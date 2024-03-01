الجمعة 01 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشميات" يتطلع للتأهل القاري بعد تتويجه بـ"غرب آسيا"

فرحة المنتخب الوطني النسوي بلقب غرب آسيا السادس في تاريخه -(من المصدر)
فرحة المنتخب الوطني النسوي بلقب غرب آسيا السادس في تاريخه -(من المصدر)
عمان - واصل المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات سطوته على بطولة غرب آسيا، محققا اللقب السادس بعد صعوده على منصة التتويج أول من أمس للمرة الرابعة على التوالي، وسط حضور الجالية الأردنية وأهالي اللاعبات في السعودية، والذين حرصوا على مشاركة اللاعبات فرحتهن باللقب الإقليمي.اضافة اعلان
وحقق منتخب السيدات فوزا صعبا وشاقا على المنتخب النيبالي بفارق الركلات الترجيحية 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث سجل هدفي المنتخب الوطني لانا فراس وسارة أبو صباح، لتكتمل المهمة الشاقة بنجاح بعد تسجيل جميع الركلات.
وينظر منتخب “النشميات” بعد هذا التتويج، بنظرة ثاقبة إلى التقدم على الصعيد القاري، ورسم خطة طويلة الأمد للعودة للمنافسات القارية والمنافسة على المراكز المتقدمة بها، علما بأن المنتخب يحتل حاليا المركز 74 عالميا بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” الأخير، والمركز الثاني على الصعيد العربي، و12 على الصعيد الآسيوي، مع مشاركتين بنهائيات آسيا خلال العامين 2014 و2018.
وأكدت رئيسة اللجنة النسوية في اتحاد الكرة ستيفاني النبر لـ”الغد”، أن منتخب السيدات اعتاد على الظفر بالبطولات، مشددة على ضرورة التركيز وتكثيف التحضيرات بالبناء على الإنجاز استعدادا لتصفيات كأس آسيا المقبلة.
وبينت النبر أن المنتخب كانت لديه العزيمة الكبيرة لتحقيق اللقب امتدادا للمسيرة التي حققها منتخب الرجال الشهر الماضي، بعد احتلاله المركز الثاني بكأس آسيا، متمنية المزيد من الإنجازات للكرة الأردنية. 
من جهته، أشار المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش، إلى أن الفريق كان يحتاج لهذه البطولة بعد الفترة الماضية الصعبة على الكرة النسوية، والتي شهدت تراجعا بالنتائج والمستويات، موضحا بأن الهدف ينصب في المرحلة المقبلة للعمل مع جميع المنتخبات بقوة بهدف المنافسة بالتصفيات الآسيوية. 
ولفت أبو هنطش لـ”الغد”، إلى أن البطولة كانت الأقوى فنيا في تاريخ بطولات غرب آسيا، وأن مشاركة 8 فرق جعلها ذات طابع مختلف، موجها الشكر لرئيس اتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين على اهتمامه المتواصل بالمنتخب خلال البطولة.
وأضاف المنتخب الوطني اللقب السادس لخزائنه لهذه الفئة، بعد أن توج ببطولة النسخة السابعة في الأردن بالعام 2022، والسادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن العام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي 2010 و2011 اللتين أقيمتا باستضافته. 
وكانت نتائج “النشميات” في البطولة مميزة، إذ حصد العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات بالدور الأول، بتخطي المنتخب السعودي مستضيف المسابقة بثلاثة أهداف لهدف، وتجاوز منتخب غوام بثلاثية نظيفة، والتغلب على منتخب لبنان بثنائية بيضاء، قبل تجاوز المنتخب الفلسطيني في المربع الذهبي بخمسة أهداف دون مقابل.
وعاد وفد المنتخب أمس لأرض الوطن بعد تجمع امتد لأكثر من 3 أشهر، بانتظار عودة اللاعبات المحترفات في الخارج لأنديتهن، استعدادا لاستئناف المنافسات، حيث تلعب سارة أبو صباح مع نادي يونيون برلين الألماني، فيما تضم الفرق السعودية أكثر من لاعبة أردنية.
وتمثل ميساء جبارة فريق النصر، وملك شنك فريق اتحاد جدة، وآية المجالي وروند كساب فريق الأهلي، ولانا فراس ومي سويلم فريق الشباب، وهيا خليل فريق التقدم، وبانة البيطار فريق جدة.
وعلى صعيد منفصل، شهدت المباراة النهائية عبر قناة اتحاد غرب آسيا عبر “يوتيوب” أعلى نسبة مشاهدات في تاريخ القناة، بنسبة مشاهدة بلغت أكثر من مليون و800 ألف زائر.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صراع على الكرة بين لاعب الحسين إربد محمود مرضي ولاعب السلط عاصم أبو التين بلقاء الذهاب - (من المصدر)

الحسين إربد يتطلع لعبور السلط.. مغير السرحان يواجه معان.. والأهلي يصطدم بشباب العقبة

منذ 58 دقيقة
عدد من المتنافسين على مسرح العرض أمس -(من المصدر)

أجواء تنافسية واحترافية في بطولة الأردن المفتوحة لبناء الأجسام

منذ 58 دقيقة
رئيس الاتحاد السعودي للتايكواندو العميد شداد العمري يتوسط المديرين الفنيين للمنتخبات - (من المصدر)

منتخب التايكواندو يختتم معسكره التدريبي في السعودية

منذ 59 دقيقة
سيارة أحد المشاركين في نسخة سابقة من رالي الأردن -(من المصدر)

المجلس العالمي لرياضة السيارات يعتمد تعديلات بطولة الشرق الأوسط للراليات

منذ 59 دقيقة
فرحة لاعبات المنتخب الوطني بعد التتويج بلقب بطولة غرب آسيا.- (من المصدر)

ركلات الترجيح تمنح "النشميات" لقب غرب آسيا للمرة السادسة

29 شباط 2024
صراع على الكرة بين لاعب سحاب إيهاب الخوالدة ولاعب شباب الأردن أويس زيادات بمواجهة الذهاب - (من المصدر)

شباب الأردن وسحاب يتطلعان للتعويض بدوري المحترفين اليوم

29 شباط 2024
افكار و مواقف

الإنزالات الجوية الأردنية الدولية

د. محمد حسين المومني |اليوم

الأردن: الأقرب إلى الشعب الفلسطيني

خالد دلال |اليوم
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني
 
 