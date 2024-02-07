الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العرب لـ"الغد": عوضني الله غيابي عن "آسيا 2019" بنهائي النسخة الحالية

لاعب المنتخب الوطني يزن العرب خلال حديثه لموفد اتحاد الإعلام الرياضي مهند جويلس -(الغد)
لاعب المنتخب الوطني يزن العرب خلال حديثه لموفد اتحاد الإعلام الرياضي مهند جويلس -(الغد)
الدوحة - استذكر لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب، اللحظات الصعبة التي عاشها في العام 2019، بعد أن غاب عن “النشامى” في نهائيات كأس آسيا، بسبب تعرضه للإصابة قبل انطلاقة البطولة، رغم انتظاره تمثيل المنتخب الأول للمرة الأولى في مسيرته بهذه البطولة منذ سنوات طويلة.اضافة اعلان
وبين العرب في حديثه لـ “الغد”، أنه كان يمني النفس في اللعب مع “النشامى” في أكبر البطولات القارية، إلا أنه غاب لظروف قاهرة بسبب الإصابة، موضحا بأنه كان بإمكان المنتخب تحقيق إنجاز في البطولة الماضية والتقدم أكثر، إلا أن ركلات الحظ الترجيحية كانت السبب في توقف الفريق عند محطة ثمن النهائي أمام فيتنام.
وأضاف: “بحمد من الله وفضله، عوضني باللعب مع المنتخب الوطني في كأس آسيا وتحقيق أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الأردنية، على الرغم من عدم ترشيحنا في بداية البطولة للوصول إلى أدوار متقدمة وليس المنافسة على اللقب، إلا أن ثقتنا بالله وبأنفسنا أتت ثمارها لاحقا وبلغنا المشهد الختامي”.
وحصل العرب (28 عاما) جراء تألقه في البطولة على عقد لتمثيل نادي معيذر القطري، ليوافق عليه قبل عدة أيام، قادما من الشرطة العراقي، في تجربته الاحترافية الثالثة خارج حدود الوطن بعد أن مثل سيلانجور الماليزي خلال الموسمين الماضيين، علما بأنه بدأ مسيرته مع الجزيرة على الصعيد المحلي، ولعب أيضا مع الوحدات وتوج معه بلقب الدوري.
وقال: “انتقلت إلى نادي معيذر الذي ينشط في دوري نجوم قطر، بهدف الحصول على فرصة لأثبت فيها نفسي، وكان لي الشرف بتمثيل الشرطة العراقي لفترة قصيرة، حيث تم الترحيب بي من قبلهم منذ وصولي وحتى إنهاء مسيرتي معهم خلال الأيام الماضية”.
وأكد العرب بأن المنتخب حضر إلى البطولة من أجل المنافسة على اللقب والتتويج به، نظرا لامتلاكه جيلا مميزا وقادرا على تحقيق المفاجآت، وهو ما صرح به اللاعب بعد المباراة الأولى في البطولة، والفوز على ماليزيا برباعية بيضاء.
وتابع: “لدينا جيل من اللاعبين لا يعوض، ويستحق أن يكون بطلا للقارة الآسيوية، قدمنا مباريات مثالية أمام فرق مميزة، وآخرهم المنتخب الكوري الجنوبي الذي عجز عن فك شيفرة دفاعات المنتخب الوطني، ونضع حاليا كامل تركيزنا على المباراة النهائية من أجل العودة بالكأس إلى عمان”.
ويتمنى العرب من الجماهير بأن تواصل زحفها من عمان وبقية الدول إلى الدوحة، من أجل مساندة اللاعبين كعادتها والاحتفال معا في ستاد لوسيل بعد غد السبت، في مباراة تاريخية ستبقى عالقة في أذهان المشجعين نظرا للإنجاز الكبير الذي تحقق.
وواصل: “لا يوجد لاعب من المنتخب الوطني يتفوق على الآخر، جميع اللاعبين أبطال وقدموا بطولة استثنائية، ولم يعان الفريق من غياب أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف، وأثبتت المجموعة بأن اللاعب الأردني مميز ولا يتأثر بأي انتقاد، والثقة تم استمدادها من المدرب المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، والذي كان يحفزنا باستمرار ويؤكد قدرتنا على المضي بعيدا في البطولة”.
ويعد العرب أحد أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب الوطني خلال السنوات الماضية، حيث لعب لغاية اللحظة مع “النشامى” 57 مباراة منها 3 مباريات فقط كبديل، وهو اللاعب الأكثر خوضا للدقائق مع المنتخب في العام 2021 بواقع 1485 دقيقة، مع تسجيله هدفين فقط في مسيرته مع “النشامى”، وحصل على جائزة رجل المباراة في الدور ربع النهائي أمام طاجيكستان.
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