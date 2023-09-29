"التايكواندو" يعوض إخفاقات الآخرين في الدورة الآسيوية

أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان - عوض منتخب التايكواندو إخفاقات الرياضة الأردنية حتى الآن في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، بعدما حصد 3 ميداليات (فضيتان وبرونزية).وارتفع رصيد التايكواندو الأردنية في تاريخ ‏الدورات ‏‏الآسيوية إلى 27 ميدالية ملونة (3 ميداليات ذهبية، 13 ميدالية فضية، 11 ميدالية برونزية).‏كما أن التايكواندو الأردنية حققت المركز الأول على المستوى العربي في الدورة الآسيوية، واحتلت المركز السابع ‏على المستوى ‏‏الآسيوي.وحقق لاعبا المنتخب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) ‏الميداليتين ‏‏الفضيتين، ونال زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) الميدالية البرونزية.‏‏وودع الدورة الآسيوية من ربع النهائي كل من جوليانا الصادق وراما أبو الرب وأنس الصادق.ويعتبر منتخب التايكواندو الوحيد من بين المنتخبات الأردنية المشاركة الذي يحرز ميداليات حتى الآن، علما بأن البعثة تشارك في 15 لعبة مشاركة وممثلة بـ79 رياضياً ورياضية.ويحرص المنتخب الوطني للتايكواندو على دخول معسكر تدريبي في الصين، استعدادا للمشاركة في الجولة الثالثة ‏من سلسلة الجائزة ‏‏الكبرى ‏‏”جائزة ‏الصين” (عيار 6 نجمات) التي تنطلق منافساتها من 10 إلى 12 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل‎، ومن ثم سيرفع وتيرة ‏‏تدريباته ‏استعدادا للجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى “جائزة مانشستر” (عيار ‏‏6 نجمات) وتقام في شهر كانون الأول (ديسمبر) ‏‏المقبل ‏والتي سيتم من خلالها معرفة هوية اللاعبين المتأهلين لأولمبياد ‏باريس.‏‏ويشارك في سلسلة الجائزة الكبرى أفضل 32 لاعبا ولاعبة من كل وزن ويحصل صاحب المركز الأول على 60 نقطة، وصاحب ‏‏‏‏المركز ‏الثاني على 36 نقطة، وصاحب المركز الثالث على 21.6 نقطة.‏ومن المنتظر أن يشارك في”جائزة الصين” كل من جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، زيد مصطفى، زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، ‏‏‏وأنس الصادق، فهد عمار (وزن فوق 80 كغم)، راما أبو الرب (وزن فوق 68 كغم)‏.‏وبعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني للكبار في “جائزة الصين”، سيستعد لبطولة كأس الرئيس الدولية (عيار نجمتين) التي ستقام ‏في ‏‏الأردن، بالفترة من 8 إلى 12 شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل‎.‎وتعد بطولة كأس الرئيس مهمة جدا للاعبين، كونها تشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح للاعبين ‏‏‏تحقيق نقاط تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ومساندة النقاط التصنيفية للجولتين المتبقيتين من سلسلة الجائزة الكبرى وبطولة العالم‎.‎وأكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف لـ”الغد”: “التحضيرات بدأت منذ وقت طويل وبحسب خطة طويلة ‏الأمد تخللتها تدريبات ‏يومية ومعسكرات تحضيرية والمشاركة في بطولات مختلفة، نظرا لأهمية دورة الألعاب الآسيوية كونها ‏مصنفة من عيار أربع ‏نجوم، وتمنح اللاعبين نقاط جديدة في التصنيف العالمي المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024‏‎‏”.‏وأضاف: “التايكواندو الأردنية حققت على مدار تاريخ الدورات الآسيوية نتائج مميزة، وها هي الآن تتألق من جديد، ونعول على عدد كبير من اللاعبين لتسجيل نتائج جديدة في البطولات المقبلة”.‏ومن المتوقع أن تزداد الغلة الأردنية من ميداليات في الدورة الآسيوية خلال الأيام المقبلة، رغم الإخفاقات المتتالية في الألعاب كافة حتى الآن، خصوصا مع قرب انطلاق منافسات الكراتيه والجوجيتسو، ومضي منتخب السلة قدما في الدورة.