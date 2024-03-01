"النشميات" يتطلع للتأهل القاري بعد تتويجه بـ"غرب آسيا"

مهند جويلس

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عمان - واصل المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات سطوته على بطولة غرب آسيا، محققا اللقب السادس بعد صعوده على منصة التتويج أول من أمس للمرة الرابعة على التوالي، وسط حضور الجالية الأردنية وأهالي اللاعبات في السعودية، والذين حرصوا على مشاركة اللاعبات فرحتهن باللقب الإقليمي.وحقق منتخب السيدات فوزا صعبا وشاقا على المنتخب النيبالي بفارق الركلات الترجيحية 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث سجل هدفي المنتخب الوطني لانا فراس وسارة أبو صباح، لتكتمل المهمة الشاقة بنجاح بعد تسجيل جميع الركلات.وينظر منتخب “النشميات” بعد هذا التتويج، بنظرة ثاقبة إلى التقدم على الصعيد القاري، ورسم خطة طويلة الأمد للعودة للمنافسات القارية والمنافسة على المراكز المتقدمة بها، علما بأن المنتخب يحتل حاليا المركز 74 عالميا بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” الأخير، والمركز الثاني على الصعيد العربي، و12 على الصعيد الآسيوي، مع مشاركتين بنهائيات آسيا خلال العامين 2014 و2018.وأكدت رئيسة اللجنة النسوية في اتحاد الكرة ستيفاني النبر لـ”الغد”، أن منتخب السيدات اعتاد على الظفر بالبطولات، مشددة على ضرورة التركيز وتكثيف التحضيرات بالبناء على الإنجاز استعدادا لتصفيات كأس آسيا المقبلة.وبينت النبر أن المنتخب كانت لديه العزيمة الكبيرة لتحقيق اللقب امتدادا للمسيرة التي حققها منتخب الرجال الشهر الماضي، بعد احتلاله المركز الثاني بكأس آسيا، متمنية المزيد من الإنجازات للكرة الأردنية.من جهته، أشار المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش، إلى أن الفريق كان يحتاج لهذه البطولة بعد الفترة الماضية الصعبة على الكرة النسوية، والتي شهدت تراجعا بالنتائج والمستويات، موضحا بأن الهدف ينصب في المرحلة المقبلة للعمل مع جميع المنتخبات بقوة بهدف المنافسة بالتصفيات الآسيوية.ولفت أبو هنطش لـ”الغد”، إلى أن البطولة كانت الأقوى فنيا في تاريخ بطولات غرب آسيا، وأن مشاركة 8 فرق جعلها ذات طابع مختلف، موجها الشكر لرئيس اتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين على اهتمامه المتواصل بالمنتخب خلال البطولة.وأضاف المنتخب الوطني اللقب السادس لخزائنه لهذه الفئة، بعد أن توج ببطولة النسخة السابعة في الأردن بالعام 2022، والسادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن العام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي 2010 و2011 اللتين أقيمتا باستضافته.وكانت نتائج “النشميات” في البطولة مميزة، إذ حصد العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات بالدور الأول، بتخطي المنتخب السعودي مستضيف المسابقة بثلاثة أهداف لهدف، وتجاوز منتخب غوام بثلاثية نظيفة، والتغلب على منتخب لبنان بثنائية بيضاء، قبل تجاوز المنتخب الفلسطيني في المربع الذهبي بخمسة أهداف دون مقابل.وعاد وفد المنتخب أمس لأرض الوطن بعد تجمع امتد لأكثر من 3 أشهر، بانتظار عودة اللاعبات المحترفات في الخارج لأنديتهن، استعدادا لاستئناف المنافسات، حيث تلعب سارة أبو صباح مع نادي يونيون برلين الألماني، فيما تضم الفرق السعودية أكثر من لاعبة أردنية.وتمثل ميساء جبارة فريق النصر، وملك شنك فريق اتحاد جدة، وآية المجالي وروند كساب فريق الأهلي، ولانا فراس ومي سويلم فريق الشباب، وهيا خليل فريق التقدم، وبانة البيطار فريق جدة.وعلى صعيد منفصل، شهدت المباراة النهائية عبر قناة اتحاد غرب آسيا عبر “يوتيوب” أعلى نسبة مشاهدات في تاريخ القناة، بنسبة مشاهدة بلغت أكثر من مليون و800 ألف زائر.