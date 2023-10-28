البقعة يخشى بيت ايدس.. ووادي موسى يتأهب لشباب مليح

مصطفى بالو

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عمان - تشهد صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب اليوم مباراتين مهمتين، ضمن الدور الحاسم (مربع الصعود) لدوري أندية الدرجة الأولى للكرة الطائرة لموسم 2023، حيث يلتقي البقعة مع بيت ايدس عند الساعة الخامسة مساء، ويلعب شباب مليح مع وادي موسى الساعة عند الساعة السابعة مساء، فيما تختتم لقاءات الدوري بالجولة الثالثة التي تقام يوم الثلاثاء المقبل، حين يلعب وادي موسى مع بيت ايدس الساعة الخامسة، ثم البقعة مع شباب مليح الساعة السابعة.وتسعى الفرق إلى حسم الصراع وحجز بطاقتي التأهل من خلال هاتين الجولتين، في الوقت الذي يعتبر فيه فريق وادي موسى الأوفر بالتأهل بعد أن انجز مهمته الأولى في تخطي عقبة فريق البقعة في الجولة الأولى بنتيجة 3-2، بعد مباراة مثيرة بواقع 27-29، 19-25، 25-23، 25-23 و15-10، ليتحصل على اثرها على نقطتين، فيما حصل البقعة على نقطة واحدة.وشهدت الجولة الأولى ايضا فوز فريق شباب مليح على فريق بيت ايدس بنتيجة 3-0، بواقع 25-19، 25-10 و25-14، ليخطف شباب مليح النقاط الثلاث كاملة، وبقي فريق بيت ايدس بدون نقاط.وعقب مباراتي الجولة الأولى قال مدرب فريق شباب مليح خالد سعيفان، "ركزنا على الهدف العام من حيث طموح التأهل أمام بيت ايدس، وكانت توجيهاتي إلى اللاعبين بالتعامل مع كل مباراة وكأنها حاسمة على اللقب، وقرأنا أوراق المنافس ولخصنا نقاط القوة والضعف، وهي التي أجاد لاعبو الفريق التعامل معها خلال المباراة، في الوقت الذي أظهر فيه بيت ايدس مستوى طيبا".وأضاف: "قدم الفريق مباراة رائعة فنيا على المستوى الجماعي، وزاد من قوة الفريق الحضور الذهني والمستوى الفني المميز للمعد فهد نعمان، ولاعبي مركزي 2 و4 عبدالله سعيفان ومحمود النقيب، ووجهنا تركزنا نحو نقاط الفوز، في ظل ممانعة من لاعبي بيت ايدس، إلا أننا تقدمنا خطوة مهمة على طريق التأهل، في المباريات التي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، والحاصلان على أهلى النقاط يتأهلان إلى الدوري الممتاز".وعن مواجهته المقبلة مع وادي موسى، الذي خرج من عنق الزجاجة أمام البقعة، وخطف فوزا مستحقا، أجاب سعيفان: "تابعت لقاء البقعة ووادي موسى، وذلك بهدف رصد الفريقين، ورسم السيناريو الخاص بلقائيهما، والفريقان يملكان أوراقا مهمة، وقدما مباراة كيرة، تفوق فيها البقعة في الشوطين الأول والثاني، لكن وادي موسى عاد من بعيد وخطف الشوطين الثالث والرابع والخامس، وقلب تأخره في الثالث 18-21 إلى فوز 25-23، ولعب محترفه اليمني جمال مفتاح دورا مهما في فوز فريقه، لذا يعتبر بالنسبة لنا فريق وادي موسى كتابا مفتوحا وسنعد الفريق بالشكل الذي يمنحنا مواصلة الصدارة والاقتراب من بوابة التأهل".من جهته، عزا مدرب فريق البقعة رزق أبو سردانة خسارة فريقه أمام وادي موسى رغم التقدم إلى الهبوط المفاجئ في المستوى، قائلا: "قدم الفريق شوطين رائعين من المستوى الفني، ما منح الفريق الفوز بالشوط الأول 29-27 و25-19، وتقدمنا بالشوط الثالث 21-19، إلا أن خللا أصاب الفريق، بعد اطمئنان اللاعبين للنتيجة والتقدم، ما استثمره مدرب وادي موسى ولاعبيه، والذي استحق الفوز الذي ضاع بفعل أيدينا".وأردف: "خسرنا المباراة بفعل أيدينا، وفريقنا يضم نخبة من اللاعبين المميزين المستقطبين من الدوري الممتاز، واللاعبين من أبناء النادي، إلى جانب المحترف العراقي أسامة، لكن بعض اللاعبين المهمين لم يكونوا في فورمة اللقاء.واستطرد: "ما تزال المنافسة مستمرة، ولدينا مباراتان مهمتان في مربع الصعود، وخسرنا نقطة من أصل 3 في الجولة الأولى، وهناك تقارب نقطي بين المتسابقين، ونملك فرصة مهمة للتعويض في الجولتين المقبلتين، رغم صعوبة المهمة فيهما سواء أمام بيت إيدس أو المحطة، وننظر بشغف للعودة بفريق البقعة العريق إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة".