة
فلسطينيون يحملون بعضا من متاعهم ويغادرون مدينة رفح في غزة.-(وكالات)

موافقة حماس على الصفقة تعد فخا لنتنياهو

07 أيار 2024
هآرتس -(الغد)

قليل من الأمتعة وأمل أقل.. بدأ الخروج من رفح

07 أيار 2024
هآرتس

الثمن باهظ

07 أيار 2024
هآرتس

أيدي الحكومة ملطخة بالدماء

07 أيار 2024
طراد ساعر

صحيفة عبرية: هذا ما يواجه " اسرائيل" في البحر الأحمر و"ايلات"

07 أيار 2024
افكار و مواقف

حل العودتين (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عظم الله أجركم

سائد كراجة |اليوم

الأدوية.. دق ناقوس الخطر

سلامة الدرعاوي |اليوم

أثر الحساب الجاري على الاقتصاد

رعد التل |اليوم

إعادة تأهيل في العمق

مالك العثامنة |اليوم

الصحف وتحديات الربحية

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات | منذ19 ساعة
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
جندي إسرائيلي يفحص جزءاً من صاروخ باليستي إيراني سقط قرب مدينة عراد الجنوبية، 24 نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

هل تستطيع إيران كسب حرب استنزاف اقتصادية مع إسرائيل؟

ترجمات |07 أيار 2024
أرشيفية

كذبة إسرائيل عن "الدروع البشرية"

ترجمات |07 أيار 2024
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات |06 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

العصف الذهني للطعام في الأردن

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !
 
 