الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"ضراغمة" منتخب الواعدين يعتبر المستقبل "للطائرة" الأردنية

كرة الطائرة
كرة الطائرة
عمان- أكد مدرب منتخب الواعدين للكرة الطائرة إسلام ضراغمة، أن منتخب الواعدين الذي يضم مواهب فتية من مواليد 2008-2010، يعتبر المستقبل والأمل للعبة، مشيرا إلى البدء في إعداد خطة متوازنة، يمضي بتنفيذها برفقة زميله المدير الفني للواعدات يعقوب القهوجي منذ تعيينهما مطلع العام الحالي، منوها إلى أن العمل جار تحت إشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي.اضافة اعلان
جاء ذلك في حديث ضراغمة في رده على استفسارات "الغد"، قائلا: "وضعنا نصب أعيننا الهدف العام منذ تأسيس هذا المنتخب، منطلقين من رؤية رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، ودعم ومتابعة نائبها جهاد قطيشات، وتنسيق الأدوار لتنفيذ خطة العمل، والتي نتطلع من خلالها إلى تجهيز المنتخب لهذه الفئة العمرية، لخوض أول استحقاقاته مطلع العام المقبل، والعمل على تجهيزه وفق منظومة عمل متناسقة، أتولى فيها تدريب الواعدين، وزميلي يعقوب القهوجي يتولى تدريب منتخب الواعدات، ونلتقي عند الهدف العام في تقديم جيل يعد مستقبل الطائرة الأردنية للجنسين، وفق إشراف المدير الفني الوسلاتي الذي يملك الخبرة الكبيرة، ويعتبر إضافة فنية للمنتخبات الوطنية".
وعن طريقة العمل في تجهيز منتخب الواعدين، والكشف عن الخامات الواعدة، أجاب ضراغمة: "منذ أن تولينا المهمة، وجهنا الدعوة إلى الأندية لتزويدنا بما لديهم من خامات ضمن هذه الفئة العمرية 2008 و2009، في الوقت الذي نقبنا فيه عن الخامات بالتوجه إلى نواة تجمع هذه المواهب، حيث المدارس الحكومية والخاصة، وبحثت بالدرجة الاولى عن الخامة، التي أستطيع تطويعها وفق الأهداف المرسومة، وإن لم نجد ضالتنا في الأندية التي لم يزيد عدد ما وجدنا فيها على 15 لاعبا، والذي ارتفع مع زياراتنا إلى المدارس بالتنسيق مع مدرسي التربية الرياضية، وارتفع العدد من الخامات الملائمة، والتي ركزت فيها على الأطوال، ردة الفعل، المرونة والرشاقة".
وحول كيفية تطور هذه المواهب، يقول المدرب ضراغمة الحاصل على المستويين الأول واالثاني في تدريب "الصالات والشاطئية": "نعمل وفق نسق يتطور من شهر إلى آخر، وإن كانت انطلاقتنا الفعلية مطلع شباط (فبراير) الماضي، إلا أن ما نراه على أرض الواقع من تشرب الخامات لأفكارنا، والتطور الملحوظ في تشرب المهارات التي نريد في التكنيك، وانعكاسها إيجابا على مؤشر الأداء الذي يرتفع من حصة إلى أخرى، حيث نتدرب بمعدل 3 حصص تدريبية أسبوعية، والتي تشهدها صالة قصر الرياضة، التي شهدت اختبارات تقليص عدد المواهب، واختيار الأفضل لغاية 20 موهبة تبشر بالخير الوفير للعبة، وكما قلت نعمل بالفكر نفسه تقريبا وزميلي المدرب يعقوب القهوجي الذي يتولى تدريب الواعدات".
وكشف مدرب منتخب الواعدين ضراغمة، عن الاتفاق مع "فنية" اتحاد اللعبة، من خلال المدير الفني للمنتخبات الوطنية، بإدراج المنتخب ضمن منافسات هذه الفئة التي ينوي الاتحاد إقامتها خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن المشاركة ستكون من دون احتساب النتائج، وإنما لوضع اللاعبين في أجواء التنافس والاحتكاك، والوقوف على المستوى العام للتقييم والوقوف عن الأخطاء وتقديم المعالجات الفنية، قبل خوض منتخب الواعدين أول استحقاق رسمي عربي أو إقليمي في العام المقبل.
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