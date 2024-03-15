اللجنة التأديبية تغرم نادي الرمثا 25 ألف دينار

عمان- الغد- قررت اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، تغريم نادي الرمثا مبلغ 25 ألف دينار، على خلفية تناقص عدد لاعبيه خلال مباراة فريقه أمام الحسين إربد بدوري المحترفين، وتوقف المباراة عند الدقيقة 78.



ووصل "الغد" قرار صادر عن اللجنة التأديبية، مفاده تغريم الرمثا المبلغ المذكور، بعد أن تمت مخاطبة نادي الرمثا لإطلاعه على أسباب التناقص، وتقديم الحجج قبل اتخاذ القرار، ليرد الرمثا في اليوم التالي ويوضح الأسباب التي دعت لتناقص الفريق إلى 7 لاعبين.



وكانت المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 14 من دوري المحترفين على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد يوم 8 من الشهر الحالي، والتي شهدت تعرض مشجع الرمثا لنوبة قلبية على المدرجات، قبل وفاته لحظة توجهه للمستشفى، عقب تقديم الإسعافات الأولية له في المدرجات.



وأكدت اللجنة التأديبية نتيجة المباراة والتي انتهت بفوز الحسين بخماسية نظيفة، واستمراره بصدارة المسابقة برصيد 40 نقطة.

اضافة اعلان





