الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو السعود يتأهل إلى نهائيات كأس التحدي العالمي للجمباز

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لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود يؤدي جملته الفنية على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)
عمان – تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، إلى نهائيات جهاز “حصان المقابض” في بطولة كأس التحدي العالمي، والتي تختتم فعالياتها يوم غد في مدينة أنطاليا التركية، وسط مشاركة واسعة لنخبة من أبطال اللعبة.اضافة اعلان
وحصل أبو السعود على المركز الثاني في التصفيات بجمعه 14.900 نقطة، بعد تأديته جملته الفنية على جهاز “حصان المقابض”، متخلفا عن الكازاخستاني ناريمان، الذي تصدر ترتيب التصفيات بجمعه علامة (15.600)، ومتفوقا على منافسه الكازاخستاني زينولا، الذي حل ثالثا بجمعه 14.700 نقطة.
ويبحث أبو السعود عن تحقيق ميدالية ملونة والصعود إلى منصة التتويج مع شروعه في خوض النهائيات اليوم، وذلك بهدف الوقوف على مدى جاهزيته لخوض الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل.
ويتصدر أبو السعود الترتيب العام على جهاز “حصان المقابض” بإجمالي 73 نقطة، ويحتاج إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى بـ”جولة قطر” الحاسمة من أجل إنجاز هدف التأهل الأولمبي بشكل رسمي، للمرة الأولى في تاريخه وعلى صعيد اتحاد اللعبة أيضا.
من جانبه، أنهى لاعب المنتخب الوطني أحمد حبيب مشاركته على جهاز “حصان المقابض” بحلوله في التصنيف 12 بعلامة 13.200 بعد ارتكابه خطأ في الحركة الثانية، كما ينتظر أن يكون اللاعب الشاب أحمد سلامة، خاض تصفيات كأس التحدي العالمي على جهاز “العقلة” في وقت متأخر من يوم أمس. فيما يغيب اللاعب سليم ناغوج عن المشاركة في البطولة العالمية بسبب الإصابة.
ويشرف الأرمني جورجن سيريكانيان على تدريب لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في البطولة الدولية، وهم: أحمد أبو السعود، أحمد حبيب، أحمد سلامة، في وفد يضم إلى جانبهم عضو اتحاد الجمباز عادل عودة، رئيسا للوفد، والحكم منير صقر والمعالجة بدور الرواشدة. 
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