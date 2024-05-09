الواعد غياضة يبحث عن إنجاز أردني في بطولة الإمارات الدولية للسباحة

مصطفى بالو

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عمان- يبحث السباح الواعد ميلاد غياضة ابن 8 سنوات، عن إنجاز أردني جديد، في بطولة كأس الإمارات الدولية للسباحة، يضاف إلى إنجازاته المحلية عندما خطف 10 ميداليات ذهبية في بطولات المملكة، بين العامين 2022 و2023 في فئات "الفراشة" و"البرست"، حيث غادر أمس إلى دبي برفقة مدربه ربيع إبراهيم، و4 واعدين هم: هاشم الجوهري، عمر داوود، وعمر المثنى في المشاركة الخارجية الأولى لهم.ويقول غياضة: "أحببت السباحة التي أتدربها منذ سنتين، تحت قيادة المدرب ربيع إبراهيم في إحدى الأكاديميات الخاصة بتعليم السباحة في الأردن، وأشعر أنها تمنحني الرضا النفسي والقوة والتحدي، وبرعت في فئات الصدر- "البرست"- رغم تميزي في الفئات الأربع ولدي رصيد محلي وافر، وأرقام مسجلة في بطولات الاتحاد المحلية، وتقلدت ما يزيد على 10 ميداليات ذهبية في البطولات المحلية، وأطمح إلى التتويج في المشاركة الخارجية الأولى وتسيجل إنجازات جديدة انا وزملائي، للسباحة والرياضة الأردنية".وعن جاهزيته وطموحه في بطولة دبي الدولية للسباحة، قال غياضة: "المنافسات تنطلق غدا في مسبح مجمع حمدان الرياضي، وجاهز لخوض غمارها إلى جانب ما يزيد على 400 سباح وسباحة من مختلف دول العالم، وأتسلح بالحماس والمعنويات العالية، للحفاظ على رقمي الذي يعد الأول على البطولة في فئتي السنية، حيث سبق وأن سجلت 53.77 ث في فئة الصدر –البرست-، مما يجعلني المصنف الأول في هذه البطولة في فئة "البرست"، وننافس بروح الفريق أنا وزملائي وفق توصيات مدربنا ربيع إبراهيم، لتحقيق إنجاز جديد يؤكد حضور السباحة الأردنية".وأضاف : "أشكر عائلتي، التي وفرت لي كل أجواء الدعم المعنوي والمادي، ورعاية موهبتي في هذه الرياضة، وسأبذل قصارى جهدي، لأكون عند حسن ظن الجميع، رغم ازدحام الطريق بالمنافسين من مختلف دول العالم، للوصول إلى المركز الأول والميداليات الملونة في هذه البطولة الدولية، وأتوق إلى رفع علم الوطن عاليا على منصات التتويج في دبي".