تكريم مؤسسة التايكواندو الإنسانية في حفل جوائز "السلام والرياضة"

ونالت مؤسسة التايكواندو الإنسانية الجائزة، تقديرا للعمل المؤثر في دعم المجتمعات المحرومة حول العالم ولمساهمة الاتحاد الدولي للتايكواندو في إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات، وتعليم القيم من خلال الرياضة.
وتم منح الاتحاد الدولي للتايكواندو هذه الجائزة بعد تنظيمه إلى جانب مؤسسة التايكواندو الإنسانية والاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول والاتحاد الأردني للتايكواندو، مهرجان الأمل والأحلام الرياضي الأول بالفترة من 25 إلى 27 شباط (فبراير) الماضي في مخيم الأزرق للاجئين والعاصمة عمّان.
وحظي المهرجان بإشادة خاصة باعتباره أفضل نشاط يستحق تسليط الضوء عليه، حيث أتاح الفرصة للاجئين والنازحين للمنافسة في مسابقتي التايكواندو والبيسبول، بمشاركة حوالي 300 رياضي لاجئ شاب من جميع الفئات العمرية، بما في ذلك فريق اللاجئين من أفغانستان.
وقال رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور تشونغ وون تشو لموقع الاتحاد الدولي للتايكواندو: "نحن فخورون جدا بحصولنا على هذه الجائزة تقديرا للعمل الذي يقوم به الاتحاد الدولي للتايكواندو ومؤسسة التايكواندو الإنسانية، لدعم اللاجئين والنازحين حول العالم. إنه لأمر رائع أن نرى العديد من المبادرات الرائعة الأخرى التي تقوم بها الرياضات القتالية الأخرى، ونحن نشيد بجميع أولئك الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة لهذه الجائزة".
وأضاف: "أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نبقى نركز على رياضة التايكواندو فحسب، بل يجب علينا أن نتبنى ما يمكن أن تقدمه الرياضة وجميع الألعاب الرياضية لأولئك الذين يحتاجون إليها بشدة. نحن نؤمن بالدور الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في إلهام الأمل وتعزيز السلام.".
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم الاتحاد الدولي للتايكواندو بجائزة "اتحاد العام" في حفل توزيع جوائز السلام والرياضة العام 2016.
على صعيد متصل، تم الأسبوع الماضي في اجتماع مؤسسة اللاجئين الأولمبية، عرض فيديو لمركز التايكواندو التابع لمؤسسة التايكواندو الإنسانية في مخيم الأزرق للاجئين في الأردن، مع التركيز على لاعب التايكواندو اللاجئ والحاصل على منحة اللاجئين الأولمبية وائل فواز الفراج.
وأظهر الفيديو وائل وهو يتدرب في المركز وهو يتحدث عن أحلامه.، حيث قال: "حلمي الأكبر هو أن أصبح بطلاً أولمبيا وأن أحصل على ميدالية ذهبية. أحلم أيضا أن تعيش عائلتي بشكل مريح وأن تكون ظروفي أفضل".
وأشار: "سوف يفخر العديد من اللاجئين بي، وهذا من شأنه أن يحفز الكثير من الشباب ويظهر أن الأمل ثابت وأن الحلم يجب أن يستمر. إن دورة الألعاب الأولمبية في باريس هي حلمي وسأواصل المحاولة حتى أتمكن من تحقيق ذلك".
وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ خلال اجتماع مؤسسة اللاجئين الأولمبي عن قلقه بشأن "أزمة اللاجئين المؤسفة والمتزايدة باستمرار في عالمنا"، وأكد أن وراء هذه الإحصائيات حياة بشرية فردية لا ينبغي نسيانها، يمكن أن تساعدها الرياضة في الحصول على حياة أفضل، والحصول على أسلوب حياة أكثر صحة، والحصول على الأمل.