الحلواني يودع مبكرا .. وعمار والعداربة وأبو الرب يظهرون اليوم

محمد حسيبا

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دا نانج - ودع لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني بطولة آسيا للتايكواندو من دور الستة عشر، في خروج مفاجئ للمصنف الأول على العالم بوزن تحت 63 كغم، في البطولة التي افتتحت أمس في مدينة دا نانج الفيتنامية وبمشاركة 33 دولة.خسارة الحلواني جاءت على يد اللاعب الصيني زا هان بجولتين مقابل واحدة، حيث تقدم الحلواني في الجولة الأولى وكان متميزا بالأداء، ولكنه تراجع في الجولة الثانية بشكل غريب وافتقد للتركيز في الحصول على النقاط، لتكون الجولة الثالثة والحاسمة والتي انتهت بالتعادل ولكن الأخطاء جاءت لصالح اللاعب الصيني.وكان الحلواني يمني النفس بأن يكون مشواره في البطولة الآسيوية مستمرا نحو النهائي ولكن اللاعب الصيني باغت طموح الحلواني بعودته إلى اللقاء في الجولتين الثانية والثالثة.الأجواء الحارة تعكر المنافسةمنافسات اليوم الأول، والتي شارك بها الحلواني، والتي أقيمت في صالة قصر تيان الرياضي، كانت الأجواء الحارة داخلها أبرز المشاكل للاعبين، حيث غاب التكييف داخل الصالة ليستعين الاتحاد الآسيوي بالمرواح اليدوية التي لم تف بالغرض.هذه الأجواء كانت من ضمن الأسباب التي أدت الى خسارة الحلواني الذي عانى من ضغط الأجواء في الجولتين الأخيرتين للمباراة.تفاؤل بالتعويض باليوم الثانياليوم سيظهر الثلاثي فهد عمار ومحمد العداربة وراما أبو الرب في ثاني أيام البطولة الآسيوية.ويبدأ محمد العداربة في وزن (تحت 74 كغم) المشاركة الأردنية بمواجهة الصيني ساي زاهون في دور الستة عشر.فيما ستلعب راما أبو الرب في وزن (تحت 73 كغم) من دور الثمانية منتظرة الفائزة من مواجهة الكورية الجنوبية مي نا والباكستانية ماليها، وفي حال فوز أبو الرب بمباراتها ستضمن التتويج بميدالية.فهد عمار سيكون هو الآخر على موعد مع التتويج في وزن (تحت 87 كغم)، في حال فوزه بدور الثمانية على الفيتنامي لي هانغ.وبعد صدور قرعة المباريات قام الجهاز الفني بشرح الأساليب الفنية للاعبين وطريقة لعب المنافس، وضرورة التركيز خلال المباريات.وهذا وتختتم المشاركة الأردنية يوم السبت بلعب جوليانا الصادق وفادية خرفان وصالح الشرباتي.مشاركة منتظرة لخرفاننجمة المنتخب الوطني للناشئات فادية خرفان، ستشارك لأول مرة في بطولة سيدات للتايكواندو، حيث تقع الأنظار عليها كنجمة جديدة في عالم البطولات الآسيوية.وستشارك خرفان في منافسات وزن (تحت 57 كغم)، يوم السبت المقبل، وهي تتحضر للمشاركة في بطولة العالم للناشئات خلال شهر تشرين الأول المقبل في كوريا الجنوبية.المدرسة الأردنيةتعتبر المدرسة الأردنية بالتايكواندو من المدارس المميزة بعالم التدريب وطريقة اللعب والأداء، وهذا ما رصدناه خلال التواجد بالبطولة من خلال حديث مدربي المنتخبات المشاركة عن طريقة أداء اللاعبين بالأردن ونجومهم، وطريقة التدريب التي يتبعها المدير الفني فارس العساف وخصوصية الحركات التي وضعت العديد من لاعبي الأردن بالمراكز الأولى عالميا.الرباعي الأولمبييحظى الرباعي الأولمبي والمتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ( صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى وراما أبوالرب)، يحظى هذا الرباعي بجماهيرية كبيرة لدى متابعي وعشاق التايكواندو سواء الجماهير الحاضرة للبطولة أو اللاعبين المشاركين.معسكرات مشتركة بالانتظارعدد لا باس به من الدول المشاركة، طلبت من وفد منتخبنا ترتيب معسكرات تدريبية مشتركة داخل وخارج الأردن.وتبادل المدربون بالمنتخبات الآسيوية الحديث عن هذه المعسكرات وأهميتها، حيث اقترح على منتخبنا معسكرات بتونس والسعودية وغيرها من الدول خلال الفترة المقبلة.حجيلة يواصل العلاجاللاعب محمد الحجيلة العلاج والذي غاب عن البطولة بسبب الإصابة التي حرمتها من المشاركة بمنافسات تحت 58 كغم، يواصل العلاج في فيتنام تحت إشراف الكادر الطبي لؤي المرايات ولانا جوردن.حجيلة أصر على البقاء رفقة المنتخب رغم سيره على العكازات، ولكنه يريد مساندة اللاعبين في البطولة الآسيويةشذرات من دا نانج- يزن الصادق وأسامة الشلول المدربان بالجهاز الفني يقومان بتحضير مميز للاعبين قبل إنطلاقة البطولة وخاصة في ظل انشغال فارس العساف برصد بالمباريات يتوليان عملية التدريبات.- انتقدت المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية موعد إقامتها والتي تسبق دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس بشهرين، معتبرين أن هذا التوقيت أدى إلى اعتذار العديد من اللاعبين.- تنظيم الاتحاد الفيتنامي للبطولة لم يأت بمستوى الطموح وسط شكاوى من تأخر بانطلاق المباريات وأيضا عدم وجود تنسيق بالعديد من الأمور الخاصة بالبطولة.