الأربعاء 12 تموز 2023
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بطولات النجمة والنجمتين تهدي نجوم التايكواندو 40 نقطة أولمبية

المنتخب الوطني الذي شارك في بطولة تركيا الدولية -(من المصدر)
المنتخب الوطني الذي شارك في بطولة تركيا الدولية -(من المصدر)
  بات لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو، على مقربة من جمع 40 نقطة، لإضافتها على تصنيفهم الأولمبي، من خلال مشاركتهم في البطولات الدولية عيار النجمة والنجمتين، ضمن سعيهم للتأهل لأولمبياد باريس 2024.اضافة اعلان
واستطاع اللاعبون وفقا لتوجيهات المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، نيل نقاط مهمة من خلال مشاركتهم في بطولات مؤثرة، كبطولة تركيا الدولية العاشرة (عيار نجمتين)، حيث حصد المنتخب الوطني للتايكواندو 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين لجوليانا الصادق وصالح الشرباتي، وبرونزيتين لأنس الصادق وزيد مصطفى.
واستطاع لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو من خلال هذه البطولات، نيل نقاط مهمة، ومنهم من أصبح مشواره سهلا لإكمال 40 نقطة من هذه البطولات، وعلى البعض الآخر، أن يحقق مراكز متقدمة في بطولة بيروت (عيار نجمة)، التي ستقام في الفترة من 11 إلى 13 أيلول (سبتمبر) وبطولة فلسطين (عيار نجمة)، والتي ستقام في بالفترة من 11 إلى 13 تشرين الثاني (نوفمبر).
كما أن رحلة البحث عن النقاط، ستكون على الجانب الآخر في سلسلة الجائزة الكبرى وفي البطولة الآسيوية في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يستطيع اللاعبون تحقيق النقاط على نطاق أوسع.
ووفقا للمعادلة الحسابية، أكمل أنس الصادق النقاط الـ30 كافة، ويتوجب على الأولمبي صالح الشرباتي جمع 6 نقاط، وجوليانا الصادق 4 نقاط، وفهد عمار 16 نقطة، ومحمود الطرايرة 16 نقطة، وزيد الحلواني 17 نقطة، وزيد مصطفى 20 نقطة، وراما أبو الرب 20 نقطة.
من ناحية ثانية، عبرت الصادق عن سعادتها لنيل ذهبية بطولة تركيا عن وزن تحت 67 كغم، وقالت في تصريحات لـ"الغد": "كانت بطولة تركيا من أقوى البطولات، وشارك فيها عدد كبير من اللاعبين الأولمبين وأصحاب الميداليات الذهبية في سلسلة الجائزة الكبرى، يبقى علي نيل 4 نقاط لإكمال الأربعين نقطة من خلال مشاركتي في بطولات من عيار النجمة والنجمتين، لإضافتها إلى رصيدي في التصنيف الأولمبي، وما يزال أمامنا مشاركات مهمة كثيرة أتطلع من خلالها إلى حسم عملية التأهل لأولمبياد باريس 2024، وهو أمر يتطلب منا مزيدا من الجهد والإصرار".
من جهته، صرح الشرباتي الذي نال ذهبية وزن تحت 80 كغم في تركيا: "كانت المباريات غاية في الصعوبة، خصوصا المباراة النهائية التي جمعتني مع الإيراني مهراني باركورداري صاحب الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس (أوروبا)،  ونال ميداليتين فضيتين في جائزة روما وجراند سلام العام الحالي، وكانت المباراة قوية جدا، وفزت عليه وحققت الميدالية الذهبية، الآن أتطلع إلى تحقيق 6 نقاط لإكمال 40 نقطة، لإضافتها إلى التصنيف الأولمبي، وبمجرد مشاركتي في أي بطولة ذات النجمة أو النجمتين، سأتمكن من الوصول إلى الهدف".
على صعيد متصل، أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، أن اللاعبين سيباشرون تدريباتهم يوم السبت، بعد مشاركتهم في بطولة تركيا الدولية، وأردف: "سنرى ما علينا فعله في الفترة المقبلة من حيث المعسكرات التدريبية والمشاركات الخارجية، هدفنا تأهيل أكبر عدد من اللاعبين لأولمبياد باريس 2024، وفقا لما رأيناه مناسبا قمت باختيار عدد من البطولات من عيار النجمة والنجمتين، من أجل حصول اللاعبين على 40 نقطة، لإضافتها إلى رصيدهم في التصنيف الأولمبي، واللاعبون ينجحون في ذلك، وشهر أيلول (سبتمبر) المقبل، سيشهد ازدحاما كبيرا من حيث البطولات، حيث نعمل على إراحة اللاعبين وعدم تعريضهم لضغوطات وإبعادهم عن الإصابات".
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