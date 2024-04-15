تشافي يعلن جاهزية برشلونة لإكمال المهمة أمام باريس سان جيرمان

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مدن - أوضح مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، جاهزيو فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وقدم برشلونة عرضا قويا في مواجهة الذهاب، التي أنهاها لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.وقال تشافي في المؤتمر الصحفي التقديمي أمس: “لدينا فرصة كبيرة جدًا للتأهل، وآمل أن يكون ملعب مونتجويك مشابهًا لما كان يحدث في كامب نو.. يجب علينا إيجاد المساحات والهجوم بقوة، بالإضافة إلى تطبيق دفاع عالٍ”.وأضاف: “يجب أن نظهر الكثير من الشخصية ضد أحد أفضل الفرق في العالم، وأحد أفضل المدربين في العالم. لدينا أفضلية محددة، ونحن متحمسون”.وتابع: “غياب كريستينسن وسيرجي روبيرتو يؤلمنا، لأننا لا نملك الكثير من الخيارات في خط الوسط، لكن أعتقد أن مفتاح المباراة بالنسبة لي غدًا أن نكون فريقا متحدا في الهجوم والدفاع، أفضل أن يلعب بيدري وجوندوجان أقرب لمرمى المنافس، وأن يحصلا على الكرة ويقدمان التمريرة الأخيرة. المباراة ستكون صعبة على لاعبي الوسط، لأننا نواجه أحد أقوى الفرق”.وأكمل: “أرى بيدري جاهزًا للمشاركة منذ البداية. إن كل من تم استدعاؤهم مستعدون لخوض 90 دقيقة.. سيكون بيدري مهمًا جدًا في مباراة الغد”.وأردف: “أنا بخير ومتحمس جدا لوجودنا هنا وأن لدينا فرصة للوصول إلى نصف النهائي بعد 5 مواسم من الغياب.. هناك فرصة كبيرة جداً.. أنا مع كلمات أنشيلوتي بأن الانتصارات تمنحك الراحة والهزائم بالكاد تسمح لك بالتنفس”.وعن مواجهة الفريق للاعبه السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي عثمان ديمبيلي، قال تشافي: “رحيل ديمبيلي آلمني لأني كنت أقدره كثيرًا ولكن لا أحمل ضده أي ضغينة، وسأمنحه التحية غدًا كما فعلت في باريس”.واسترسل: “لقد صافحت ديمبيلي قبل المباراة ولم أتحدث معه، كما أنه بحث عني بعد اللقاء لكنني كنت مشغولاً”.وبشأن طريقة استقبال جمهور برشلونة لديمبيلي، علق تشافي: “دعهم يظهرون ما يشعرون به”.وقال تشافي عندما سئل عن مستقبله: “أنتم تهتمون بي كثيرًا.. لم يكن الأمر هكذا قبل 3 أشهر. الأمر المهم أن يتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي غدًا، قرار رحيلي جعلني أشعر بالحرية، والامر ينطبق على اللاعبين.. وحتى بالنسبة للصحافة. الجميع تحرر وأصبح يشعر بالانتماء أكثر للفريق والنادي”.وعن عودة أشرف حكيمي لقائمة باريس سان جيرمان، ختم تشافي: “لديهم الكثير من الخيارات واللاعبين لدرجة أنك لا تعرف البديل الذي يمكنهم استخدامه. لدينا هيكل دفاعي وهجومي واضح للغاية، بغض النظر عمن يلعب لديهم”.في السياق ذاته، تحدث بيدري، لاعب وسط برشلونة، عن مواجهة باريس سان جيرمان، وقال في المؤتمر الصحفي للمباراة: “أشعر بأنني في حالة جيدة.. أعتقد أن الفريق متحمس جدًا ولديه رغبة كبيرة في خوض مواجهة مهمة مثل لقاء الغد”.وأضاف: “لقد مررت بفترة صعبة مليئة بالإصابات، لكن الحقيقة أنني كنت متحمسا للعودة. تمكنت من العودة أمام باريس، ولعبت بعض الدقائق ضد قادش، وأنا متحمس جدًا لمباراة الغد”.وتابع: “أنا هادئ جدًا بشأن مستقبلي، وسعيد لوجودي في فريق أحلامي.. إن برشلونة سيحافظ على ما تحدثنا عنه”.وواصل: “مباراة الغد أهم مباراة في مسيرتي حتى الآن، إلى جانب مباراة الدور نصف النهائي باليورو، يجب أن نكون حذرين لأن من الواضح أن باريس لن يأتي إلى برشلونة من أجل تقديم الهدايا.. أعتقد أنهم سيأتون للعب بكل قوة، خصوضا أننا نعرف مدربهم، وأنهم سيحاولون قلب الأمور.. صحيح أن لدينا هذه الأفضلية بسبب النتيجة، لكن يجب علينا أن نخوض المباراة كما لو أنها غير موجودة”.وسئل بيدري عما إذا كان جاهزا لخوض 90 دقيقة، فأجاب: “صحيح أنه عندما تعود من الإصابة تتعرض للإرهاق، لكنني أشعر بالقوة والرغبة في اللعب. أفضل أن ألعب لمدة 80 دقيقة وأقدم ما لدي بنسبة 100 %، ثم أطلب التغيير إذا لم أستطع تقديم المزيد. هذا ما سأفعله، وسألعب طالما أنني بخير”.وحول طريقة إيقاف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قال بيدري: “الأهم أن نظل ممتلكين للكرة. هكذا سنضمن عدم صنع باريس للفرص كما فعل في الذهاب.. إن كيليان وديمبيلي وباركولا أقوياء جدا في المواجهات الفردية”. -(وكالات)