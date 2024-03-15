الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اللجنة التأديبية تغرم نادي الرمثا 25 ألف دينار

WhatsApp Image 2024-03-15 at 22.27.12
من لقاء الحسين والرمثا

عمان- الغد- قررت اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، تغريم نادي الرمثا مبلغ 25 ألف دينار، على خلفية تناقص عدد لاعبيه خلال مباراة فريقه أمام الحسين إربد بدوري المحترفين، وتوقف المباراة عند الدقيقة 78.

ووصل "الغد" قرار صادر عن اللجنة التأديبية، مفاده تغريم الرمثا المبلغ المذكور، بعد أن تمت مخاطبة نادي الرمثا لإطلاعه على أسباب التناقص، وتقديم الحجج قبل اتخاذ القرار، ليرد الرمثا في اليوم التالي ويوضح الأسباب التي دعت لتناقص الفريق إلى 7 لاعبين.

وكانت المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 14 من دوري المحترفين على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد يوم 8 من الشهر الحالي، والتي شهدت تعرض مشجع الرمثا لنوبة قلبية على المدرجات، قبل وفاته لحظة توجهه للمستشفى، عقب تقديم الإسعافات الأولية له في المدرجات.

وأكدت اللجنة التأديبية نتيجة المباراة والتي انتهت بفوز الحسين بخماسية نظيفة، واستمراره بصدارة المسابقة برصيد 40 نقطة.

اضافة اعلان



 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
لاعب شباب الأردن فضل هيكل يمرر الكرة بلقاء السلط بمرحلة الذهاب - (الغد)

البحث عن "نقاط الأمان" عنوان مواجهتي السلط وشباب الأردن.. سحاب والأهلي

06 آذار 2024
db797724-7d8e-4834-9bae-f667fdf6641f

بـ3 أهداف.. الفيصلي يتفوق على الرمثا في دوري المحترفين

03 آذار 2024
لاعب الحسين إربد محمود مرضي في مشروع هجمة وسط مراقبة مدافع السلط محمد أبوزريق-(من المصدر)

الحسين يتوغل بالصدارة على حساب السلط.. العقبة يتجاوز الأهلي.. ومغير السرحان يباغت معان

02 آذار 2024
428603342_718650043726941_3934472843802638151_n

الوحدات يصدر بيانا حول القرارات التحكيمية

18 شباط 2024
اقرأ أيضا
غوارديولا: السعودية غيّرت سوق الانتقالات

غوارديولا: مواجهة ملوك البطولة أصبح أمراً "تقليدياً"

منذ 58 دقيقة
1710507362517396900

سيطرة أردنية على قائمة "الأجنبيات" في الدوري السعودي للسيدات

منذ1 ساعة
1710507804867420100

أبو الرب تخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ"باريس 2024" اليوم

منذ1 ساعة
1710505873417330300

رأفت في تجربته "الوحداتية" الخامسة.. مهمة صعبة وذكريات مفيدة

منذ1 ساعة
1710513143317561800

قمة متجددة في ربع النهائي بين مانشستر سيتي وريال مدريد

منذ1 ساعة
1710513547027578700

كلوب يشيد بصلاح.. وليفربول يقابل أتلانتا في ربع النهائي

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

 ماذا فعل اليمين بإسرائيل 

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات | منذ2 ساعة
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عزايم

خلال أزمة رمضان منذ24 ساعة

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج
 
 