الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تأسيس اتحاد مؤقت لرياضتي البيسبول والسوفتبول

جانب من اجتماع مجلس الإدارة الجديد لاتحاد "البيسبول – السوفتبول" المؤقت – (من المصدر)
جانب من اجتماع مجلس الإدارة الجديد لاتحاد "البيسبول – السوفتبول" المؤقت – (من المصدر)
 قررت اللجنة الأولمبية تأسيس اتحاد وطني مؤقت لرعاية وتطوير رياضتي البيسبول والسوفتبول، برئاسة د. سهيل القضاة، وذلك على هامش الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة يوم الإثنين الماضي.اضافة اعلان
وضم المجلس، الذي اختير أعضاؤه كافة بالتزكية د. سهيل المقابلة رئيسا للاتحاد، د.أنس القضاة نائبا للرئيس، أمجد العتوم أمينا للسر، المحامي يزن النعيمات أمينا للصندوق، آلاء المجالي رئيسا للجنة الإعلامية.
وباشر مجلس الإدارة المؤقت وضع الخطط واستعراض آليات العمل، لنشر الرياضة في المجتمع المحلي ورعاية الأندية الحاضنة لها، وتحفيز اللاعبين الشباب على ممارستها.
وثمن أعضاء المجلس، حرص اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين على وضع الرياضات تحت مظلتها، وتقديم أشكال الدعم الممكنة كافة، للعمل على تطويرها وإنشاء قاعدة لها، بحثا عن تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل ورصيد إنجازات الاتحادات الرياضية الوطنية.
وتعد رياضة "البيسبول 5" إحدى أبرز مسارات الاتحاد العالمي لهذه الرياضة، كونها لعبة جماعية يتكون كل فريق متنافس فيها من 8 لاعبين (5 أساسيين و3 بدلاء)، كما أنها تعد نسخة مستحدثة من المبادئ العامة للبيسبول والسوفتبول التقليدية، وتختلف عنها بعدم حاجة ممارسيها إلى عصا للضرب أو أقنعة حماية أو قفازات وميادين لعب واسعة، الأمر الذي يشكل حافزا أمام ممارسيها من الجنسين.
ومن المقرر، أن ينظم اتحاد "البيسبول-السوفتبول" المؤقت، بطولة الأمل والطموحات لـ"البيسبول 5" برعاية الاتحاد العالمي للبيسبول-السوفتبول مطلع أيار (مايو) المقبل، والتي ستقام في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة خمسة فرق وهي؛ مخيم الأزرق للاجئين السوريين ونادي الأقصى- مخيم سوف ونادي صما الرياضي ونادي مقبلة الرياضي ونادي بليلا.
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