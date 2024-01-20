السبت 20 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيصلي والوحدات يلتقيان وديا دعما لـ"غزة" مطلع الشهر المقبل

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عدد من لاعبي الوحدات خلال أحد التدريبات مؤخرا - (من المصدر)
عمان - أكد مدير نشاط الكرة في نادي الوحدات زياد شلباية، أن إدارة ناديي الوحدات والفيصلي اتفقتا على إقامة لقاء ودي يجمع قطبي الكرة الأردنية، موضحا أن التنسيق جار لإقامة اللقاء الذي يرصد ريعه الجماهيري لدعم الأهل في غزة، مستشهدا بالعديد من اللقاءات الودية التي تم تنظيمها من الناديين في وقت سابق في العديد من المشاهد الوطنية والرسمية.اضافة اعلان
وأضاف شلباية في رده على استفسارات "الغد": "ينطلق القطبان من مسؤوليتهما الوطنية تجاه الأهل في فلسطين، ومن الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، والجهود الأردنية الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة، وتقديم المساعدات والأدوية والمساهمة في علاج مصابي غزة".
وتابع : "هناك اتفاق إلى حد كبير بين إدارة الناديين، وتجري الترتيبات على أعلى المستويات، ووفق القنوات الرسمية وعبر مظلة الاتحاد الأردني الذي نستشهد بمواقفه المشرفة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين في دعم الرياضة والكرة الفلسطينية، في الوقت الذي نراهن فيه على جماهير الناديين الوفيين، واللذين عبرا عن رفضهما العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، وجسدا تضامنهما مع الأهل في غزة عبر مشاهد وطنية مؤثرة خلال المباريات الرسمية، ونرجح أن تكون هذه المباراة التي يباركها الناديان في مطلع شباط (فبراير) المقبل، وستشهد الفترة المقبلة مزيدا من التنسيق بين الجانبين حول هذه المبادرة الوطنية".
الفريق يلاقي شباب الأردن غدا
على صعيد متصل، يواصل فريق الوحدات تحضيراته بقيادة المدير الفني الجديد أمجد أبو طعيمة، لخوض المباراتين المهمتين المؤجلتين أمام الحسين إربد والرمثا، والاستعداد لانطلاق مرحلة إياب دوري المحترفين لكرة القدم، والذي توقف اضطراريا بسبب مشاركة "النشامى" في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، حيث يتصدر الترتيب الحسين إربد برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، يليه الوحدات برصيد 23 نقطة من 9 مباريات.
وكان فريق الوحدات التقى منتخب الأمن العام في مباراة ودية، أقيمت على ملعب خريبة السوق وجاوا مؤخرا، وانتهت بفوز الوحدات بنتيجة 4-1، وشهدت المباراة مشاركة لاعبه الجديد شوقي القزعة القادم من شباب الأردن، ولاعب الفريق مهند سمرين الذي سجل أحد اهداف المباراة.
وكان سمرين قد خاض تجربة إعارة لم تكتمل مع السلط، ويأمل أن يحظي باعجاب المدير الفني أبو طعيمة، خصوصا وأن الأخير يستعد للإعلان عن قائمة اللاعبين المستبعدين خلال الفترة المقبلة، وتقديم لاعبين أجنبيين اتفق معهما لمشاركة الفريق استحقاقاته الرسمية خلال الفترة المقبلة.
ويذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن عن اقامة المباريات المؤجلة من الدوري ومسابقة الكأس، بعد عدة أيام من عودة "النشامى" من رحلته التنافسية في كأس آسيا، حيث يلتقي الوحدات مع الحسين إربد، والفيصلي مع شباب العقبة (الجولة الخامسة بالدوري)، والفيصلي مع مغير السرحان، والوحدات مع الرمثا (الجولة الثامنة من الدوري)، كما تم تأجيل مباريات مسابقة كأس الأردن التي تجمع  سحاب مع الفيصلي، ومغير السرحان مع الوحدات، في إطار منافسات دور الستة عشر. 
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