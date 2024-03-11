الإثنين 11 آذار 2024
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الوحدات يقبل استقالة أبو طعيمة.. ورأفت مرشح لتدريب الفريق

أمجد ابو طعيمة (الثاني من اليسار) والجهاز الفني لفريق الوحدات لكرة القدم -(من المصدر)
أمجد ابو طعيمة (الثاني من اليسار) والجهاز الفني لفريق الوحدات لكرة القدم -(من المصدر)
 وافق نادي الوحدات خلال جلسة مجلس الإدارة التي عقدت أمس، على استقالة المدير الفني لفريق كرة القدم أمجد أبو طعيمة.
وكان أبو طعيمة قد تقدم باستقالته عبر كتاب رسمي، ليتم قبولها من قبل مجلس إدارة الوحدات الذي قدم الشكر للمدرب على الجهود التي بذلها في الفترة الماضية.اضافة اعلان
أشارت مصادر في النادي، أن نجم الفريق السابق رأفت علي، مرشح لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، ويساعده في مهمةته زميله السابق أشرف شتات.
وتعرض الوحدات في عهد أبو طعيمة، للخسارة أمام المتصدر والمنافس المباشر الحسين إربد 1-2، وفاز على الرمثا بنتيجة 3-0 في المباراتين المؤجلتين، وتعادل 0-0 أمام الأهلي والجليل في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الإياب، والتي فاز في جولتها الثالثة على مغير السرحان بنتيجة 2-1، ليقف في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر الحسين إربد (40 نقطة).
وتعرض أبو طعيمة لضغط جماهيري كبير، وحالة من عدم الرضا عن المستوى العام للفريق، فيما انتقدت جماهير الفريق عبر منصات التواصل الاجتماعي، خيارات المدرب وعد ثباته على تشكيلة أو طريقة لعب محددة، ما أدى إلى السقوط في فخ التعادل مرتين متتاليتين، أمام فريقين مهددين بالهبوط، قبل الفوز بصعوبة على فريق مغير السرحان.
وأجرى الوحدات مجموعة من التعاقدات في فترة القيد الثانية التي انتهت مؤخرا، ما دفعه للاستغناء عن لاعبين آخرين، لكن العروض الفنية لم تشهد تحسنا.
وكان أبو طعيمة قد استلم تدريب الوحدات، خلفا للعماني رشيد جابر الذي خرج الفريق تحت إشرافه من دور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.
ويغيب الوحدات عن منصة تتويج الدوري منذ الموسم 2020، الذي شهد إحرازه اللقب تحت قيادة المدرب المحلي عبدالله أبو زمع.
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