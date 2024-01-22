"النشامى" أمام البحرين.. تفوق تاريخي وكفة متوازنة على الأراضي القطرية

مهند جويلس

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الدوحة - يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم، لإنهاء مشواره في مرحلة دور المجموعات بنهائيات كأس آسيا 2023 في قطر بأفضل صورة، وذلك عندما يلتقي نظيره البحريني بعد غد الخميس على ستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة.وكان المنتخب الوطني قد فاز في مباراته الأولى على ماليزيا بأربعة أهداف دون رد، وتعادل مع المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين لمثلهما، ليدخل مواجهة البحرين وفي رصيده 4 نقاط قد تكفيه للتأهل للدور الثاني من البطولة القارية.ويملك المنتخب الوطني تاريخا كبيرا من المواجهات المباشرة مع المنتخب البحريني، حيث التقاه في كل المسابقات الممكنة، باستثناء نهائيات كأس آسيا.والتقى المنتخب الوطني مع نظيره البحريني في 31 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة، مقابل تعرضه للخسارة 11 مرة، والتعادل في 7 مناسبات، وسجل المنتخب الوطني في شباك البحرين 34 هدفا مقابل تلقيه 30 هدفا.ويتقدم المنتخب البحريني في التصنيف الدولي على المنتخب الوطني بمركز وحيد، إذ يحتل “الأحمر” في المركز 86 عالميا و12 على صعيد القارة الآسيوية، علما بأن المنتخب الوطني يحتل المركز 87 دوليا و13 آسيويا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.وتستقبل قطر مباراة المنتخب الوطني ونظيره البحريني للمرة الثالثة، حيث سبق وأن استضافت مباراتين لهما العامين 2011 و2014، وتقاسم الطرفان الفوز، إذ فازت البحرين في المباراة الأولى بهدف نظيف ضمن دورة الألعاب العربية، وبالنتيجة ذاتها فاز المنتخب الوطني بالمواجهة الثانية ببطولة اتحاد غرب آسيا.حقائق ومعلومات- 11 لاعبا من قائمة المنتخب الحالية، حضروا في المباراة الأخيرة أمام البحرين قبل أكثر من عامين، سواء أساسيين أو بدلاء، وهم: عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب “ديارا”، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، يزن النعيمات، علي علوان، أنس العوضات، إبراهيم سعادة وحمزة الدردور.- 14 مدربا أشرفوا على تدريب المنتخب الوطني في مبارياته أمام المنتخب البحريني، وتصدر عدنان حمد هؤلاء المدربين بواقع 6 مباريات أمام البحرين، مقابل 5 مباريات لكل من محمد عوض والمصري محمود الجوهري، ومباراتين لكل من شحادة موسى، مظهر السعيد، البرازيلي أديسون سانتاروزا، البلجيكي فيتال بوركلمانز، ومباراة واحدة لكل من سلوبودان أوجسانانوفيتش، الأرجنتيني ريكاردو كاروجاتي، البرتغالي نيلو فينجادا، المصري حسام حسن، الإنجليزي راي ويلكينز، عبد الله أبو زمع والإماراتي عبد الله المسفر.- استضافت 9 دول مباريات المنتخب الوطني ونظيره البحريني، حيث أقيمت 17 مباراة في البحرين، و3 مباريات في الإمارات، ومباراتين في كل من الأردن، العراق، الكويت، قطر، ومباراة واحدة في كل من ليبيا وسورية وأستراليا.- خاض المنتخب الوطني مع نظيره البحريني 20 مباراة ودية، و3 مباريات ضمن بطولات ودية، مقابل مباراتين في كل من تصفيات كأس العالم، كأس العرب وغرب آسيا، ومباراة واحدة في تصفيات كأس آسيا ومثلها في دورة الألعاب العربية.- 22 لاعبا تمكنوا من تسجيل أهداف المنتخب الوطني في المنتخب البحريني، يتصدرهم كنعان عزت وحسونة الشيخ وأنس الزبون وعبد الله ذيب ولكل منهم 3 أهداف، مقابل هدفين لكل من عادل عيسى ومؤيد سليم وبهاء فيصل، وهدف وحيد لكل من وليد قنديل، سامي السعيد، خالد عوض، بدران الشقران، بسام الخطيب، جريس تادرس، هيثم سمرين، غانم حمارشة، هيثم الشبول، سراج التل، مهند المحارمة، مؤيد أبو كشك، بهاء عبد الرحمن، يزن النعيمات، علي علوان وهدف بنيران صديقة.- يعد اللاعب السابق فيصل إبراهيم الأكثر مشاركة من جانب المنتخب الوطني في مباريات الأردن والبحرين بواقع 10 مباريات.قائمة المباريات9-4-1966: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني في أول مباراة جمعت بينهما في العراق، ضمن منافسات كأس العرب بنسختها الثالثة، بهدفين مقابل هدف، وأحرز الهدفان عادل عيسى عند الدقيقتين 22 و60.13-12-1971: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة أقيم بالكويت، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، حيث سجل ثلاثية المنتخب كنعان عزت في الدقائق 11، 48 و60.27-2-1981: خسر المنتخب الوطني بهدف دون مقابل من نظيره البحريني بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت في البحرين.1-3-1981: خسر المنتخب الوطني بهدف دون رد أمام نظيره البحريني بهدف وحيد، في المباراة الودية التي أقيمت في البحرين.26-5-1985: خسر المنتخب الوطني بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ودية