جمال: متشوق لمشاركة عيرا بـ"الطائرة العربية" ولهذه الأسباب عدت من لبنان

مصطفى بالو

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عمان - أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدات لكرة الطائرة، على اهتمامه الكبير بالانضمام إلى صفوف فريق عيرا، ومشاركة زملائه بالفريق منافسات بطولة الأندية العربية، التي ستقام في عمان خلال الفترة 17-29 شباط (فبراير) المقبل، مشيدا باجتهاد فريق عيرا وصيف بطولتي الدوري وكأس الأردن بالموسم الماضي، وعمل منظومة الكرة الطائرة بروح الفريق بحثا عن الظهور المشرف للنادي والطائرة الأردنية في مشاركته الأولى.وحول عرض نادي عيرا، قال جمال: "تمت مفاتحتي وزميلي فهد نعمان من قبل المدير الفني للفريق إياد توفيق، المدرب المجتهد وصاحب التاريخ مدربا ولاعبا، لمشاركة الفريق خلال منافسات بطولة الأندية العربية، واعتز بهذا الاختيار حيث التحقنا بتدريبات الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال الوجبات الاستعدادية في صالة قصر الرياضة".وأضاف جمال: "شاركنا زملاءنا الذين نعتز بهم من نجوم الكرة الطائرة الأردنية، على صعيد نجوم الخبرة والشباب، ولدينا تجربة ثرية من خلال زمالة البعض منهم في صفوف المنتخب الوطني الأول للرجال، ووافقت على عرض الإعارة المقدم من قبل نادي عيرا، وأشكر نادي الوحدات نادي الأم على تجاوبه إداريا وفنيا ومنحي هذه الفرصة المهمة في مسيرتي كلاعب، وسبق أن ذلل لي صفقة احترافي في لبنان التي لم تطول لأسباب كثيرة".وعن الأسباب التي أدت إلى فسخ عقده مع فريق الأنوار اللبناني، رغم مشاركة الفريق انتصارات مهمة في الدوري اللبناني، رد جمال: "لا أدري ما الذي حدث، رغم انني شاركت الفريق انتصارات مهمة، وسط اعجاب وإطراء من زملائي اللاعبين والمدربين، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت اختلافات كثيرة من مدرب الفريق، عكرت مزاجي العام واتعبتني نفسيا، وشعرت برغبة المدرب بالتعاقد مع لاعبي أطراف، يفضلهم على مركز السنتر، وجلست مع إدارة النادي وطلبت فسخ العقد بالتراضي، وهو ما حدث وعدت فورا إلى الأردن".وتابع: "ورغم قصر مدة الاحتراف في منافسات الطائرة اللبنانية، إلا انني استفدت منها إلى حد كبير، وزادت من خبرتي ونضوجي الميداني، واستفدت بزمالة لاعبي الخبرة، والاحتكاك بلاعبين لبنانيين ومحترفين على سوية عالية، في الوقت الذي تلقيت عددا من العروض، وادرس أحد العروض بعناية كبيرة، وفقا لاهتمام النادي الذي يبدي رغبة كبيرة بالتعاقد معي في بداية الموسم الجديد".وحول انطباعه كلاعب في توقيع اتفاقية الرعاية بين اتحاد الكرة الطائرة ومدارس التربية الريادية مؤخرا، أجاب جمال: "بالتأكيد شعرت والعديد من زملائي اللاعبين وحتى المدربين، بالارتياح النفسي الكبير لتوقيع هذه الاتفاقية، والتي تعتبر نقلة نوعية بكل مضامينها، ومن شأنها أن تدب الحياة في أوصال اللعبة، والأندية والمنتخبات الوطنية بالاستفادة من الرافد المالي المهم، وتحسب هذه الاتفاقية لاتحاد الكرة الطائرة بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، وبجهود نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، واتوقع أن تدفع هذه الاتفاقية الطائرة الأردنية للتحليق في سماء الإنجازات عربيا وإقليميا وقاريا خلال فترة وجيزة، على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية".ويذكر أن محمد جمال ابن 23 ربيعا، خاله نجم الوحدات السابق محمد الحوراني، وهو الذي بدأت علاقته باللعبة بالصدفة من خلال حضوره أحد تدريبات الفريق بقيادة المدرب محمد نعمان، الذي اعجب بمقوماته البدنية وطوله الفارع، لينضم إلى فئات الوحدات التي شاركها العديد من الألقاب، ويلتحق بصفوف الفريق الأول ابن 17 ربيعا، وغدا نجمه الأول الذي شاركه التتويج بالألقاب أهمها لقب الثلاثية قبل موسمين، ويعد حاليا بحسب ترشيحات المدربين والمتابعين أفضل مهاجم من وسط الشبكة –المركز 3- في ساحة الكرة الطائرة المحلية.