الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

الأرثوذكسي يعتذر والأهلي يترقب هوية منافسيه في "سلة وصل"

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لاعب الأهلي أمين أبو حواس يتجه للتسجيل بسلة الأرثوذكسي في لقاء سابق - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان – تتجه الأنظار اليوم، إلى مدينة ضبية اللبنانية لمتابعة مراسم سحب قرعة الموسم الثاني من دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل" عند الساعة السادسة مساء في فندق "لو رويال – بيروت".اضافة اعلان
ويشارك النادي الأهلي – بطل دوري CFI الممتاز لكرة السلة بالموسم الماضي - في البطولة الآسيوية، كممثل وحيد عن الفرق الأردنية، بعد اعتذار النادي الأرثوذكسي عن عدم المشاركة في النسخة الثانية، عقب مشاركته في النسخة الأولى من بطولة "وصل"، والتي توقف فيها مشوار "نسور عبدون" عند حاجز التصفيات المؤهلة للدور نصف النهائي، بخسارته "سلسلة الغرب" أمام فريق الرياضي بيروت اللبناني بنتيجة (1-2).
وأكد عضو مجلس إدارة النادي الأرثوذكسي ورئيس لجنة كرة السلة، إبراهيم عنصرة، قرار الغياب عن المشاركة في النسخة الثانية من بطولة "وصل" بسبب ارتفاع تكاليف المشاركة.
وقال عنصرة في معرض رده على استفسارات "الغد": "بلغت تكلفة كل مباراة بيتية خضناها في بطولة آسيا بالموسم الماضي 2500 دينار من تجهيزات لوجستية لأرضية الملعب، مع تحملنا مبلغ 80 ألف دينار خلال المشاركة الخارجية من أجور تنقل ورواتب محترفين ومصاريف أخرى"، لافتا إلى أن كلفة إعداد الفريق للموسم كاملا فاقت الـ 200 ألف دينار.
وتشهد البطولة الآسيوية، مشاركة نخبة من الفرق، يأتي في مقدمتها الرياضي بيروت اللبناني، بطل الدوري للبناني للموسم المنقضي، إلى جانب غورغان الإيراني والنفط العراقي واتحاد أهلي حلب والوحدة السوريين وأرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني وشباب الأهلي الإماراتي والأهلي السعودي والكويت الكويتي وكاظمة الكويتي والمحرق والمنامة البحرينيين والريان والشمال القطريين، علما بأن الرياضي وغورغان احتلا المركزين الرابع والخامس تواليا في النسخة الأولى من البطولة القارية.
وقال المدير الفني لفريق النادي الأهلي، معتصم سلامة، في معرض رده على استفسارات "الغد": "متحمسون لمعرفة هوية خصومنا في البطولة القارية بعد سحب القرعة، طموحاتنا عالية للدخول بقوة في سباق المنافسة على الظفر باللقب".
وأضاف: "شمس الأندية الأردنية غابت عن السطوع في المحافل الخارجية رغم المشاركة الجيدة الأخيرة للأرثوذكسي، لكن طموحي الشخصي اليوم هو تثبيت أقدامنا خارجيا وإعادة هيبة الأندية المحلية على صعيد المشاركات الإقليمية".
وحول اختياراته للموسم الجديد من اللاعبين، أشار: "ننتظر الإعلان عن تعليمات وأنظمة الموسم الجديد مع نهاية مشاركة منتخبنا الوطني في كأس العالم، حتى نقوم في تحضير الفريق بناء عليها، هناك أسماء سنحافظ عليها، كما أننا سنعمد على استقطاب لاعبين جدد"، لافتا إلى امتلاك الأردن للاعبين محليين هم الأفضل في المنطقة، ومؤكدا أن وجودهم يشكل الإضافة المطلوبة.
وتابع: "ما يعزز وجودنا في البطولة القارية، هو استقطاب لاعبين محترفين على سوية عالية والاستثمار الصحيح في الميزانية"، علما بأن سلامة يمتلك تجارب ناجحة في استقطاب المحترفين بعناية فائقة، مثل سني سكاكيني ونيك ستوفر وأنتوني مايلز ودارين دورسي وألفا بانجورا.
وتمنى سلامة على جماهير الأهلي، أن تزحف بقوة خلف الفريق بالموسم الجديد، لافتا: "عودة الجماهير لمساندة الفريق في سلسلة نهائي الدوري المنقضي، أعادت الروح لسلتنا، نأمل أن يزحفوا بكثافة إلى الصالات لتشجيع الفريق على المستويين المحلي والآسيوي"، مؤكدا أن "الليث الأبيض" سيظهر بصورة قوية ومنافسة بالموسم الجديد.
وعلى غرار الموسم الأول، ستتنافس مجموعة من 16 فريقا مؤلفة من أبطال الدوري المحلي لمنطقتي غرب آسيا والخليج، بواقع 8 فرق بدوري غرب آسيا، والنصف الآخر يشكل فرق دوري الخليج، لتتأهل 6 فرق من المنطقتين للدور الحاسم على لقب البطولة، وينضم إليهما أبطال الدوري المحلي في منطقتين سيكشف عنهما بالقرعة.
وبات فريق المنامة البحريني، أول فريق يحمل لقب دوري غرب آسيا لكرة السلة "وصل"، عقب فوزه على الكويت الكويتي في النهائي (67-59)، في لقاء أقيم بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم الرياضية بمدينة دبي الإماراتية، فيما حل فريق بي سي أستانا الكازاخي ثالثا بفوزه على الرياضي اللبناني (94-90).
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