أقيمت في البحرين، وسجل هدفي المنتخب كل من وليد قنديل (76) وسامي السعيد (84).17-3-1987: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بهدف وحيد سجله خالد عوض (37)، في مباراة ودية أقيمت في البحرين.20-3-1987: تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف أمام نظيره البحريني، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.8-7-1988:تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف أمام نظيره البحريني، ضمن بطولة كأس العرب بنسختها الخامسة، والتي أقيمت في الأردن.14-4-1997:خسر المنتخب الوطني بهدف دون رد من المنتخب البحريني، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، في المباراة التي جرت بالبحرين.19-4-1997: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بأربعة أهداف مقابل هدف، وأحرز أهداف المنتخب كل من بدران الشقران (14)، حسونة الشيخ (33)، بسام الخطيب (90)، وجريس تادرس (90+2)، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، بالمباراة التي استضافتها الإمارات.23-9-1997: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره البحريني بدون أهداف، ضمن بطولة ودية استضافتها ليبيا.25-3-2000: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره البحريني بهدف لمثله، حيث سجل هدف المنتخب حسونة الشيخ (86)، في مباراة ودية أقيمت بالإمارات.11-8-2000: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بهدفين نظيفين، تكفل في إحرازهما كل من غانم حمارشة (82) وهيثم سمرين (90+2)، ضمن بطولة ودية استضافتها سورية.7-12-2002: فاز المنتخب الوطني على المنتخب البحريني بثلاثية بيضاء، سجلها كل من مؤيد سليم (4)، حسونة الشيخ (69) وأنس الزبون (87)، ضمن بطولة ودية أقيمت بالبحرين.28-12-2002: خسر المنتخب الوطني بهدف لهدفين أمام نظيره البحريني، ضمن منافسات بطولة كأس العرب بنسختها الثامنة، والتي أقيمت في الكويت، حيث سجل هدف المنتخب الوحيد أنس الزبون (43).21-3-2004: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب البحريني بدون أهداف، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.23-3-2004: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بهدفين دون رد، في مباراة دولية ودية أقيمت بالبحرين، حيث سجل الهدفين كل من هيثم الشبول (45) وأنس الزبون (81).2-9-2006: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بهدفين نظيفين، أحرزهما مؤيد سليم (7) وسراج التل (60)، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.7-9-2007: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهدافه كل من عبد الله ذيب (23 و57) ومهند المحارمة (90+2)، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.3-6-2009: خسر المنتخب الوطني برباعية بيضاء أمام نظيره البحريني، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.19-9-2010: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بهدفين دون مقابل، وأحرز الهدفين كل من مؤيد أبو كشك (25) وعبد الله ذيب (52)، في مباراة ودية أقيمت بالأردن.28-12-2010: خسر المنتخب الوطني أمام المنتخب البحريني بهدفين لهدف، سجله بهاء عبد الرحمن د.60، في مباراة دولية ودية أقيمت بالإمارات.23-12-2011: خسر المنتخب الوطني بهدف دون رد من المنتخب البحريني، في نهائي دورة الألعاب العربية بنسختها الثانية عشرة، والتي أقيمت في قطر.8-11-2012: خسر المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة أمام المنتخب البحريني، في مباراة دولية ودية أقيمت بالبحرين.4-1-2014: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بهدف نظيف، جاء بنيران صديقة عند الدقيقة 67، في المباراة التي جرت أحداثها بقطر ضمن منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة.4-1-2015: خسر المنتخب الوطني بهدف وحيد من نظيره البحريني، في مباراة ودية أقيمت بأستراليا.4-9-2016: تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف مع المنتخب البحريني، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.29-8-2017:تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف مع المنتخب البحريني، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.4-8-2019: خسر المنتخب الوطني من المنتخب البحريني بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها التاسعة التي استضافتها العراق.30-3-2021: فاز المنتخب الوطني بهدفين لواحد على المنتخب البحريني، وأحرز الهدفان كل من بهاء فيصل (31) ويزن النعيمات (52)، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.7-9-2021: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بهدفين لهدف، سجلهما كل من علي علوان (14) وبهاء فيصل (46)، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.