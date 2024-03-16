السبت 16 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بين السخرية والدعم.. محمد صلاح يثير الجدل بإطلالة في زي "غريب"

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محمد صلاح

شارك النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، صورة له بزي "غريب"، فتباينت ردود الفعل والتعليقات عليها.

ونشر محمد صلاح صورة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي بنطالا فضفاضا وسترة باللون الأزرق الفاتح والسماوي والأصفر والأبيض، مع حذاء أبيض.

وبدا شكل البنطال الفضفاض غريبا بعض الشيء، مما جلب للنجم المصري بعض التعليقات التي كان من بينها الساخر والمشيد والمؤيد.

فقد كتب أحد المتابعين عبر حساب محمد صلاح بموقع "إكس": "مو صلاح.. اختيارك في الملابس من الدرجة الأولى".

بينما سخر آخر من ملابس صلاح ووضع صورة لزي غريب آخر ارتداه جوليس كوندي لاعب منتخب فرنسا وفريق برشلونة الإسباني، مع تعليق: "كوندي فكرة"، في إشارة لغرابة ملابس مهاجم ليفربول.

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