بوكيتينو لا يستبعد تركه تشيلسي.. وجوارديولا يدافع عن رودري

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مدن- صرح مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، بأنها لن تكون نهاية العالم بالنسبة له، في حال قرر ترك الفريق، وكشف أنه سيتخذ قرارًا بشأن مستقبله بمجرد انتهاء هذا الموسم.وقبل مواجهة نوتنجهام فورست يوم السبت، أكد المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 52 عاما، إن بقاءه في ستامفورد بريدج لا يعتمد فقط على ما إذا كانت الإدارة سعيدة بعمله، بل يعتمد أيضا على شعوره هو حيال عمله.ومن المقرر أن يجلس بوكيتينو مع مسؤولي تشيلسي في نهاية الموسم، لكنه فتح الباب الرحيل بنفسه هذا الصيف خلال مؤتمره الصحفي قبل موجهة فورست.وقال بوكيتينو: "إذا كنا سعداء، فهذا أمر مثالي.. لكن الأمر لا يقتصر فقط على ما إذا كان المالكون سعداء أو المديرون الرياضيون سعداء، عليك أن تسألنا أيضًا، لأننا ربما لسنا سعداء ونحتاج إلى الانفصال".وأضاف: "لن تكون المرة الأولى التي يقرر فيها الجهاز الفني في نهاية الموسم عدم الاستمرار. لكن في هذه النهاية، يجري الأمر دائمًا عكس ذلك".وتابع: "الأمر يتعلق دائمًا بالمالكين أو المديرين الرياضيين. يمكنهم أن يقولوا ما لديهم غدا. ربما أستطيع أن أقول.. أريد الرحيل. هناك طرفان لاتخاذ القرار. لأن تشيلسي ليس سعيدًا أو الملاك ليسوا سعداء أو المديرين الرياضيين غير سعداء، ربما لا نكون سعداء لأننا وصلنا إلى هنا بمهمة يجب القيام بها، وفي النهاية، لم يحدث ما كنا نتوقعه".وأمام تشيلسي 3 مباريات متبقية يمكنه من خلالها تأمين المشاركة في المسابقات الأوروبية، وهذه المباريات ستكون أمام فورست وبرايتون وبورنموثجوارديولا يطمئن رورديأكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن رودري هرنانديز ليس لديه دافع "للقلق" لانه لم يُرشح لجائزة أفضل لاعب خلال الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ولم يدرج لاعب الوسط الإسباني، رغم خوضه 71 مباراة دون خسارة مع السيتي، في قائمة المرشحين الثمانية لجائزة أفضل لاعب في البريمير لييج.وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي أمس الجمعة "المرشحون يستحقون ذلك. الفائز سيستحق الجائزة. القائمة كبيرة والجميع مهم".وأضاف المدرب الإسباني "رودري يعلم ما نفكر فيه بشأنه، والمهم أنه بجانب كونه لاعبا استثئنائيا. لا ينبغي أن يكون قلقا بشأن ذلك".وخاض رودري 71 مباراة دون خسارة مع السيتي في جميع البطولات ويعد الموسم الحالي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال مسيرته بإجمالي ثمانية أهداف، منها سبعة في البريميرليج، ويتواجد حاليا على بعد ثلاث مباريات من تتويجه برابع نسخة من البريميرلييج على التوالي، في إنجاز لم يحققه أي فريق في التاريخ.كلوب يدافع عن نونيزدافع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز، وذلك بعد تصاعد التكهنات حول مستقبله.وعقب فوز الفريق على توتنهام 4-2، قام المهاجم الدولي الأوروجوياني بحذف جميع صوره مع ليفربول من حسابه الرسمي على منصة مشاركة الصور "إنستاجرام".وأدى ذلك إلى تزايد التكهنات بشأن المهاجم البالغ من العمر 24 عاما، والذي قضى موسمين متباينين مع ليفربول منذ انضمامه إليه قادما من بنفيكا البرتغالي.لكن كلوب أبدى ثقته في أن المهاجم الذي سجل 33 هدفا في 94 مباراة، لم يظهر كامل إمكانياته مع الفريق حتى الآن.وقال كلوب: "لا أعرف شيئا عن ذلك لا يوجد أي تكهنات في الوقت الحالي، انه الموقف الذي نحن به فقط".وأضاف: "داروين ليس سعيدا بإهدار تلك الفرصة، إنه غير محظوظ دعوني أقول ذلك، لقد كان كذلك في العديد من المواقف حيث كان يفعل كل شيء بشكل صحيح لكن الكرة لا تهز الشباك".وتابع كلوب: "هذا صعب على لاعب شاب، لديه توقعات كبيرة بشأن ما يمكنه فعله، لا يوجد بديل سوى المضي قدما وهو ما يفعله الآن".وأوضح: "نحاول مساعدته بكل ما نستطيع لكن يجب عليك الخروج من ذلك، الجميع عليه أن يفعل ذلك، هذا جزء من مسيرة لاعب كرة القدم".بالمر لاعب الشهرتم اختيار كول بالمر، لاعب تشيلسي، كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر نيسان (أبريل)، ما يجعله أول لاعب من لاعبي "البلوز" يحقق هذه الجائزة منذ اختيار البلجيكي إيدن هازارد في أيلول (سبتمبر) 2018.وسجل مهاجم تشيلسي سبعة أهداف في أربع مباريات وقدم أيضا تمريرة حاسمة في الشهر الماضي.وسجل الدولي الإنجليزي 3 أهداف في فوز فريقه على مانشستر يونايتد (4-3)، كما سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في مرمى إيفرتون في فوز تشيلسي (6-0).وتفوق بالمر في التصويت على برونو فرنانديز وجوسكو جفارديول وكاي هافيرتز وجان فيليب ماتيتا وجوردان بيكفورد.وسجل لاعب مانشستر سيتي السابق، في موسمه الأول مع تشيلسي، 26 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، وهو ما وضعه في ترشيحات أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز. -(وكالات)