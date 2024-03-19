توقع مشاركة تاريخية في بطولتي العرب وغرب آسيا لـ"الطائرة الشاطئية"

مصطفى بالو

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عمان- اتفق الاتحادان العربي للكرة الطائرة، ونظيره اتحاد غرب آسيا على إقامة بطولتي العرب وغرب آسيا في الأردن، لتقاما خلال الفترة 19-28 من آيار (مايو) المقبل في مدينة العقبة، بعد أن تصدى الاتحاد الأردني لاستضافة البطولة العربية إلى جانب بطولة غرب آسيا، والتي تأتي ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال.ورد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطاتئرة جهاد قطيشات على استفسارات "الغد": "نحن دائما نفتح أحضاننا لأشقائنا العرب في بلدهم الثاني الأردن، ورحبنا بالطرح العربي في إقامة هاتين البطولتين، ونمضي وفق توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، لتأكيد حضورنا على الصعيد الإقليمي والعربي، وباشرنا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإظهارها بالحدث بالنجاح المأمول منا، وبحسب ما حققه اتحادنا في استضافة العديد من البطولات العربية والإقليمية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية".وأضاف : "نعتز بهذه الثقة الكبيرة من الاتحاد العربي وغرب آسيا، والتي ننطلق منها إلى بناء قواعد متينة، يؤكد حضور الطائرة الأردنية، والتي تتضاعف فيها مهماتناـ مع اختيار سمو الأميرة آية بنت فيصل، في عضوية الاتحاد الآسيوي وما يهمنا توفير بيئة التطور وتنفيذ برامج وأجندة نشاطات الاتحادات العربية والإقليمية، وتحقيق النجاحات التي تزيد من حضورنا في مختلف المنافسات".وزاد: "بدأنا نستقبل تأكيدات الدول العربية وكذلك من منطقة غرب آسيا للمشاركة في البطولتين، والتي يرافقها أيضا طلب عدد كبير من الدول العربية لنيل النقل التلفزيوني، التي ستحظى بالقوة والمنافسة، تبعا للمشاركة الواسعة والكبيرة، والتطور الحاصل على مستويات الطائرة الشاطئية للجنسين، وبدأنا باتخاذ كافة التريبات اللازمة بما يتناسب مع مستوى الحدث، وتوفير أجواء تنافس مثالية في ثغر الأردن الباسم، والذي نهدف من خلال استضافتها في العقبة، أيضا إلى استثمار المنافسة الرياضية في زيادة الترويج لمنطقة العقبة سياحيا".وعن حظوظ منتخباتنا في المنافسات العربية والإقليمية، رد قطيشات : " نملك قاعدة متينة من المنتخبات للجنسين في منافسات الطائرة الشاطئية للجنسين، وسبق وأن حققت منتخباتنا الحضور والإنجازات خلال مشاركاتها السابقة، حيث توج منتخب السيدات ببرونزية غرب آسيا، وكذلك الرجال التتويج ببرونزية العرب في سورية، وتكثف المنتخبات التدريبات في تدريبات يومية، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي ومعه الوطني اسماعيل توفيق، ويتسلح اللاعبون واللاعبات بالمعنويات العالية ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات في المنافسات العربية".