تكريم مؤسسة التايكواندو الإنسانية في حفل جوائز "السلام والرياضة"

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - حصلت مؤسسة التايكواندو ‏الإنسانية التابعة للاتحاد الدولي للتايكواندو، على جائزة ‏‏"مبادرة الرياضة القتالية لهذا العام" في حفل توزيع ‏جوائز السلام والرياضة 2023، الذي اقيم في ‏السعودية بمناسبة انعقاد منتدى السلام والرياضة في ‏الشرق الأوسط قبل انطلاق الألعاب القتالية العالمية.ونالت مؤسسة التايكواندو الإنسانية الجائزة، تقديرا للعمل المؤثر في دعم المجتمعات ‏المحرومة حول العالم ولمساهمة الاتحاد الدولي ‏للتايكواندو في إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات، ‏وتعليم القيم من خلال الرياضة.‏وتم منح الاتحاد الدولي للتايكواندو هذه الجائزة بعد ‏تنظيمه إلى جانب مؤسسة التايكواندو الإنسانية ‏والاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول والاتحاد ‏الأردني للتايكواندو، مهرجان الأمل والأحلام الرياضي ‏الأول بالفترة من 25 إلى 27 شباط (فبراير) الماضي في ‏مخيم الأزرق للاجئين والعاصمة عمّان.‏وحظي المهرجان بإشادة خاصة باعتباره أفضل نشاط ‏يستحق تسليط الضوء عليه، حيث أتاح الفرصة للاجئين ‏والنازحين للمنافسة في مسابقتي التايكواندو والبيسبول، بمشاركة حوالي 300 رياضي لاجئ شاب من جميع ‏الفئات العمرية، بما في ذلك فريق اللاجئين من ‏أفغانستان.‏وقال رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور تشونغ ‏وون تشو لموقع الاتحاد الدولي للتايكواندو: "نحن ‏فخورون جدا بحصولنا على هذه الجائزة تقديرا للعمل ‏الذي يقوم به الاتحاد الدولي للتايكواندو ومؤسسة ‏التايكواندو الإنسانية، لدعم اللاجئين والنازحين حول ‏العالم. إنه لأمر رائع أن نرى العديد من المبادرات ‏الرائعة الأخرى التي تقوم بها الرياضات القتالية ‏الأخرى، ونحن نشيد بجميع أولئك الذين تم اختيارهم ‏في القائمة المختصرة لهذه الجائزة".‏وأضاف: "أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نبقى نركز على ‏رياضة التايكواندو فحسب، بل يجب علينا أن نتبنى ما ‏يمكن أن تقدمه الرياضة وجميع الألعاب الرياضية ‏لأولئك الذين يحتاجون إليها بشدة. نحن نؤمن بالدور ‏الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في إلهام الأمل وتعزيز ‏السلام.".وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم الاتحاد ‏الدولي للتايكواندو بجائزة "اتحاد العام" في حفل توزيع ‏جوائز السلام والرياضة العام 2016.على صعيد متصل، تم الأسبوع الماضي في اجتماع ‏مؤسسة اللاجئين الأولمبية، عرض فيديو لمركز ‏التايكواندو التابع لمؤسسة التايكواندو الإنسانية في ‏مخيم الأزرق للاجئين في الأردن، مع التركيز على لاعب ‏التايكواندو اللاجئ والحاصل على منحة اللاجئين ‏الأولمبية وائل فواز الفراج. ‏وأظهر الفيديو وائل وهو يتدرب في المركز وهو ‏يتحدث عن أحلامه.، حيث قال: "حلمي الأكبر هو أن ‏أصبح بطلاً أولمبيا وأن أحصل على ميدالية ذهبية. ‏‏أحلم أيضا أن تعيش عائلتي بشكل مريح وأن تكون ‏ظروفي أفضل".‏وأشار: "سوف يفخر العديد من اللاجئين بي، وهذا ‏من شأنه أن يحفز الكثير من الشباب ويظهر أن الأمل ‏ثابت وأن الحلم يجب أن يستمر. إن دورة الألعاب ‏الأولمبية في باريس هي حلمي وسأواصل المحاولة ‏حتى أتمكن من تحقيق ذلك".‏وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ خلال ‏اجتماع مؤسسة اللاجئين الأولمبي عن قلقه بشأن ‏‏"أزمة اللاجئين المؤسفة والمتزايدة باستمرار في ‏عالمنا"، وأكد أن وراء هذه الإحصائيات حياة بشرية ‏فردية لا ينبغي نسيانها، يمكن أن تساعدها الرياضة ‏في الحصول على حياة أفضل، والحصول على ‏أسلوب حياة أكثر صحة، والحصول على الأمل.‏