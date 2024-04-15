"المصارعة" يراهن على ضامن في بطولة آسيا

خالد تيسير العميري

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عمان – يأمل لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، سلطان ضامن، بأن يحقق نتيجة إيجابية في بطولة آسيا وذلك عندما يستهل مشواره بمواجهة اللاعب الكازاخستاني بوليفادوف اليوم، ضمن التصفيات التمهيدية المؤهلة للدور الأول في البطولة القارية التي تقام بمدينة "بيشكيك" في جمهورية قيرغيزستان.وكان من المقرر، أن يبدأ سلطان ضامن مشواره عن "وزن تحت 82 كغم" يوم أمس، لكن الاتحاد الآسيوي للمصارعة أجرى تعديلا طفيفا على أوقات النزالات، ليبدأ ضامن مشواره اليوم وفقا للموعد الجديد، في مواجهة قوية يتأهل الفائز فيها لمواجهة البطل الأوزبكي راسولوف ضمن الدور الأول من البطولة الآسيوية.وغادر لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة أرزو شاميل، "قطار" بطولة آسيا من حاجز الدور الأول بعد خسارته أمام منافسه الصيني نان كاو بنتيجة (6-4).وتمثل البطولة الآسيوية محطة جيدة للوقوف على قدرة اللاعبين على المنافسة على خطف إحدى البطاقات المؤهلة من بطولة آسيا التأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي تقام في جمهورية قيرغيزستان أيضا خلال الفترة من 19 إلى 21 من الشهر الحالي، والتي ستمنح 12 بطاقة تأهيل أولمبية مباشرة للاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني في الأوزان الأولمبية الستة المعتمدة خلال التصفيات.وينتظر أن يلتحق المدير الفني للمصارعة الحرة رمزي المرافي وأمين سر اتحاد المصارعة د. مظفر العبداللات ورئيس الاتحاد المهندس محمد العواملة، بوفد المنتخب الوطني يوم بعد غد، والذي يضم كلا من: المدير الفني للمصارعة الحرة يحيى أبو طبيخ والمعالجة عرين الخريشا إلى جانب اللاعبين؛ سلطان ضامن وآرزو شاميل.ويبدأ آرزو شاميل مشوار التأهيل الأولمبي عن فئة المصارعة الحرة "وزن تحت 86 كغم"، يوم الجمعة المقبل، فيما يبدأ سلطان ضامن عن فئة المصارعة الرومانية "وزن تحت 87 كغم"، مشواره يوم الأحد المقبل، وسط آمال كبيرة بنجاح أحد اللاعبين في خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين عن وزنيهما إلى "أولمبياد باريس".ومن الجدير بالذكر، أن لاعب المصارعة الرومانية سلطان ضامن توج بالميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية والتي احتضنتها العاصمة البلغارية صوفيا مؤخرا، فيما اكتفى اللاعب آرزو شاميل بالمركز الخامس في بطولة "دان كولوف" الدولية عن فئة المصارعة الحرة، والتي اختتمت في مدينة "ساموكوف" ببلغاريا.