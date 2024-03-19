الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

توقع مشاركة تاريخية في بطولتي العرب وغرب آسيا لـ"الطائرة الشاطئية"

جانب من تتويج بطولة الأندية للرجال والسيدات للكرة الشاطئية للموسم الماضي-(الغد)
جانب من تتويج بطولة الأندية للرجال والسيدات للكرة الشاطئية للموسم الماضي-(الغد)
عمان- اتفق الاتحادان العربي للكرة الطائرة، ونظيره اتحاد غرب آسيا على إقامة بطولتي العرب وغرب آسيا في الأردن، لتقاما خلال الفترة 19-28 من آيار (مايو) المقبل في مدينة العقبة، بعد أن تصدى الاتحاد الأردني لاستضافة البطولة العربية إلى جانب بطولة غرب آسيا، والتي تأتي ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال.اضافة اعلان
ورد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطاتئرة جهاد قطيشات على استفسارات "الغد": "نحن دائما نفتح أحضاننا لأشقائنا العرب في بلدهم الثاني الأردن، ورحبنا بالطرح العربي في إقامة هاتين البطولتين، ونمضي وفق توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، لتأكيد حضورنا على الصعيد الإقليمي والعربي، وباشرنا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإظهارها بالحدث بالنجاح المأمول منا، وبحسب ما حققه اتحادنا في استضافة العديد من البطولات العربية والإقليمية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية".
وأضاف : "نعتز بهذه الثقة الكبيرة من الاتحاد العربي وغرب آسيا، والتي ننطلق منها إلى بناء قواعد متينة، يؤكد حضور الطائرة الأردنية، والتي تتضاعف فيها مهماتناـ مع اختيار سمو الأميرة آية بنت فيصل، في عضوية الاتحاد الآسيوي وما يهمنا توفير بيئة التطور وتنفيذ برامج وأجندة نشاطات الاتحادات العربية والإقليمية، وتحقيق النجاحات التي تزيد من حضورنا في مختلف المنافسات".
وزاد: "بدأنا نستقبل تأكيدات الدول العربية وكذلك من منطقة غرب آسيا للمشاركة في البطولتين، والتي يرافقها أيضا طلب عدد كبير من الدول العربية لنيل النقل التلفزيوني، التي ستحظى بالقوة والمنافسة، تبعا للمشاركة الواسعة والكبيرة، والتطور الحاصل على مستويات الطائرة الشاطئية للجنسين، وبدأنا باتخاذ كافة التريبات اللازمة بما يتناسب مع مستوى الحدث، وتوفير أجواء تنافس مثالية في ثغر الأردن الباسم، والذي نهدف من خلال استضافتها في العقبة، أيضا إلى استثمار المنافسة الرياضية في زيادة الترويج لمنطقة العقبة سياحيا".
وعن حظوظ منتخباتنا في المنافسات العربية والإقليمية، رد قطيشات : " نملك قاعدة متينة من المنتخبات للجنسين في منافسات الطائرة الشاطئية للجنسين، وسبق وأن حققت منتخباتنا الحضور والإنجازات خلال مشاركاتها السابقة، حيث توج منتخب السيدات ببرونزية غرب آسيا، وكذلك الرجال التتويج ببرونزية العرب في سورية، وتكثف المنتخبات التدريبات في تدريبات يومية، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي ومعه الوطني اسماعيل توفيق، ويتسلح اللاعبون واللاعبات بالمعنويات العالية ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات في المنافسات العربية".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فريق الاتحاد للسيدات لكرة القدم الموسم الماضي - (من المصدر)

فريق الاتحاد للسيدات ينتظر قرار المشاركة بدوري أبطال آسيا

منذ1 ساعة
عدد من لاعبي المنتخب الوطني خلال تواجدهم بمطار الملكة علياء أمس - (من المصدر)

"النشامى" يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة الباكستان

منذ1 ساعة
جانب من تدريبات المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم بالسعودية - (من المصدر)

"الأولمبي" يخوض اختباره الأول بـ"غرب آسيا" أمام السعودية اليوم

منذ1 ساعة
اتحاد كرة السلة،

7 فرق تشارك في بطولة السلة التنشيطية.. وتوزيع مبدئي لقوائم اللاعبين

منذ1 ساعة
لاعب فريق الوحدات للشباب محمد هاشم - (من المصدر)

محمد هاشم.. المهاجم الهداف والإمام الذي لفت الأنظار في رمضان

منذ1 ساعة
من المشاركة الأخيرة للمنتخب الوطني في بطولة العالم للباركور ببلغاريا - (من المصدر)

"الباركور".. مواهب صاعدة ومشاركات مرتقبة العام الحالي

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

الهجوم الأميركي على نتنياهو

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا ما يهمسون به في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

هل من شبهة دستورية في قوانين النقابات؟

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تحت خط الفقر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |منذ 48 دقيقة
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات | منذ2 ساعة
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy
 
 