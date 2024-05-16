الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"أيلة" يبحث عن فوزه الأول أمام "فيلادلفيا".. ومواجهة بين "جراسا" و"الصقور"

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جانب من العمليات الإحمائية للاعبي فريق جراسا قبل مواجهة رم - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان – تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، وذلك بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا "أيلة" و"فيلادلفيا" عند الساعة 7 مساء، تليها مواجهة المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة "الصقور"، مع "جراسا" عند الساعة 9 مساء.اضافة اعلان
ويتصدر فريق "جراسا" جدول الترتيب برصيد 4 نقاط قبل انطلاقة الجولة الثالثة، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة على "بترا"، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، وتحتل فرق "الصقور"، "فيلادلفيا"، "بيلا"، "أرابيلا" في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل فريق، فيما يتذيل فريقا "رم" و"آيلة" جدول الترتيب برصيد نقطتين من خسارتين.
وحسب النظام، تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، سعيا إلى ترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة".
ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة في المرحلة الثالثة "قبل الأخيرة"، لتحديد هوية الفريقين المتنافسين على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات، يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
أيلة وفيلادلفيا.. حسابات مختلفة 
يدرك فريق أيلة بقيادة مدربه فؤاد الغزاوي، أن هذه المباراة تشكل منعطفا في مسيرة الفريق، الساعي إلى تسجيل أول انتصاراته في بطولة "دوري اللعيبة"، ومن المتوقع أن يعتمد على الخماسي، محمد شندق، صهيب أبو الوفا، خالد أبو شاور، محمد جمال، والمحترف الأميركي باتيرك بيرنيت، فضلا عن تواجد اللاعبين أحمد النوايشة، عمرو صلاح الدين، عبدالعزيز العبسي، بشار عمرو، فادي طوالبة، زيد سلامة، يعرب زاهر، محمد عيد، أحمد أبو الوفا، خميس رائد، على دكة البدلاء للمداورة مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة.
من جانبه، يدخل فريق فيلادلفيا اللقاء بقيادة مدربه سامر نينو معتمدا على حيوية االاعبين: مالك كنعان في صناعة اللعب وتدوير الكرة مع فادي قرمش وعلي الزعبي حول القوس، بإسناد من المحترف البوسني جوسيب ميكوليك وموسى مطلق تحت السلتين، على أن يتواجد اللاعبون شاكر العكش، يوسف العواملة، سيف أبو سالم، رضوان بساتنة، حمد عطية، عمر أبو شريخ، غسان الكرد، زيدان زيدان، على دكة البدلاء للتناوب مع الأساسيين، فيما يفتقد فريق فيلادلفيا إلى خدمات لاعب ارتكازه زين النجداوي، بانتظار وصوله إلى الأردن. 
الصقور وجراسا.. دفعة معنوية 
يتوقع أن تشهد مجريات اللقاء تبادلا في عملية السيطرة وامتلاك المبادرة الهجومية، حيث يتطلع فريق "جراسا" بقيادة مدربه زيد ساحوري، إلى مواصلة "سلسلة انتصاراته" معتمدا على الخماسي المكون من صانع ألعابه بيرون ماكسويل لضبط الإيقاع بإسناد من يزن الطويل ونادر أحمد حول القوس، إلى جانب التحركات القوية لأحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة تحت السلتين، فيما تزخر دكة بدلائه باللاعبين: عاكف الشياب، فارس نبالي، يوسف بابيش، محمد غنيم، عصام الهزايمة، أدهم الدجاني، وعلي كنعان.
في المقابل، ينتظر أن يواصل "الصقور" عروضه اللافتة بقيادة المدرب هيثم طليب، الذي من المتوقع أن يواصل تنويع خياراته من خلال الاعتماد على روحي الكيلاني، عمر سلمان، وحمزة شعبان على الأطراف، مع تولي عبدالله شتات والطيب قاسم مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما يمتلك أيضا مرونة تكتيكية بوجود اللاعبين: باسل الخوالدة، سيف زعتري، يزيد أبو شهيل، ينال أبو شهيل، هاشم الفرج، حمزة سحويل، محمود ذياب، معتز صويص، وضاح يغمور، فادي امسيح، عمر الفقيه، حسين عبابنة، أحمد البربري، وزيد فانوس، وسيكونون متاحين للتناوب مع الأساسيين طبقا للرؤية الفنية.
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